Die Airbnb Aktie (US-Handelssymbol: ABNB) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 172,15 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,72 Prozent. Anfang November hatte die Aktie nach den Quartalszahlen kräftig zugelegt.
Airbnb Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – nach der Rally Gewinnmitnahmen?
Die Airbnb Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 172,15 Dollar und zählt mit minus 0,72 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Zuletzt hatten starke Quartalszahlen den Kurs getrieben.
Kursgrund
Warum die Airbnb Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Denkbar sind Gewinnmitnahmen: Nach den Zahlen war die Airbnb Aktie an einem Tag um 11,67 Prozent gestiegen, weil der Gewinn je Aktie mit 3,16 Dollar deutlich über den erwarteten 2,85 Dollar lag und die Jahresprognose erneut angehoben wurde.
Häufige Fragen zur Airbnb Aktie
Warum ist die Airbnb Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie waren die Zahlen von Airbnb?
Umsatz plus 19 Prozent auf 4,87 Milliarden Dollar, Gewinn je Aktie 3,16 Dollar.
Wie hoch ist der Kurs der Airbnb Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 172,15 Dollar.
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