Analysten schauen selten so weit nach vorn wie jetzt. Für acht der meistgehandelten Aktien der Welt liegen Gewinnschätzungen bis 2030 vor, zusammengetragen aus den Konsensdaten von InvestingPro. Das Ergebnis ist eine Rangliste mit Sprengkraft: Die Tesla Aktie soll ihren Gewinn je Aktie mehr als verfünffachen, die Rheinmetall Aktie und die Nvidia Aktie ihn fast verdreifachen. Selbst Apple, das Schlusslicht der Liste, soll noch um rund 60 Prozent zulegen. Doch je weiter die Prognosen reichen, desto weniger Analysten stehen dahinter. Wir zeigen, was die Zahlen versprechen und wo die Fallstricke liegen.
Tesla verfünffacht den Gewinn, Rheinmetall verdreifacht ihn fast: Die 8 Aktien mit dem stärksten erwarteten Gewinnwachstum bis 2030 – und warum die Prognosen auf wackligen Füßen stehen
Was wäre, wenn die Analysten recht behalten? Dann würde die Tesla Aktie ihren Gewinn je Aktie bis 2030 mehr als verfünffachen, Rheinmetall und Nvidia ihn fast verdreifachen. Die große Analyse der Konsensschätzungen für acht der meistgesuchten Aktien: wer am schnellsten wachsen soll, was das für die Bewertung bedeutet und wie belastbar die Zahlen wirklich sind.
Die Methode
So entsteht die Rangliste
Grundlage sind die durchschnittlichen Gewinnschätzungen je Aktie für das erste und das fünfte Prognosejahr. Bei Tesla, Rheinmetall, Meta, Alphabet und SAP reicht der Zeitraum von 2026 bis 2030, bei Nvidia, Microsoft und Apple wegen abweichender Geschäftsjahre vom Geschäftsjahr 2027 bis 2031. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse beruhen auf den Schlusskursen vom 27. November. Die jährlichen Wachstumsraten haben wir selbst aus dem Gesamtwachstum über vier Jahre berechnet.
Platz 1 bis 3
Tesla, Rheinmetall, Nvidia: die Gewinnraketen
Platz 1: Tesla Aktie – plus 415 Prozent. Für 2026 erwarten die Analysten einen Gewinn von 1,73 US-Dollar je Aktie, für 2030 bereits 8,91 US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von rund 51 Prozent pro Jahr (eigene Rechnung). Die Fantasie dahinter sind Robotaxis, Energiespeicher und der humanoide Roboter Optimus. Der Haken: Die Tesla Aktie kostet auf Basis der Gewinnschätzung für 2026 rund das 231-Fache, und selbst wenn alle Prognosen eintreffen, läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2030 noch bei rund 45. Für 2026 schätzen 33 Analysten, für 2030 nur noch 7. Bei den Schätzungen für das nächste Quartal hielten sich in den vergangenen 90 Tagen Erhöhungen und Senkungen mit 13 zu 11 fast die Waage.
Platz 2: Rheinmetall Aktie – plus 194 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll von 33,37 Euro im Jahr 2026 auf 98,13 Euro im Jahr 2030 steigen, rund 31 Prozent pro Jahr (eigene Rechnung). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis würde damit von rund 24 auf rund 8 fallen. Selbst die vorsichtigste Schätzung für 2030 liegt mit 79,60 Euro noch mehr als doppelt so hoch wie der Wert für 2026. Allerdings hat Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag am 27. November sein Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro gesenkt. Unsere Lesart: Ob alle Schätzungen diese Kürzung bereits vollständig abbilden, sollten Anleger in den kommenden Wochen beobachten.
Platz 3: Nvidia Aktie – plus 178 Prozent. Vom Geschäftsjahr 2027 bis 2031 soll der Gewinn je Aktie von 9,67 auf 26,84 US-Dollar steigen, rund 29 Prozent pro Jahr (eigene Rechnung). Bemerkenswert ist die Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16 auf das erste Prognosejahr ist der KI-Chipkonzern günstiger als Apple oder SAP. Die Stimmung der Analysten ist eindeutig: Bei den Schätzungen für das nächste Quartal gab es zuletzt 33 Erhöhungen und nur 6 Senkungen. Doch die Unsicherheit ist groß. Für das Geschäftsjahr 2029 reicht die Spanne der Schätzungen von 11,02 bis 27,15 US-Dollar je Aktie, für 2031 schätzen nur noch 3 Analysten.
Platz 4 bis 8
Die Software- und Plattformriesen: solide, aber langsamer
Platz 4: Microsoft Aktie – plus 118 Prozent. Der Softwarekonzern soll seinen Gewinn je Aktie vom Geschäftsjahr 2027 bis 2031 von 20,03 auf 43,74 US-Dollar mehr als verdoppeln, rund 22 Prozent pro Jahr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis fiele von knapp 25 auf gut 11. Die Frage, an der sich die Prognose entscheidet: Zahlen sich die geplanten Investitionen von rund 190 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren aus?
Platz 5: Meta Aktie – plus 93 Prozent. Von 29,36 US-Dollar im Jahr 2026 soll der Gewinn je Aktie auf 56,53 US-Dollar im Jahr 2030 steigen, rund 18 Prozent pro Jahr. Die Bewertung würde von rund 21 auf rund 11 sinken.
Platz 6: Alphabet Aktie – plus 89 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll von 13,09 auf 24,74 US-Dollar zulegen, rund 17 Prozent pro Jahr. Auffällig: Bei den Quartalsschätzungen überwogen zuletzt die Senkungen mit 11 zu 3.
Platz 7: SAP Aktie – plus 82 Prozent. Europas größter Softwarekonzern soll seinen Gewinn je Aktie von 7,17 Euro im Jahr 2026 auf 13,03 Euro im Jahr 2030 steigern, rund 16 Prozent pro Jahr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis würde von gut 27 auf 15 sinken.
Platz 8: Apple Aktie – plus 61 Prozent. Vom Geschäftsjahr 2027 bis 2031 soll der Gewinn je Aktie von 9,42 auf 15,19 US-Dollar steigen, rund 13 Prozent pro Jahr. Apple ist damit das langsamste Wachstum der Liste, aber die teuerste Bewertung: Selbst im fünften Jahr läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch bei knapp 24. Die Schätzung für 2031 stützt sich auf nur zwei Analysten.
Der Realitätscheck
Warum Fünfjahresprognosen mit Vorsicht zu genießen sind
Die Rangliste hat eine eingebaute Schwäche: Mit jedem Jahr sinkt die Zahl der Analysten, die überhaupt eine Schätzung abgeben. Bei Nvidia sind es im ersten Jahr 53, im fünften nur noch 3, bei Apple sinkt die Zahl von 38 auf 2. Langfristige Prognosen sind Erwartungen, keine Zusagen, und sie werden laufend angepasst. Zum Vergleich: Für den gesamten S&P 500 erwarten die Analysten laut FactSet im Jahr 2027 ein Gewinnwachstum von rund 16 Prozent. Unsere Lesart: Die Prognosen zeigen, welche Geschichten der Markt heute glaubt. Ob sie eintreten, entscheiden Zinsen, Konjunktur und die Frage, ob sich die gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz rechnen.
Einordnung der Redaktion: Die Liste zeigt, worauf die Wall Street bis zum Ende des Jahrzehnts setzt: Robotik und Robotaxis bei Tesla, Rüstung bei Rheinmetall, KI-Chips bei Nvidia. Für Anleger sind zwei Zahlen wichtiger als das Wachstum allein: das heutige Kurs-Gewinn-Verhältnis und die Zahl der Analysten hinter einer Prognose. Wer beides im Blick behält, kann die Versprechen der Rangliste besser einordnen. Hohe Wachstumserwartungen sind keine Garantie, sie sind ein Maßstab, an dem sich die Unternehmen künftig messen lassen müssen.
FAQ
Häufige Fragen zum erwarteten Gewinnwachstum
Welche Aktie hat laut Analysten das stärkste Gewinnwachstum bis 2030?
Unter den acht untersuchten Aktien die Tesla Aktie: Der Gewinn je Aktie soll von 1,73 US-Dollar im Jahr 2026 auf 8,91 US-Dollar im Jahr 2030 steigen, ein Plus von rund 415 Prozent.
Welche deutsche Aktie wächst laut Prognose am schnellsten?
Die Rheinmetall Aktie. Analysten erwarten, dass sich der Gewinn je Aktie von 33,37 Euro im Jahr 2026 auf 98,13 Euro im Jahr 2030 fast verdreifacht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, deutsches Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA. Rheinmetall: ISIN DE0007030009, WKN 703000, deutsches Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (ADR). Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, deutsches Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA. Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, deutsches Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT. Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, deutsches Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META. Alphabet (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, deutsches Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL. SAP: ISIN DE0007164600, WKN 716460, deutsches Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP. Apple: ISIN US0378331005, WKN 865985, deutsches Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL.
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