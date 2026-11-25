Die Airbnb Aktie hat sich mit einem Paukenschlag aus dem Schatten der Reisebranche gelöst. Während Wettbewerber vor einem schwachen Schlussquartal warnen, meldete der Wohnungsvermittler für das dritte Quartal 2026 ein Umsatzplus von 19 Prozent auf 4,869 Milliarden Dollar – Analysten hatten 4,747 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,16 Dollar um 31 Cent über den Schätzungen. Die Airbnb Aktie stieg daraufhin um 11 Prozent.
Airbnb Aktie: Umsatz plus 19 Prozent, 12-Milliarden-Rückkauf, Kurssprung – hängt der Wohnungsvermittler jetzt Booking ab?
Airbnb übertrifft die Erwartungen, hebt die Jahresprognose an und kündigt einen riesigen Aktienrückkauf an. Die Airbnb Aktie sprang zweistellig. Was dahinter steckt.
Die Zahlen
Wachstum über die Menge
Airbnb wächst wieder schneller, und zwar vor allem über die Menge: Die Zahl der gebuchten Nächte stieg deutlich stärker als im Vorquartal, die Preise je Nacht nur moderat. Das Nettoergebnis erreichte rund 1,90 Milliarden Dollar nach 1,37 Milliarden Dollar im Vorjahr – allerdings hilft beim Vergleich ein Steuereffekt aus dem Vorjahr. Eine Kehrseite hat die neue Zahlungsoption „Reserve Now, Pay Later“: Sie kurbelt die Buchungen an, drückt aber vorerst auf Free Cashflow und den Anteil, den Airbnb je Buchung einbehält.
Der Ausblick
Rückkauf, KI und ein Seitenhieb auf die Konkurrenz
Für das vierte Quartal erwartet Airbnb ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent – deutlich mehr als Booking Holdings und Expedia, die für denselben Zeitraum Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt hatten. Die Jahresprognose wurde erneut angehoben, die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 36 Prozent liegen. Dazu kommt ein Aktienrückkauf über 12 Milliarden Dollar. Künstliche Intelligenz bearbeitet inzwischen rund 40 Prozent der Support-Anfragen ohne menschliche Hilfe; für das erste Halbjahr 2027 ist ein KI-Reiseassistent geplant.
Die Airbnb Aktie wächst, wo die Branche bremst. Der Preis dafür: Das Geld der Kunden kommt später in der Kasse an.
Häufige Fragen zur Airbnb Aktie
Warum ist die Airbnb Aktie gestiegen?
Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben und ein Rückkauf über 12 Milliarden Dollar angekündigt.
Was ist „Reserve Now, Pay Later“?
Eine Zahlungsoption, bei der Gäste sofort buchen, aber später bezahlen. Sie fördert Buchungen, verschiebt aber den Geldeingang.
Wie setzt Airbnb KI ein?
Rund 40 Prozent der Support-Anfragen werden bereits von KI bearbeitet; ein KI-Reiseassistent ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.