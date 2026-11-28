Parallel räumt der Konzern sein Portfolio auf. Durch den Verkauf von Anteilen an einem Paketdienst sank die Beteiligung dort auf 2,9 Prozent. Die Aktie ist niedrig bewertet: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 13, der Kurs weit unter den Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage. Das 52-Wochen-Tief bei 80,96 US-Dollar ist nur rund zehn Prozent entfernt, das Hoch lag bei 181,10 US-Dollar.