Airbnb will über die Ferienwohnung hinauswachsen und steigt in die Langzeitvermietung ein. Das Analysehaus Bernstein traut dem neuen Geschäft bis 2035 einen Umsatz von 2,9 Milliarden Dollar zu. Bei künstlicher Intelligenz bleibt Vorstandschef Brian Chesky zurückhaltend: KI-Agenten vermittelten bisher nur sehr wenige Buchungen. Den mittleren Zielwert der Analysten gibt Finviz mit 208,50 Dollar an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.