Laut AI Weekly stehen auf der Liste MSFusion, PT Megaspeed International und Speedmatrix (Malaysia), Apex Enterprise Solutions, Megaspeed International und Swiftdata (Singapur) sowie Megaspeed (Thailand). Apex wurde im Juli 2023 gegründet; die unmittelbare Muttergesellschaft ist laut cxovoice die Cloud Intelligence (Cayman) Holding, letztlich gehört sie zur Alibaba Group. Das Handelsministerium sieht ein „erhebliches Risiko“, dass fortgeschrittene Rechenkomponenten an nicht autorisierte Endnutzer umgeleitet werden (AI Weekly).

Praktische Folge einer Aufnahme in die Entity List: Ohne Lizenz darf Apex keine US-KI-Chips mehr beziehen. cxovoice betont, dass nur Apex genannt wird, nicht die gesamte Alibaba Cloud. Eine Frist nennen beide Quellen nicht.