Vom Gewinner zum Verlierer in nur einer Woche: Die Airbnb-Aktie war in der Vorwoche mit einem Plus von 15,57 Prozent noch einer der großen Nasdaq100 Gewinner. Jetzt gehört sie zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche: Vom Schlusskurs bei 189,99 Dollar fiel sie um 1,69 Prozent auf 186,78 Dollar – während der Nasdaq 100 um 3,53 Prozent zulegte. Der Grund liegt nicht im eigenen Geschäft, sondern bei einem neuen, mächtigen Mitspieler: OpenAI. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum ein einziger Bericht die Aktie bremst.
Airbnb-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: OpenAI greift das Reisegeschäft an – vom Wochengewinner zum Wochenverlierer
Die Airbnb-Aktie gehört zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche: Eine Woche nach dem Kurssprung auf starke Quartalszahlen rutschte der Ferienwohnungsvermittler um 1,69 Prozent auf 186,78 Dollar ab. Auslöser war ein Bericht über die Übernahme des KI-Reiseplaners Odessia durch OpenAI. Die Wochenanalyse zeigt, warum die KI-Frage Airbnb so empfindlich trifft – und was für den Konzern spricht.
Wochenanalyse
Ein Bericht, ein Kursrutsch: die KI-Frage erreicht die Reisebranche
Montag und Dienstag – Gewinnmitnahmen. Nach dem Kurssprung der Vorwoche gab die Aktie zu Wochenbeginn leicht nach und schloss am Dienstag bei 186,90 Dollar. Das Analysehaus Rothschild & Co Redburn stufte Airbnb zwar von „Verkaufen“ auf „Neutral“ hoch, Bernstein bestätigte sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 217 Dollar.
Mittwoch – der OpenAI-Schock. Laut einem Bericht des Branchendienstes The Information hat der ChatGPT-Entwickler OpenAI die KI-Reiseplanungsplattform Odessia übernommen. Odessia bestätigte die Übernahme, finanzielle Details wurden nicht genannt, ein eigenes Buchungsprodukt hat OpenAI nicht angekündigt. Doch die Fantasie reichte: Wenn KI-Assistenten Reisen künftig selbst planen und buchen, verlieren Vermittler wie Airbnb, Booking und Expedia den direkten Kontakt zum Kunden. Die Airbnb-Aktie fiel um 3,09 Prozent auf 181,13 Dollar und war der größte Nasdaq100 Verlierer des Tages.
Freitag – die Gegenbewegung. Zum Wochenschluss kauften Anleger wieder zu. Mit einem Plus von 3,12 Prozent auf 186,78 Dollar zählte Airbnb zu den Tagesgewinnern im Nasdaq 100 – das Wochenminus ließ sich aber nicht mehr ganz aufholen.
Einordnung
Bestes Wachstum seit Jahren: das Fundament des Wochenverlierers
Operativ läuft es bei Airbnb so gut wie lange nicht. Im dritten Quartal verdiente der Konzern 3,16 Dollar je Aktie, erwartet worden waren rund 2,85 Dollar. Der Umsatz stieg um fast 19 Prozent auf 4,87 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Management 3,22 bis 3,28 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, ein Plus von 16 bis 18 Prozent. Dazu kommt ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 12 Milliarden Dollar. Auf Jahressicht hat die Airbnb-Aktie gut 55 Prozent zugelegt und notiert nur rund 6 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 197,87 Dollar. Gegen die KI-Konkurrenz will Airbnb im ersten Halbjahr 2027 einen eigenen KI-Reiseagenten starten.
KI als Bedrohung für Vermittler
Übernimmt ein KI-Assistent die Reiseplanung, könnte er auch die Buchung steuern – und damit die Provisionen der Vermittler unter Druck setzen.
Hohe Fallhöhe
Nach dem Kurssprung der Vorwoche reagierte die Aktie empfindlich auf jede Wettbewerbsmeldung.
Starkes Direktgeschäft
Airbnb setzt auf seine Marke und den direkten Kundenzugang. Viele Gäste buchen direkt über die App.
Häufige Fragen zur Airbnb-Aktie
Warum ist die Airbnb-Aktie ein Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Ein Bericht über die Übernahme des KI-Reiseplaners Odessia durch OpenAI schürte die Sorge, KI-Assistenten könnten Reisen künftig selbst buchen und Vermittler verdrängen. Die Aktie verlor in der Woche 1,69 Prozent.
Wie liefen die letzten Quartalszahlen von Airbnb?
Airbnb steigerte den Umsatz im dritten Quartal um fast 19 Prozent auf 4,87 Milliarden Dollar und verdiente 3,16 Dollar je Aktie.
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