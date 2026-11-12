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Alibaba Aktie: T-Head vor Börsengang – BofA sieht Chancen, aber...

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 14:32 1 Min. BofA Securities

Nachdem Alibaba Pläne zur Abspaltung und Börsennotierung seiner Chipsparte T-Head in Hongkong angekündigt habe, bewerte Joyce Ju den geplanten Börsengang als "strategisch...

Bild: Ban Daisy / Unsplash

Die Analystin von BofA, Joyce Ju, bestätigt für die Alibaba-Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker: BABA) das Rating "buy" und ein Kursziel von 178 USD. Nachdem Alibaba Pläne zur Abspaltung und Börsennotierung seiner Chipsparte T-Head in Hongkong angekündigt habe, bewerte Joyce Ju den geplanten Börsengang als "strategisch positiv für T-Head und Alibaba". Für Alibaba könnte die Transaktion eine effizientere Kapitalallokation unterstützen, den kommerziellen Wert von T-Head steigern und eine klarere Marktbewertung ermöglichen. Die Analystin von BofA sehe den eingereichten Börsenantrag als "positiven Kurstreiber". Es sei jedoch verfrüht, daraus bereits wesentliches zusätzliches Kurspotenzial abzuleiten. Zunächst seien Belege für ein starkes Umsatzwachstum, Fortschritte im regulatorischen Verfahren sowie Klarheit über die Transaktionsbedingungen erforderlich. Erst dann könnten Anleger T-Head einen nennenswerten eigenständigen Wert innerhalb der Sum-of-the-Parts-Bewertung von Alibaba beimessen, bei der die einzelnen Geschäftsbereiche separat bewertet würden. Joyce Ju, Analystin von BofA, bleibt für die Alibaba-Aktie bei ihrer Kaufempfehlung mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 178 USD. (Analyse vom 11.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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