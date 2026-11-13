Allianz Aktienanalyse: 14,1 Milliarden Rekordgewinn trotz Katastrophen-Milliarde – jetzt Kurs auf 500 Euro?

Die Allianz Aktienanalyse zeigt einen Konzern, der genau das liefert, was Anleger von einem Qualitätswert erwarten: Selbst ein Quartal mit Milliardenschäden durch Naturkatastrophen endet mit einem Gewinnplus, einem Rekord nach neun Monaten und einem angehobenen Jahresziel. Die drei Ertragssäulen – Schaden-Unfall, Leben/Kranken und die Vermögensverwaltung mit Pimco – machen die Allianz widerstandsfähiger als reine Versicherer. Dazu kommen eine Solvenzquote von 219 Prozent, eine Eigenkapitalrendite von rund 20 Prozent und eine verlässlich steigende Dividende. Der Haken: Nach rund 26 Prozent Plus seit Jahresbeginn ist die Allianz-Aktie kein Schnäppchen mehr, und mehrere Analysten sehen den fairen Wert bereits erreicht. Für die Allianz Aktienprognose werden ein ruhiges Schlussquartal und die Ausschüttungspläne im Februar entscheidend. Die 500-Euro-Marke ist in Reichweite – ein Selbstläufer ist sie nicht.