Airbnb-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: OpenAI greift das Reisegeschäft an – vom Wochengewinner zum Wochenverlierer

Montag und Dienstag – Gewinnmitnahmen. Nach dem Kurssprung der Vorwoche gab die Aktie zu Wochenbeginn leicht nach und schloss am Dienstag bei 186,90 Dollar. Das Analysehaus Rothschild & Co Redburn stufte Airbnb zwar von „Verkaufen“ auf „Neutral“ hoch, Bernstein bestätigte sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 217 Dollar.

Mittwoch – der OpenAI-Schock. Laut einem Bericht des Branchendienstes The Information hat der ChatGPT-Entwickler OpenAI die KI-Reiseplanungsplattform Odessia übernommen. Odessia bestätigte die Übernahme, finanzielle Details wurden nicht genannt, ein eigenes Buchungsprodukt hat OpenAI nicht angekündigt. Doch die Fantasie reichte: Wenn KI-Assistenten Reisen künftig selbst planen und buchen, verlieren Vermittler wie Airbnb, Booking und Expedia den direkten Kontakt zum Kunden. Die Airbnb-Aktie fiel um 3,09 Prozent auf 181,13 Dollar und war der größte Nasdaq100 Verlierer des Tages.

Freitag – die Gegenbewegung. Zum Wochenschluss kauften Anleger wieder zu. Mit einem Plus von 3,12 Prozent auf 186,78 Dollar zählte Airbnb zu den Tagesgewinnern im Nasdaq 100 – das Wochenminus ließ sich aber nicht mehr ganz aufholen.