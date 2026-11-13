Es war ein Quartal, in dem Stürme, Überschwemmungen und Waldbrände den Versicherern die Bilanz verhagelten. Die Allianz hat es trotzdem zu einem Rekord gemacht. Nach neun Monaten steht ein operatives Ergebnis von 14,1 Milliarden Euro – so viel wie nie zuvor. Die Fondstochter Pimco liefert einen Rekordgewinn, das Jahresziel steigt, und die Allianz-Aktie klettert zum zweiten Mal in Folge auf ein Allzeithoch. Am Freitag notiert sie bei rund 474,80 Euro, seit Jahresbeginn liegt sie rund 26 Prozent im Plus. Die 500-Euro-Marke ist nur noch gut 5 Prozent entfernt. Diese Allianz Aktienanalyse prüft, wie belastbar der Rekordlauf ist – und was das für die Allianz Aktienprognose bedeutet.
Allianz Aktienanalyse: 14,1 Milliarden Rekordgewinn trotz Katastrophen-Milliarde – jetzt Kurs auf 500 Euro?
Naturkatastrophen kosten 1,1 Milliarden Euro – und trotzdem meldet die Allianz das beste Neunmonatsergebnis ihrer Geschichte, hebt das Jahresziel an und schickt die Aktie auf ein Allzeithoch. Unsere große Allianz Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal vom 12. November, den Pimco-Boom, Schaden-Kosten-Quote, Kapitalstärke, Dividende, Bewertung und die extrem gespaltenen Analystenziele – und zeigt, was die Allianz Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz SE
- Sitz
- München
- ISIN / WKN
- DE0008404005 / 840400
- Kurs
- 474,80 Euro (+1,37 %)
- Seit Jahresbeginn
- rund +26 Prozent
- Börsenwert
- rund 180 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 15,6
- Dividende für 2025
- 17,10 Euro je Aktie
Stand: 13.11.2026, Kurs Lang & Schwarz am 13.11.2026 gegen 17:45 Uhr; KGV und Rendite eigene Rechnung auf Basis von Analystenschätzungen
Die Ausgangslage
Vom Langweiler zum Rekordjäger: ein Jahr der Allzeithochs
Versicherungsaktien gelten als langweilig. Die Allianz-Aktie beweist 2026 das Gegenteil.
Seit Jahresbeginn hat die Allianz-Aktie rund ein Viertel an Wert gewonnen – für einen DAX-Konzern mit einem Börsenwert von rund 180 Milliarden Euro ein außergewöhnlicher Lauf. Nach einem Rücksetzer im September startete im Oktober die nächste Rally, Anfang November folgten mehrere Rekorde. Schon am Mittwochabend, einen Tag vor den Zahlen, hatte die Allianz per Ad-hoc-Mitteilung ihr Jahresziel angehoben. Am Zahlentag schwankte die Aktie zunächst, weil die gute Nachricht bereits bekannt war, schloss dann aber im Plus. Am Freitag folgte das nächste Allzeithoch: Die Allianz gehörte zu den größten Gewinnern im DAX, Anleger schichteten aus Technologiewerten in defensive Qualitätsaktien um.
Die Quartalszahlen
Pimco rettet das Quartal: 10 Prozent über den Erwartungen
Für jede seriöse Allianz Aktienanalyse ist entscheidend, wie breit der Gewinn verteilt ist. Diesmal hat ein Bereich die Schwäche eines anderen mehr als ausgeglichen.
Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt nur 4,30 Milliarden Euro erwartet. Das Geschäftsvolumen erreichte 44,4 Milliarden Euro, das interne Wachstum lag bei 3,0 Prozent. Der Kern-Nettogewinn der Aktionäre stieg leicht um 1,2 Prozent auf 2,89 Milliarden Euro – erwartet waren nur 2,54 Milliarden Euro. Nach neun Monaten wuchs das operative Ergebnis um 7,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro, der Kern-Nettogewinn um 10,6 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro. Damit hat die Allianz bereits 81 Prozent des ursprünglichen Mittelwerts ihres Jahresziels erreicht.
Allianz: Operatives Ergebnis nach Segmenten im dritten Quartal
Mrd. Euro
Veränderung zum Vorjahresquartal: Schaden-Unfall −7,9 %, Leben/Kranken +4,4 %, Vermögensverwaltung +35,1 %.
Quelle: Allianz SE, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Operatives Ergebnis
|Schaden-Unfall
|2,20
|Leben/Kranken
|1,47
|Vermögensverwaltung
|1,12
Der Star des Quartals ist die Vermögensverwaltung mit Pimco und Allianz Global Investors. Ihr operativer Gewinn schnellte um 35,1 Prozent auf den Rekordwert von 1,12 Milliarden Euro, nach 828 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Kunden vertrauten den Fondshäusern netto 47 Milliarden Euro frisches Geld an, das für Dritte verwaltete Vermögen erreichte 2,15 Billionen Euro. In der Lebens- und Krankenversicherung legte das operative Ergebnis um 4,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro zu. Im Schaden- und Unfallgeschäft schlugen dagegen Naturkatastrophen mit rund 1,1 Milliarden Euro zu Buche. Das operative Ergebnis der Sparte sank um 7,9 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro – lag damit aber über den Erwartungen von rund 2,1 Milliarden Euro. Nach neun Monaten steht die Sparte mit 7,08 Milliarden Euro sogar auf Rekordniveau.
Diese Entwicklung zeigt die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells.
Das Versicherungsgeschäft
Schaden-Kosten-Quote 93,8 Prozent: der Preis der Wetterextreme
Die wichtigste Kennzahl im Versicherungsgeschäft verschlechterte sich von 91,9 auf 93,8 Prozent. Sie zeigt, wie viel von jedem Prämien-Euro für Schäden und Kosten draufgeht – unter 100 Prozent verdient ein Versicherer mit dem reinen Versicherungsgeschäft Geld. Naturkatastrophen kosteten allein 5,1 Prozentpunkte, nach nur 0,3 Punkten im Vorjahresquartal. Nach neun Monaten liegt die Quote bei 92,2 Prozent und damit im Zielkorridor. Bemerkenswert: Die Allianz hat den im ersten Halbjahr gebildeten Puffer gegen höhere Inflation nicht aufgelöst. Das verschafft Spielraum, falls das Schlussquartal schwieriger wird.
Allianz: Schaden-Kosten-Quote
Prozent
Niedrigere Werte sind besser. Unter 100 Prozent ist das Versicherungsgeschäft profitabel.
Quelle: Allianz SE, Mitteilungen zum dritten Quartal 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Quote
|Q3 2025
|91,9
|Q3 2026
|93,8
|9 Monate 2026
|92,2
Der Ausblick
Jahresziel angehoben: das Schlussquartal muss nur noch liefern
Die Allianz Aktienprognose hängt stark daran, ob der Konzern das neue Jahresziel erreicht – und die Ausgangslage ist komfortabel.
Ursprünglich peilte die Allianz für 2026 ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro an, plus oder minus eine Milliarde. Das obere Ende liegt nun bei rund 18,6 Milliarden Euro. Um es zu erreichen, muss die Allianz im vierten Quartal nur noch rund 4,5 Milliarden Euro verdienen – im dritten Quartal waren es trotz hoher Katastrophenschäden 4,7 Milliarden Euro. Die Prognose steht unter dem üblichen Vorbehalt, dass keine außergewöhnlichen Naturkatastrophen oder Turbulenzen an den Kapitalmärkten dazwischenkommen. Für die Aktionäre ebenso wichtig: Die operative Kapitalgenerierung soll im Gesamtjahr mehr als 22 Prozentpunkte der Solvenzquote erreichen – Geld, das für Dividenden und Aktienrückkäufe zur Verfügung steht.
Allianz: Operatives Ergebnis
Mrd. Euro
- Oberes Ende des Jahresziels
2026 gesamt: oberes Ende des angehobenen Jahresziels von rund 18,6 Milliarden Euro, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Allianz SE, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Operatives Ergebnis
|9 Monate 2025
|13,1
|9 Monate 2026
|14,1
|Gesamtjahr 2026
|rund 18,6
Kapital und Dividende
219 Prozent Solvenzquote: die Dividendenmaschine läuft
Mit einer Solvency-II-Quote von 219 Prozent verfügt die Allianz über ein Kapitalpolster, das weit über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen liegt. Rund 60 Prozent des bereinigten Gewinns schüttet der Konzern als Dividende aus. Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro je Aktie, für 2026 rechnen Analysten im Schnitt mit rund 18,73 Euro – beim aktuellen Kurs eine Rendite von knapp 4 Prozent. Ein Aktienrückkauf über 2,5 Milliarden Euro wurde im September abgeschlossen. Ob ein neues Programm folgt, dürfte sich mit den Jahreszahlen im Februar entscheiden. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 von rund 30,39 Euro je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15,6 – kein Schnäppchen mehr, für einen Konzern mit rund 20 Prozent Eigenkapitalrendite aber auch nicht überzogen.
Die Analysten
Kursziele von 351 bis 684 Euro: selten war die Spanne so groß
Die Zahlen überzeugen fast alle – bei der Bewertung gehen die Meinungen dagegen weit auseinander. Berenberg bestätigte nach den Zahlen sein Kursziel von 684 Euro und die Einstufung „Buy“. Analyst Michael Huttner verweist auf mehr Gewinn, mehr Barmittel und mehr Aktienrückkäufe. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert von 495 auf 508 Euro, Oddo BHF sein Ziel auf 490 Euro. Deutlich zurückhaltender sind UBS und JPMorgan mit je 460 Euro und „Neutral“, RBC mit 450 Euro und Jefferies mit 440 Euro und „Hold“. Am pessimistischsten bleibt Barclays mit „Underweight“ und 351 Euro. Mehrere Häuser sehen den fairen Wert damit bereits erreicht – UBS rechnet zudem mit einem schwächeren Schlussquartal. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Allianz-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 13. November 2026 gegen 17:45 Uhr: 474,80 Euro (Lang & Schwarz). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, 4investors, wallstreet-online, broker-test.de; Studien vom 12. und 13. November 2026, Barclays und RBC Stand vor den Zahlen
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Berenberg
|684
|DZ Bank
|508
|Oddo BHF
|490
|JPMorgan
|460
|UBS
|460
|RBC
|450
|Jefferies
|440
|Barclays
|351
Die Szenarien
Allianz Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Sturm auf die 500 Euro
Das vierte Quartal verläuft ohne große Katastrophen, Pimco sammelt weiter Geld ein, und mit den Jahreszahlen im Februar kündigt die Allianz eine höhere Dividende und einen neuen Aktienrückkauf an. Dann könnte die Allianz-Aktie die psychologisch wichtige Marke von 500 Euro angreifen – und weitere Analysten müssten ihre Ziele anheben.
Szenario 2: Verschnaufpause auf hohem Niveau
Nach einem Plus von rund 26 Prozent seit Jahresbeginn nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie konsolidiert zwischen der Zone um 450 Euro und dem Rekordhoch, bis die Jahreszahlen neue Impulse liefern. Das langfristig positive Bild bliebe intakt.
Szenario 3: Rückschlag durch Märkte oder Wetter
Eine schwere Naturkatastrophe im Schlussquartal oder ein Einbruch an den Kapitalmärkten, der Pimco Zuflüsse und Gebühren kostet, könnte das Jahresziel gefährden. Dann wäre ein Rückfall in Richtung der Analystenziele um 440 bis 460 Euro möglich.
Häufige Fragen zur Allianz Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen der Allianz?
Im dritten Quartal 2026 stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro und lag damit deutlich über den erwarteten 4,30 Milliarden Euro. Nach neun Monaten erreichte es den Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro.
Betreffen die Zahlen vom 12. November das vierte Quartal?
Nein. Bei der Allianz entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr. Die Zahlen vom 12. November betreffen das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026, die Jahreszahlen folgen im Februar 2027.
Was hat das Quartal belastet?
Naturkatastrophen kosteten rund 1,1 Milliarden Euro, die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent. Das operative Ergebnis im Schaden- und Unfallgeschäft sank um 7,9 Prozent.
Wie hoch ist die Dividende der Allianz-Aktie?
Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro je Aktie. Analysten erwarten für 2026 im Schnitt rund 18,73 Euro, was beim aktuellen Kurs einer Rendite von knapp 4 Prozent entspricht.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 351 Euro (Barclays) über 440 Euro (Jefferies), 460 Euro (UBS, JPMorgan) und 508 Euro (DZ Bank) bis zu 684 Euro (Berenberg).
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