Die Alibaba Aktie liefert ein Paradox: Der Konzern meldet für das Septemberquartal ein Umsatzplus von 10% und einen Cloud-Boom von 53%, und trotzdem hat der Kurs binnen Wochen rund ein Fünftel verloren. In den USA schloss die Aktie am 18. November bei 84,37 US-Dollar, am 9. November waren es noch 105,38 US-Dollar. Schuld sind neue US-Chipregeln, ein negativer Free Cashflow und Sorgen vor der Investitionslast. Diese Alibaba Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt, was der CoCreate Pitch der Tochter Alibaba.com bedeutet und was die Alibaba Aktie Prognose jetzt offenlässt.
Alibaba Aktienanalyse: KI-Cloud wächst um 53%, Aktie fällt trotzdem - Kaufchance oder Preis der KI-Wette?
Die Alibaba Aktie steht trotz Cloud-Boom unter Druck: US-Chipregeln, negativer Cashflow und ein Kurs von rund 84 US-Dollar. Die Alibaba Aktienanalyse ordnet Zahlen, Analysten und den CoCreate Pitch ein und zeigt, was die Alibaba Aktie Prognose offenlässt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alibaba Group Holding Ltd.
- Ticker
- BABA (NYSE, ADR), 9988 (Hongkong)
- ISIN
- US01609W1027
- WKN
- A117ME
- Kurs
- 84,37 US-Dollar (Schluss 18.11.)
- 52-Wochen-Hoch
- rund 193 US-Dollar (Datenanbieter)
- Marktwert
- rund 204 Mrd. US-Dollar (19.11., Bloomberg)
- Nächste Zahlen
- Dezemberquartal, voraussichtlich Februar 2027
Stand: 18.11.2026, Letzter belegter NYSE-Schlusskurs; aktueller Kurs in der Randspalte
Die Börsenwoche
Zehn Verlusttage in Folge - trotz starker Cloud-Zahlen
Alibaba lief mit schwachem Momentum in die Zahlenwoche. Die Hongkonger Aktie stand vor der Vorlage der Zahlen auf Kurs zu einem Rekord von zehn Verlusttagen in Folge.
Am 12. November brach die Hongkonger Aktie zeitweise um bis zu 7,3% ein, nachdem berichtet wurde, dass Washington Chinas Konzernen die Nutzung moderner Chips in Rechenzentren im Ausland untersagen will. Am 16. November veröffentlichte das US-Handelsministerium (BIS) eine Übergangsregel zum Fernzugriff auf moderne Chips und Server. Laut Medienberichten verlor die Aktie in Hongkong binnen zehn Handelstagen rund 25% und notierte am 19. November bei etwa 80 Hongkong-Dollar. Am 17. November lag der Schlusskurs bei 85,45 Hongkong-Dollar, 53,8% unter dem Schlusskurs vom 3. Oktober 2025 (Redaktionsrechnung eines Datenanbieters).
Nach den Zahlen ist die Kursreaktion in den ausgewerteten Quellen nicht einheitlich belegt: US-Papiere notierten vorbörslich laut Reuters rund 1,6% im Minus, ein deutscher Börsendienst nennt dagegen ein Plus von 1,7% am Tag der Zahlenvorlage. Alibaba selbst erklärte, die neuen US-Regeln könnten sich im kommenden Jahr auf seine Produkte und Dienste auswirken.
Die Quartalszahlen
Cloud, Chips und ein ungleicher Gewinn
Das Septemberquartal zeigt zwei Gesichter: ein starkes operatives Bild und einen Gewinn je ADS, der die Erwartungen verfehlte.
Der Umsatz stieg um 10% auf 271,5 Milliarden RMB (rund 40,5 Milliarden US-Dollar) und lag leicht über den Erwartungen von rund 270 Milliarden RMB. Das Segment AI Cloud and Compute Services, das Alibaba Cloud und den Chipdesigner T-Head bündelt, wuchs um 53% auf 61,0 Milliarden RMB, nach 45% im Juni-Quartal. Die wiederkehrenden Erlöse von externen Cloud-Kunden legten um 67% zu, die Erlöse aus KI-Produkten (17,9 Milliarden RMB) wuchsen das 13. Quartal in Folge dreistellig. Das bereinigte EBITA des Cloud-Segments stieg um 121% auf 8,84 Milliarden RMB.
|Kennzahl
|Q2 FY26
|Q2 FY27
|Veränderung
|Umsatz
|247,8
|271,5
|+10%
|AI Cloud and Compute Services
|39,9
|61,0
|+53%
|Bereinigtes EBITA
|9,1
|32,6
|+260%
|Non-GAAP-Nettogewinn
|10,4
|19,9
|+92%
|Investitionsausgaben
|31,5
|50,5
|+60%
|Free Cashflow
|-21,8
|-34,5
|Abfluss größer
Adjusted EBITA und Non-GAAP-Nettogewinn sind bereinigte Kennzahlen. Der IFRS-/GAAP-Nettogewinn von 64,4 Mrd. RMB (+213%) wurde laut Berichten auch von Beteiligungsgewinnen getragen.
Quelle: Alibaba Group (Quartalsmitteilung 19.11.2026), stockanalysis.com, Reuters
Der Haken: Das bereinigte Ergebnis je ADS lag mit 8,10 RMB deutlich unter den erwarteten 11,16 RMB, und der Free Cashflow blieb mit minus 34,5 Milliarden RMB klar negativ, weil Alibaba die Cloud-Infrastruktur massiv ausbaut. Ein Drittanbieter-Rechner kommt für das Segment AI Labs and Applications mit der Qwen-App auf einen bereinigten Verlust von rund 10,5 Milliarden RMB. Die Ausgaben für Sachanlagen waren im Geschäftsjahr 2026 auf 126,1 Milliarden RMB gestiegen, von 32,1 Milliarden RMB zwei Jahre zuvor. Im August hatte Alibaba zudem eine Aktienplatzierung über 10 Milliarden US-Dollar gestartet, um Rechenzentren und KI-Infrastruktur zu finanzieren.
Randnotiz mit Signalwirkung
Alibaba.com kürt Gründer von Robotik-Schule - 200.000 US-Dollar Preisgeld
Neben den Börsenthemen meldete die B2B-Plattform Alibaba.com am 24. November den Sieger ihres CoCreate Pitch: Suleymaan Khan aus Großbritannien mit seinem MINT-Programm SuleyNova Robotics.
Der Pitch fand am 20. November im Rahmen von CoCreate Europe in London statt. Rund 20.000 Bewerbungen gingen weltweit ein, 20 Finalisten traten mit je 90 Sekunden Redezeit vor eine Jury an. Khan, ein autodidaktischer Robotik-Ingenieur, gewann den Hauptpreis von 200.000 US-Dollar. Platz zwei ging an Aarav Rao (FreshSense, USA, 100.000 US-Dollar), Platz drei an Giovanni Tucan (Clean OS, Italien, 50.000 US-Dollar). Laut Fußnote besteht der Preiswert je zur Hälfte aus Barmitteln ohne Beteiligung und aus Guthaben und Unterstützungsleistungen. Khan will das Geld nach eigenen Angaben für das Marketing von SuleyNova nutzen. Patrick Sostmann, General Manager Europe bei Alibaba.com, sagte, CoCreate Europe habe europäischen Mittelständlern die Chance gegeben, ihr Geschäft mit Agentic AI voranzubringen.
Das Chartbild
Vom Januarhoch auf Mehrjahrestief - wo liegt der Boden?
Die Aktie hat ihr 52-Wochen-Hoch von rund 193 US-Dollar (Datenanbieter) längst hinter sich. Der Schlusskurs von 177,18 US-Dollar am 22. Januar markiert das Jahreshoch. Seitdem ging es abwärts: Am 9. November waren es 105,38 US-Dollar, am 11. November rund 101,52 US-Dollar, am 18. November 84,37 US-Dollar. Das ist ein Minus von rund 20% in neun Tagen (Redaktionsrechnung). Das bisherige Jahrestief von rund 92 US-Dollar wurde damit unterschritten. Solange die Aktie keine Gegenbewegung über die Marke von 100 US-Dollar schafft, bleibt das Chartbild angeschlagen.
Die Analysten
Fast alle sagen Kaufen - aber die Ziele hinken dem Kurs hinterher
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Bank of America (Joyce Ju, 11.11.)
|Buy
|178 US-Dollar
|Goldman Sachs (9.11.)
|Buy
|177 US-Dollar
|DBS (Andy Yu, August)
|Buy
|207 US-Dollar
|US Tiger Securities
|Kurssenkung
|140 US-Dollar
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Ziele können verfehlt werden. Teils vor dem Kursrutsch erstellt.
Quelle: TIKR, Investing.com, FinancialModelingPrep, Yahoo Finance
Nach Daten von Investing.com liegt das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei rund 190 US-Dollar, nahezu alle Analysten raten zum Kauf. Bei einem Kurs von rund 84 US-Dollar wirkt das wie eine Verdopplung auf dem Papier, die Schätzungen dürften aber nach unten angepasst werden. Zur Bewertung nannte TIKR am 11. November ein erwartetes KGV von rund 13 bei einem Kurs von 101,52 US-Dollar, im Bereich des Fünfjahresschnitts; das bereinigte Ergebnis je ADS im Geschäftsjahr 2026 war um 59% auf 26,80 RMB gefallen. Inzwischen ist der Kurs deutlich niedriger.
Was für die Alibaba Aktie spricht
Cloud wächst mit 53%, externe Kunden mit 67%, das Cloud-Segment ist profitabel (EBITA +121%).
T-Head-Börsengang
Die Chiptochter hat vertraulich einen Börsengang in Hongkong beantragt, der Chip Zhenwu V900 kommt im ersten Quartal 2027.
Rückenwind bei Quick Commerce
Kleinere Verluste im Schnelllieferdienst stützen das bereinigte Ergebnis.
Analystenkonsens
Fast einhellig Kaufen, Ziele weit über dem Kurs.
US-Chipregeln
Beschränkungen beim Zugang zu Rechenleistung können Wachstum und Produkte 2027 bremsen.
Negativer Free Cashflow
Minus 34,5 Milliarden RMB im Quartal, die Investitionen steigen um 60%.
Gewinnqualität
Das bereinigte Ergebnis je ADS verfehlte die Erwartung, der GAAP-Gewinn wurde von Beteiligungsgewinnen gestützt.
KI-Verluste
Das Segment AI Labs and Applications schreibt hohe Verluste.
Die Szenarien
Alibaba Aktie Prognose: drei Szenarien für die nächsten Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei dieser Nachrichtenlage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit beobachtbaren Auslösern. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nachrichtenlage entscheidet
Details der US-Regel zum Fernzugriff, Reaktionen aus Peking und Analystenanpassungen nach den Zahlen bestimmen den Kurs. Ein Stopp der Verlustserie wäre ein erstes Signal.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Cloud gegen Cashburn
Wächst die Cloud weiter mit Raten über 50% und fällt der Cashabfluss, könnte die Alibaba Aktie Prognose wieder freundlicher werden. Anhaltend negativer Free Cashflow bei steigenden Investitionen belastet.
Langfristig (ab 2028): KI-Plattform oder Kapitalfresser
Gelingt es, mit eigenen Chips und Cloud-Diensten unabhängiger von US-Zulieferern zu werden, könnte Alibaba vom KI-Boom in China profitieren. Gelingt es nicht, bleibt die Aktie ein Hochrisikowert.
Die Termine
Was Anleger der Alibaba Aktie jetzt beobachten
Laufend: Auslegung und Umsetzung der US-Regel zum Fernzugriff auf Chips. Laufend: Fortschritt beim T-Head-Börsengang in Hongkong. Erstes Quartal 2027: Marktstart des Chips Zhenwu V900. Voraussichtlich Februar 2027: Zahlen zum Dezemberquartal.
FAQ
Häufige Fragen zur Alibaba Aktie
Warum fällt die Alibaba Aktie trotz guter Cloud-Zahlen? Neue US-Regeln zu Chips, ein negativer Free Cashflow und ein verfehltes bereinigtes Ergebnis je ADS belasten, obwohl Cloud-Umsatz und Konzernumsatz stark wuchsen.
Wie lautet die Alibaba Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Investing.com bei rund 190 US-Dollar, einzelne Häuser wie Bank of America und Goldman Sachs sehen 177 bis 178 US-Dollar.
Wer gewann den CoCreate Pitch von Alibaba.com? Suleymaan Khan mit SuleyNova Robotics, einem MINT-Programm für Robotik. Er erhielt 200.000 US-Dollar, davon die Hälfte als Barmittel ohne Beteiligung.
Wie lautet die Alibaba Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig dominiert die Nachrichtenlage zu den US-Regeln, mittelfristig entscheidet das Verhältnis von Cloud-Wachstum zu Cashabfluss, langfristig die Unabhängigkeit bei Chips. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Alibaba Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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