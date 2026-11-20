Trotz hoher Inflation und geopolitischer Unsicherheiten bleibt die Reiselust der Verbraucher ungebrochen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.
Airbnb Aktie: Gewinnexplosion, Milliarden-Rückkauf und Rekordbuchungen
Zündet jetzt die nächste Kursrakete?
Davon profitiere Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) kräftig. Im dritten Quartal habe der Online-Reisevermittler den Umsatz um 19 Prozent auf 4,87 Mrd. Dollar gesteigert. Noch beeindruckender sei die Gewinnentwicklung ausgefallen: Der Gewinn je Aktie sei von 2,21 auf 3,16 Dollar geklettert. Gleichzeitig habe die Zahl der gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse um 16 Prozent auf 155 Mio. zugenommen. Entsprechend habe das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Statt eines Wachstums im mittleren Zehner-Prozentbereich erwarte Airbnb nun ein Plus im oberen Zehner-Prozentbereich. Zudem sei ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 12 Mrd. Dollar angekündigt worden.
An der Börse habe die Nachricht den nächsten Kursturbo gezündet. Die Aktie habe nach Vorlage der Zahlen um rund 10 Prozent zugelegt und neue Mehrjahreshochs markiert. Seitdem habe sich allerdings nicht mehr viel getan. Der Titel laufe auf hohem Niveau seitwärts. Nach der starken Rally sei das allerdings durchaus gesund. (Ausgabe 46/2026)
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