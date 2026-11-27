Die Kurve ist zwischen zwölf Monaten und fünf Jahren auffällig flach: 3,00 Prozent für ein Jahr, 3,09 für zwei und 3,11 für fünf Jahre. Das heißt: Wer länger bindet, bekommt kaum mehr. Die Laufzeitprämie ist gering, der Markt erwartet höhere Zinsen kurzfristig, aber kein dauerhaft hohes Niveau. Erst jenseits von zehn Jahren steigt der Aufschlag (dreißig Jahre: 3,68 Prozent).

Für Sparer ist das eine gemischte Botschaft: Kurzläufer und Tagesgeldalternativen liefern spürbare Zinsen, doch die Rendite für fünf Jahre ist kaum höher als für zwei. Für den Bund, der laut Haushalt 2027 hohe Kredite aufnimmt, steigen die Zinskosten mit der Kurve. Für Unternehmensanleihen gilt die Zweijährige als Referenzwert: Der Kreditaufschlag (Spread) kommt auf diese Rendite obendrauf. Steigt die Basis um 106 Basispunkte, verteuert sich die Refinanzierung auch dann, wenn der Spread konstant bleibt.