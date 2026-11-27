Warum ist die Airbnb Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

Wie waren die Zahlen von Airbnb?

Umsatz plus 19 Prozent auf 4,87 Milliarden Dollar, Gewinn je Aktie 3,16 Dollar.

Wie hoch ist der Kurs der Airbnb Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 172,15 Dollar.