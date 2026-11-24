Am 12. November brach die Hongkonger Aktie zeitweise um bis zu 7,3% ein, nachdem berichtet wurde, dass Washington Chinas Konzernen die Nutzung moderner Chips in Rechenzentren im Ausland untersagen will. Am 16. November veröffentlichte das US-Handelsministerium (BIS) eine Übergangsregel zum Fernzugriff auf moderne Chips und Server. Laut Medienberichten verlor die Aktie in Hongkong binnen zehn Handelstagen rund 25% und notierte am 19. November bei etwa 80 Hongkong-Dollar. Am 17. November lag der Schlusskurs bei 85,45 Hongkong-Dollar, 53,8% unter dem Schlusskurs vom 3. Oktober 2025 (Redaktionsrechnung eines Datenanbieters).

Nach den Zahlen ist die Kursreaktion in den ausgewerteten Quellen nicht einheitlich belegt: US-Papiere notierten vorbörslich laut Reuters rund 1,6% im Minus, ein deutscher Börsendienst nennt dagegen ein Plus von 1,7% am Tag der Zahlenvorlage. Alibaba selbst erklärte, die neuen US-Regeln könnten sich im kommenden Jahr auf seine Produkte und Dienste auswirken.