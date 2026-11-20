Davon profitiere Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) kräftig. Im dritten Quartal habe der Online-Reisevermittler den Umsatz um 19 Prozent auf 4,87 Mrd. Dollar gesteigert. Noch beeindruckender sei die Gewinnentwicklung ausgefallen: Der Gewinn je Aktie sei von 2,21 auf 3,16 Dollar geklettert. Gleichzeitig habe die Zahl der gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse um 16 Prozent auf 155 Mio. zugenommen. Entsprechend habe das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Statt eines Wachstums im mittleren Zehner-Prozentbereich erwarte Airbnb nun ein Plus im oberen Zehner-Prozentbereich. Zudem sei ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 12 Mrd. Dollar angekündigt worden.