Abercrombie & Fitch Aktie: Plus 34 Prozent in einer Woche – wie der Modehändler die KI-Aktien abhängt

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 17:55 3 Min.

Rekordumsatz, 62 Prozent mehr Gewinn je Aktie und eine angehobene Prognose: Die Abercrombie & Fitch Aktie gehört zu den größten Gewinnern der Thanksgiving-Woche. Die große Analyse: was hinter dem 16. Wachstumsquartal in Folge steckt, welche Rolle Zollrückerstattungen spielen und worauf es im Weihnachtsgeschäft ankommt.

Bild: Weizshaum KIAMZOU 300, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten

Die Abercrombie & Fitch Aktie hat in dieser Woche rund 34 Prozent gewonnen und gehört damit zu den stärksten Werten an der Wall Street mit mehr als 2 Milliarden Dollar Börsenwert. Den Anstoß gaben die Zahlen zum dritten Quartal am 24. November: Im Handelsverlauf stieg die Aktie an diesem Tag um bis zu 25 Prozent. Während sich alle Welt auf Nvidia konzentrierte, lieferte ein Modehändler eine der besten Wochenbilanzen. Rekordumsatz im dritten Quartal, plus 11 Prozent 1,435 Mrd. $ Gewinn je Aktie, plus 62 Prozent 3,82 $ operative Marge 15,5 % Abercrombie & Fitch Aktie in der Woche rund +34 % Quelle : Abercrombie & Fitch (SEC Form 8-K, 24.11.2026); Swingfolio Die Zahlen Ein Quartal ohne Schwachstelle Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 11 Prozent auf den Rekordwert von 1,435 Milliarden Dollar, es war das 16. Wachstumsquartal in Folge. Auf vergleichbarer Fläche legten die Erlöse um 6 Prozent zu. Alle Regionen wuchsen zweistellig: Amerika um 11 Prozent, Europa um 12 Prozent und der asiatisch-pazifische Raum um 24 Prozent. Die Marken Abercrombie wuchsen um 12 Prozent, Hollister um 11 Prozent. Konzernchefin Fran Horowitz verwies auf geringere Rabatte als erwartet und auf eine disziplinierte Lagerhaltung. Die operative Marge erreichte 15,5 Prozent, der Gewinn je Aktie stieg um 62 Prozent auf 3,82 Dollar. Ein Teil des Gewinns stammt allerdings aus einem Sondereffekt. Rückerstattungen von Zöllen brachten im Quartal rund 20 Millionen Dollar oder etwa 0,40 Dollar je Aktie ein. Unsere Lesart: Auch ohne diesen Effekt bleibt ein deutlicher Gewinnsprung. Die Zahlen zeigen, dass der Konzern mit weniger Rabatten mehr verdient. Das ist im Modehandel ein Zeichen dafür, dass die Kollektionen bei der Kundschaft ankommen. Der Ausblick Weihnachtsgeschäft und Aktienrückkäufe Für das wichtige Weihnachtsquartal erwartet Abercrombie & Fitch ein Umsatzplus von rund 7 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 4,40 bis 4,60 Dollar. Die Jahresprognose für den Gewinn je Aktie hob das Management auf 13,70 bis 13,90 Dollar an. Gleichzeitig kauft der Konzern kräftig eigene Aktien zurück: Seit Jahresbeginn flossen 382 Millionen Dollar in Rückkäufe, das entspricht rund 9 Prozent der Aktien. Im vierten Quartal sollen mindestens weitere 120 Millionen Dollar folgen. Für die Abercrombie & Fitch Aktie bedeutet das eine stetig sinkende Zahl an Aktien, auf die sich der Gewinn verteilt. Was für die Abercrombie & Fitch Aktie spricht Rekordumsatz und 16. Wachstumsquartal

Wachstum in allen Regionen und Marken

Höhere Prognose für das Gesamtjahr

Umfangreiche Aktienrückkäufe Was Anleger bedenken sollten Sondereffekt durch Zollrückerstattungen

Modetrends können schnell drehen

Hohe Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft

Starke Kursschwankungen nach Zahlen Einordnung der Redaktion: Abercrombie & Fitch zeigt, dass es abseits der KI-Werte starke Geschichten gibt. Der Konzern wächst in allen Regionen, verdient mehr und gibt einen großen Teil davon über Rückkäufe an die Aktionäre zurück. Nach einem Wochenplus von rund 34 Prozent sind die Erwartungen aber hoch. Entscheidend wird das Weihnachtsgeschäft: Gelingt das angepeilte Umsatzplus von 7 Prozent, kann sich die Abercrombie & Fitch Aktie auf dem neuen Niveau behaupten. Enttäuscht das Quartal, dürfte die Reaktion ähnlich heftig ausfallen, nur in die andere Richtung. FAQ Häufige Fragen zur Abercrombie & Fitch Aktie Warum ist die Abercrombie & Fitch Aktie so stark gestiegen?

Der Konzern meldete am 24. November einen Rekordumsatz von 1,435 Milliarden Dollar, 62 Prozent mehr Gewinn je Aktie und hob die Jahresprognose an. Was erwartet Abercrombie & Fitch für das Weihnachtsquartal?

Das Management rechnet mit einem Umsatzplus von rund 7 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 4,40 bis 4,60 Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Abercrombie & Fitch Aktie?

ISIN US0028962076, WKN 903016. Deutsches Handelssymbol: AFT. US-Handelssymbol: ANF (NYSE).

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