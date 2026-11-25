Wie stark wächst Alibabas Cloud?

Die Erlöse mit KI-Cloud und Rechendiensten stiegen im Septemberquartal um 53 Prozent.

Wie entwickelte sich der Gewinn?

Das bereinigte Nettoergebnis stieg um 92 Prozent auf 19,9 Milliarden Yuan.

Was ist das größte Risiko?

Die US-Beschränkungen beim Zugang zu Hochleistungschips.