Warum ist die Airbnb Aktie gestiegen?

Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben und ein Rückkauf über 12 Milliarden Dollar angekündigt.

Was ist „Reserve Now, Pay Later“?

Eine Zahlungsoption, bei der Gäste sofort buchen, aber später bezahlen. Sie fördert Buchungen, verschiebt aber den Geldeingang.

Wie setzt Airbnb KI ein?

Rund 40 Prozent der Support-Anfragen werden bereits von KI bearbeitet; ein KI-Reiseassistent ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.