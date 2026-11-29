Die Aktien feiern, der Kreditmarkt warnt: Ausfallversicherungen für Oracle, CoreWeave und Nvidia erreichen Rekordniveau

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 17:55 4 Min.

Es war die beste Börsenwoche seit 2022, doch am Anleihemarkt schrillen die Alarmglocken. Die Kosten, um sich gegen einen Zahlungsausfall von Oracle, CoreWeave und sogar Nvidia abzusichern, stiegen auf Rekordwerte. Die große Analyse: was Kreditausfallversicherungen über den KI-Boom verraten und was das für die Oracle Aktie bedeutet.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

An den Aktienmärkten herrschte Feierlaune, am Kreditmarkt dagegen Nervosität. Am 25. November stiegen die Kosten für fünfjährige Kreditausfallversicherungen, sogenannte Credit Default Swaps, bei mehreren KI-Konzernen auf Rekordwerte. Bei Oracle kostete die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall rund 356 Basispunkte, also etwa 3,56 Dollar im Jahr für 100 Dollar Schulden. Bei CoreWeave waren es 1.314 Basispunkte, ein Niveau, das am Markt als Zeichen einer Notlage gilt. Selbst bei Nvidia erreichten die Prämien einen Höchststand. Kreditausfallversicherung Oracle, Rekord am 25. November rund 356 bp Kreditausfallversicherung CoreWeave, Rekord 1.314 bp 52-Wochen-Tief der Oracle Aktie am 25. November 99,34 $ Rendite von Oracle-Anleihen mit Investment-Grade-Rating rund 9 % Quelle : S&P Global Market Intelligence; MoneyCheck; Wisevoter; Financefeeds Die Warnung Was die Kreditversicherungen über den KI-Boom verraten Ein Credit Default Swap funktioniert wie eine Versicherung auf eine Anleihe: Fällt der Schuldner aus, zahlt der Verkäufer der Absicherung. Je höher die Prämie, desto größer schätzt der Markt das Risiko ein. Vor einem Jahr kostete die Absicherung für Oracle noch weniger als 80 Basispunkte. Inzwischen werfen Anleihen des Konzerns laut einem Bericht von Barron's rund 9 Prozent Rendite ab, ein Niveau, das sonst eher bei riskanten Schuldnern üblich ist, obwohl Oracle noch ein Investment-Grade-Rating hat. Unsere Lesart: Der Kreditmarkt zweifelt nicht am KI-Boom an sich, sondern daran, dass alle Bauherren die Kosten ihrer Rechenzentren rechtzeitig wieder einspielen. Die Oracle Aktie spiegelte diese Sorgen. Am 25. November fiel sie im Handelsverlauf bis auf 99,34 Dollar, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Mit dem Schlussspurt am Black Friday schloss sie die Woche bei 107,13 Dollar und damit 5,9 Prozent höher, im November liegt sie aber rund 18 Prozent im Minus. Auch die Ratingagentur S&P sandte in dieser Woche ein Signal: Sie setzte die Kreditbewertung von Nvidia unter Beobachtung. Die Bauherren Warum Oracle und CoreWeave besonders im Fokus stehen Oracle und CoreWeave finanzieren den Bau riesiger Rechenzentren zu einem großen Teil mit Schulden. CoreWeave trägt Berichten zufolge rund 50 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten, davon werden 4,4 Milliarden Dollar bis Ende 2026 und 6,2 Milliarden Dollar im Jahr 2027 fällig. Dass die CoreWeave Aktie am Montag nach dem Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang um 22 Prozent stieg, änderte an der Lage am Kreditmarkt wenig. Unsere Lesart: Aktionäre und Gläubiger schauen auf unterschiedliche Dinge. Aktionäre hoffen auf künftiges Wachstum, Gläubiger wollen wissen, ob die Zinsen und die Rückzahlungen in den nächsten Jahren gesichert sind. Was die Lage entschärfen könnte Hohe Auftragsbestände bei Oracle und CoreWeave

Starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung

Erholung der KI-Aktien in dieser Woche

Oracle weiter mit Investment-Grade-Rating Was Anleger bedenken sollten Rekordprämien für Kreditausfallversicherungen

Hohe Schulden und hohe Investitionen

Steigende Zinsen verteuern die Finanzierung

Mögliche Herabstufungen durch Ratingagenturen Einordnung der Redaktion: Die Rekordwoche an der Wall Street hat ein Warnsignal überdeckt. Während die Aktien von Nvidia, CoreWeave und Oracle kräftig zulegten, verlangte der Kreditmarkt so hohe Prämien für Ausfallversicherungen wie nie zuvor. Kreditmärkte gelten oft als nüchterner als Aktienmärkte, weil Gläubiger nur ihr Geld zurückwollen und nicht auf Kursgewinne hoffen. Für Anleger in der Oracle Aktie und anderen KI-Bauherren lohnt es sich deshalb, neben dem Aktienkurs auch die Entwicklung der Anleiherenditen und Kreditversicherungen zu beobachten. Am 30. November endet das zweite Geschäftsquartal von Oracle, die Zahlen werden zeigen, wie sich die Finanzierung entwickelt. FAQ Häufige Fragen zur Oracle Aktie Was ist ein Credit Default Swap?

Ein Credit Default Swap ist eine Versicherung gegen den Zahlungsausfall eines Schuldners. Steigt die Prämie, schätzt der Markt das Ausfallrisiko höher ein. Warum ist die Oracle Aktie gefallen?

Anleger sorgen sich um die hohen Schulden, mit denen Oracle den Bau von KI-Rechenzentren finanziert. Am 25. November erreichte die Aktie ein 52-Wochen-Tief bei 99,34 Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?

Oracle: ISIN US68389X1054, WKN 871460, deutsches Handelssymbol ORC, US-Handelssymbol ORCL (NYSE). CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, deutsches Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV (Nasdaq). Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, deutsches Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).

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