Die Alibaba Aktie wird immer mehr zur KI-Wette. Im Septemberquartal steigerte der chinesische Technologiekonzern den Umsatz um 10 Prozent auf 272 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 40,5 Milliarden Dollar. Herausragend: Das Geschäft mit KI-Cloud und Rechendiensten wuchs um 53 Prozent auf 61 Milliarden Yuan.
Alibaba Aktie: KI-Cloud plus 53 Prozent, Gewinn fast verdoppelt – doch wie gefährlich wird Washingtons Chip-Blockade?
Alibabas Cloud wächst im KI-Rausch, der bereinigte Gewinn springt. Gleichzeitig schrumpft der Onlinehandel und die USA ziehen die Schrauben bei Chips an. Was die Alibaba Aktie jetzt bewegt.
Der Motor
Cloud ersetzt den Onlinehandel
Das bereinigte Nettoergebnis kletterte um 92 Prozent auf 19,9 Milliarden Yuan, das bereinigte EBITA vervielfachte sich. Die Cloud-Erlöse mit externen Kunden stiegen um 64 Prozent, weil KI-Unternehmen Rechenkapazität bei Alibaba mieten. Der klassische Onlinehandel schrumpfte dagegen – und der bereinigte Gewinn je Aktie verfehlte die Erwartungen der Analysten.
Das Risiko
Chips und Cashflow
Der Ausbau kostet: Allein im Quartal investierte Alibaba gut 50 Milliarden Yuan, vor allem in Cloud-Infrastruktur. Hinzu kommt politischer Gegenwind. Neue US-Beschränkungen für Rechenzentrums-Chips erhöhen den Druck auf die KI-Pläne, zudem setzten die USA eine Cloud-Tochter auf die Sperrliste. Alibaba steuert mit eigenen Chips dagegen: Der neue Zhenwu V900 soll im ersten Quartal 2027 auf den Markt kommen.
Die Alibaba Aktie ist Chinas Antwort auf die westlichen Cloud-Riesen. Das KI-Wachstum überzeugt – ob es anhält, entscheidet sich am Zugang zu leistungsfähigen Chips.
Häufige Fragen zur Alibaba Aktie
Wie stark wächst Alibabas Cloud?
Die Erlöse mit KI-Cloud und Rechendiensten stiegen im Septemberquartal um 53 Prozent.
Wie entwickelte sich der Gewinn?
Das bereinigte Nettoergebnis stieg um 92 Prozent auf 19,9 Milliarden Yuan.
Was ist das größte Risiko?
Die US-Beschränkungen beim Zugang zu Hochleistungschips.
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