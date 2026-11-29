Platz 6: Alphabet Aktie – plus 89 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll von 13,09 auf 24,74 US-Dollar zulegen, rund 17 Prozent pro Jahr. Auffällig: Bei den Quartalsschätzungen überwogen zuletzt die Senkungen mit 11 zu 3.

Platz 7: SAP Aktie – plus 82 Prozent. Europas größter Softwarekonzern soll seinen Gewinn je Aktie von 7,17 Euro im Jahr 2026 auf 13,03 Euro im Jahr 2030 steigern, rund 16 Prozent pro Jahr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis würde von gut 27 auf 15 sinken.

Platz 8: Apple Aktie – plus 61 Prozent. Vom Geschäftsjahr 2027 bis 2031 soll der Gewinn je Aktie von 9,42 auf 15,19 US-Dollar steigen, rund 13 Prozent pro Jahr. Apple ist damit das langsamste Wachstum der Liste, aber die teuerste Bewertung: Selbst im fünften Jahr läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch bei knapp 24. Die Schätzung für 2031 stützt sich auf nur zwei Analysten.