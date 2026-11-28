Die Airbnb Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 179,16 Dollar geschlossen. Das Tagesplus beträgt 4,07 Prozent, mehr als das Doppelte des Marktes. Auf Wochensicht stehen 5,2 Prozent, seit Jahresbeginn 32 Prozent. Zum 52-Wochen-Hoch bei 197,87 Dollar fehlen noch knapp zehn Prozent.
Airbnb Aktie: 32 Prozent Jahresplus – der Reise-Boom ignoriert jede Krise
Die Airbnb Aktie gewinnt am Freitag 4,07 Prozent auf 179,16 Dollar. Feiertagsbuchungen stützen, das dritte Quartal brachte das schnellste Wachstum seit drei Jahren. Was noch fehlt.
Airbnb, Inc. · ISIN: US0090661010 · WKN: A2QG35 · Handelssymbol: 6Z1 · US-Handelssymbol: ABNB
Der Treiber
Die Amerikaner verreisen weiter
Am Tag nach Thanksgiving stützten gute Reisedaten und Buchungstrends für die Feiertage den Kurs. Gefragt waren nach Angaben von TradingKey vor allem Unterkünfte für Familien und größere Gruppen. Das ist das Segment, in dem Airbnb gegenüber Hotels im Vorteil ist.
Die Grundlage hat das dritte Quartal gelegt. Am 5. November meldete Airbnb einen Gewinn von 3,16 Dollar je Aktie, erwartet worden waren 2,85 Dollar. Der Umsatz lag mit 4,87 Milliarden Dollar über der Schätzung von 4,75 Milliarden. Beobachter sprachen vom schnellsten Wachstum seit drei Jahren. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.
Während Anleger um KI-Werte zittern, verdient Airbnb an etwas sehr Altmodischem: Menschen, die wegfahren wollen.
Der Ausblick
Neue Felder, nüchterner Chef
Airbnb will über die Ferienwohnung hinauswachsen und steigt in die Langzeitvermietung ein. Das Analysehaus Bernstein traut dem neuen Geschäft bis 2035 einen Umsatz von 2,9 Milliarden Dollar zu. Bei künstlicher Intelligenz bleibt Vorstandschef Brian Chesky zurückhaltend: KI-Agenten vermittelten bisher nur sehr wenige Buchungen. Den mittleren Zielwert der Analysten gibt Finviz mit 208,50 Dollar an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Es gibt auch Vorbehalte. Nach den Zahlen hieß es, der Rückenwind bei den Buchungen könne seinen Höhepunkt erreicht haben, und das vierte Quartal werde schwächer ausfallen. Die Airbnb Aktie hat diese Zweifel bisher überspielt.
Häufige Fragen zur Airbnb Aktie
Wo schloss die Airbnb Aktie am Freitag?
Bei 179,16 Dollar an der Nasdaq.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
3,16 Dollar Gewinn je Aktie und 4,87 Milliarden Dollar Umsatz, beides über den Erwartungen.
Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?
Plus 32 Prozent seit Jahresbeginn.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.