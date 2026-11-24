Washington greift erstmals offenbar direkt eine Alibaba-Einheit an: Das US-Handelsministerium hat am Montag, 23. November 2026, sieben Unternehmen aus dem Umfeld des Cloud-Anbieters Megaspeed auf die Entity List gesetzt, darunter die Alibaba-Tochter Apex Enterprise Solutions in Singapur. Gemeldet wurde das am 24. November von Bloomberg (laut AI Weekly, 12:31 Uhr UTC; Bloomberg selbst war nicht abrufbar). Die Alibaba Aktie und die Nvidia Aktie stehen damit erneut im Fokus der Exportkontroll-Debatte; Kursreaktionen sind in den geprüften Quellen nicht belegt.
Alibaba Aktie: USA setzen Cloud-Tochter Apex auf die Sperrliste – wie groß ist das Risiko für Alibabas KI-Geschäft?
Das US-Handelsministerium hat sieben Firmen aus dem Megaspeed-Umfeld auf die Entity List gesetzt, darunter die Alibaba-Tochter Apex Enterprise Solutions. Was bekannt ist, was nicht – und was Anleger bei der Alibaba Aktie und der Nvidia Aktie beobachten.
Was ist bei der Alibaba-Tochter Apex passiert?
Laut AI Weekly stehen auf der Liste MSFusion, PT Megaspeed International und Speedmatrix (Malaysia), Apex Enterprise Solutions, Megaspeed International und Swiftdata (Singapur) sowie Megaspeed (Thailand). Apex wurde im Juli 2023 gegründet; die unmittelbare Muttergesellschaft ist laut cxovoice die Cloud Intelligence (Cayman) Holding, letztlich gehört sie zur Alibaba Group. Das Handelsministerium sieht ein „erhebliches Risiko“, dass fortgeschrittene Rechenkomponenten an nicht autorisierte Endnutzer umgeleitet werden (AI Weekly).
Praktische Folge einer Aufnahme in die Entity List: Ohne Lizenz darf Apex keine US-KI-Chips mehr beziehen. cxovoice betont, dass nur Apex genannt wird, nicht die gesamte Alibaba Cloud. Eine Frist nennen beide Quellen nicht.
|Punkt
|Stand
|Behörde / Maßnahme
|US-Handelsministerium, Aufnahme von sieben Firmen in die Entity List (23.11.2026)
|Alibaba-Einheit
|Apex Enterprise Solutions, Singapur, gegründet Juli 2023
|Verdacht
|Umleitung von Nvidia-Chips an chinesische Nutzer; US-Untersuchung laufe seit rund zwei Jahren (cxovoice)
|Vorauszahlung Apex
|rund 4,2 Mrd. US-Dollar an Megaspeed und Partner (nur AI Weekly, nach Reuters)
|Alibaba-Reaktion
|nennt die Entscheidung „erroneous“, will „alle rechtlichen Wege“ ausschöpfen (AI Weekly)
|Megaspeed
|bestreitet Fehlverhalten, externe Anwälte für interne Untersuchung beauftragt (cxovoice)
Die Angaben stammen aus zwei Zweitquellen (cxovoice, AI Weekly); die Bloomberg-Originalmeldung war nicht abrufbar. Zum Umfang der Verpfändung widersprechen sich die Quellen.
Quelle: cxovoice (24.11.2026), AI Weekly (24.11.2026)
Was heißt die Sperrliste für die Alibaba Aktie?
Alibaba hatte erst am 19. November Quartalszahlen vorgelegt. Konzernchef Eddie Wu sagte laut cxovoice (indirekt wiedergegeben), neue US-Exportregeln könnten Produkte und Dienste 2027 betreffen; die Folgen würden noch geprüft. Parallel gilt seit dem 19. November eine US-Regel, die Kontrollen für bestimmte fortgeschrittene Rechenchips in fünf nicht genannten Ländern sowie für Auslandsrechenzentren mit großem Fernzugriff für chinesische Kunden vorsieht (cxovoice). Für Alibabas KI-Cloud-Strategie ist der Zugang zu Rechenkapazität zentral; wie stark Apex dabei ins Gewicht fällt, lässt sich aus den Quellen nicht beziffern. Das ist eine offene Frage, keine Prognose.
Welche Folgen hat der Fall für die Nvidia Aktie und andere Chipwerte?
Der Megaspeed-Fall betrifft nach cxovoice den Verdacht, Nvidia-Chips könnten über Südostasien an chinesische Nutzer gelangt sein. Megaspeed war laut cxovoice offizieller Nvidia-Cloud-Partner; Reuters berichtet, die Verbindung zu Alibaba habe dabei geholfen. Nvidia-Chef Jensen Huang soll nach Angaben aus dem Kongress Anfang Dezember zu China-Geschäften aussagen. Für Chipaktien bleibt Washington damit ein Kursrisiko neben Zinsen und Bewertung. Einschätzung der Redaktion: Ob die Sperrliste Lieferketten und Umsätze messbar verändert, ist offen.
Häufige Fragen zur Alibaba-Sperrliste
Was ist die Entity List? Eine Liste des US-Handelsministeriums; gelistete Firmen dürfen bestimmte US-Technologien nur mit Lizenz beziehen.
Ist ganz Alibaba betroffen? Nein, laut cxovoice nur die Singapurer Tochter Apex Enterprise Solutions.
Wie reagiert Alibaba? Laut AI Weekly nennt das Unternehmen die Entscheidung „erroneous“ und will alle rechtlichen Wege ausschöpfen.
Gibt es einen Beweis für illegale Umleitung von Chips? Laut cxovoice hat die US-Regierung keinen abgeschlossenen Befund vorgelegt; Megaspeed weist Fehlverhalten zurück.
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