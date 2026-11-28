Wenn Peking will, dass die Kurse steigen, dann steigen sie – zumindest für einen Tag. Chinas Kabinett hat staatliche Fonds aufgerufen, den Aktienmarkt zu stützen. Die Alibaba Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in Hongkong 7,03 Prozent höher bei 88,30 Hongkong-Dollar und in New York bei 89,68 US-Dollar, ein Plus von 3,96 Prozent. Auf Xetra steht ein Wochengewinn von 10,6 Prozent.
Alibaba Aktie: Peking ruft die Staatsfonds, Hongkong plus sieben Prozent – ist das die Wende oder nur eine Stützungsaktion?
Chinas Regierung will die Börsen stabilisieren und drängt Konzerne zu höheren Ausschüttungen. Die Alibaba Aktie springt an. Seit Jahresbeginn hat sie fast 40 Prozent verloren.
Alibaba Group Holding Limited · ISIN: US01609W1027 · WKN: A117ME · Handelssymbol: AHLA · US-Handelssymbol: BABA
Der Auslöser
Ein Befehl von ganz oben
Der Staatsrat sagte den Aktienmärkten stärkere Unterstützung zu. Staatliche Fonds sollen stabilisierend eingreifen, börsennotierte Unternehmen ihre Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen. Die Reaktion fiel heftig aus: Der Leitindex der Festlandbörsen stieg um 4,2 Prozent, ein Technologieindex um 15 Prozent, sein Halbleiter-Teilindex um den Rekordwert von 19 Prozent. Anleger vom Festland kauften am selben Tag Alibaba-Aktien für knapp 1,3 Milliarden Hongkong-Dollar.
Alibaba gilt als naheliegender Kandidat für höhere Ausschüttungen. Zusätzlichen Schub gaben die Pläne des Konzerns für eigene Chips, mit denen er unabhängiger von US-Lieferungen werden will.
Staatliche Stützungskäufe heben Kurse, aber keine Gewinne. Wer chinesische Aktien bewertet, muss beides trennen: die Politik, die den Boden einzieht, und das Geschäft, das ihn tragen muss.
Das Geschäft
Die Cloud wächst, die Marge leidet
Die jüngsten Quartalszahlen vom 19. November zeigten ein zweigeteiltes Bild. Die Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten ist stark, doch die hohen Investitionen drücken auf Margen und Mittelzufluss. Der Gewinn je Hinterlegungsschein lag mit 1,21 US-Dollar deutlich unter der Konsensschätzung von 1,71 US-Dollar. US-Beschränkungen bei Chips erschweren die Beschaffung; das Management erwartet, dass das Cloud-Wachstum anzieht, sobald heimische Chipkapazitäten bereitstehen.
Parallel räumt der Konzern sein Portfolio auf. Durch den Verkauf von Anteilen an einem Paketdienst sank die Beteiligung dort auf 2,9 Prozent. Die Aktie ist niedrig bewertet: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 13, der Kurs weit unter den Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage. Das 52-Wochen-Tief bei 80,96 US-Dollar ist nur rund zehn Prozent entfernt, das Hoch lag bei 181,10 US-Dollar.
Häufige Fragen zur Alibaba Aktie
Wo steht die Alibaba Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie in New York bei 89,68 US-Dollar und auf Xetra bei 82,40 Euro.
Warum ist sie gestiegen?
Chinas Regierung hat stärkere Unterstützung für die Aktienmärkte zugesagt und Unternehmen zu höheren Ausschüttungen gedrängt.
Wie fielen die letzten Zahlen aus?
Der Gewinn je Hinterlegungsschein verfehlte am 19. November die Erwartungen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.