Die Rendite der zweijährigen Bundesanleihe beträgt am 27. November 2026 laut Trading Economics 3,09 Prozent, 106 Basispunkte mehr als vor einem Jahr (Tagesstand ohne Uhrzeit). Kürzere Laufzeiten sind niedriger verzinst: 2,84 Prozent für drei Monate, 2,93 Prozent für sechs Monate, 3,00 Prozent für zwölf Monate. Die Staffelung zeigt, was der Markt von der EZB erwartet: weitere Zinserhöhungen, aber nicht über Nacht.
Zweijährige Bundesanleihe bei 3,09 Prozent: Plus von 106 Basispunkten in einem Jahr – wie viel EZB-Erhöhung steckt schon im Zins?
Die Rendite der zweijährigen Bundesanleihe liegt bei 3,09 Prozent, ein Jahr zuvor waren es rund 2,03 Prozent. Der Geldmarkt setzt laut LSEG auf zwei EZB-Erhöhungen bis Juni 2027, das Oktober-Protokoll zeigt Befürworter einer früheren Anhebung. Was die kurze Seite der Bund-Kurve über die Entscheidung am 17. Dezember verrät.
Warum ist die Zweijährige der Gradmesser für die EZB-Politik?
Kurzlaufende Staatsanleihen reagieren am direktesten auf den Leitzins: Wer sie kauft, rechnet über die Laufzeit mit dem erwarteten Zinspfad der Notenbank.
Laut Trading Economics, das LSEG-Daten zitiert, preist der Geldmarkt zwei Erhöhungen um je 25 Basispunkte bis Juni 2027 ein. Das Protokoll der Oktober-Sitzung der EZB zeigt, dass einige Ratsmitglieder bereits damals eine Zinserhöhung wollten, aber warteten. Die Inflation im Euroraum liegt rund bei 4 Prozent, in Frankreich fiel die Teuerung zuletzt auf 3,2 Prozent (nach 3,7), in Spanien auf 4,1 Prozent (nach 4,7). Die Zweijährige änderte sich am Freitag kaum (rund plus 1 Basispunkt), die Zehnjährige stieg stärker (3,28 Prozent, plus 3). Wer sich fragt, wie Anleihen auf die EZB reagieren, findet hier die Antwort: Der Markt hat die Richtung eingepreist, es geht jetzt um das Tempo.
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zur Zweijährigen
|3 Monate
|2,84 %
|-25 Bp.
|6 Monate
|2,93 %
|-16 Bp.
|12 Monate
|3,00 %
|-9 Bp.
|2 Jahre
|3,09 %
|–
|5 Jahre
|3,11 %
|+2 Bp.
|10 Jahre
|3,28 %
|+19 Bp.
Rendite in Prozent. Abstände zur Zweijährigen in Basispunkten (Bp.) selbst berechnet.
Quelle: Trading Economics, Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Das große Bild
Wie viel Zinserhöhung ist schon eingepreist, und was kostet das den Bund?
Die Kurve ist zwischen zwölf Monaten und fünf Jahren auffällig flach: 3,00 Prozent für ein Jahr, 3,09 für zwei und 3,11 für fünf Jahre. Das heißt: Wer länger bindet, bekommt kaum mehr. Die Laufzeitprämie ist gering, der Markt erwartet höhere Zinsen kurzfristig, aber kein dauerhaft hohes Niveau. Erst jenseits von zehn Jahren steigt der Aufschlag (dreißig Jahre: 3,68 Prozent).
Für Sparer ist das eine gemischte Botschaft: Kurzläufer und Tagesgeldalternativen liefern spürbare Zinsen, doch die Rendite für fünf Jahre ist kaum höher als für zwei. Für den Bund, der laut Haushalt 2027 hohe Kredite aufnimmt, steigen die Zinskosten mit der Kurve. Für Unternehmensanleihen gilt die Zweijährige als Referenzwert: Der Kreditaufschlag (Spread) kommt auf diese Rendite obendrauf. Steigt die Basis um 106 Basispunkte, verteuert sich die Refinanzierung auch dann, wenn der Spread konstant bleibt.
Was sollten Anleger vor der EZB-Entscheidung beobachten?
29. November: OPEC+ zur Produktion 2027.
30. November und 1. Dezember: Inflationsdaten.
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht, relevant für Fed und globale Renditen.
9. Dezember: Fed-Entscheid.
17. Dezember: Zinsentscheidung der EZB.
FAQ: Zweijährige Bundesanleihe und EZB
Wie hoch ist die Rendite der zweijährigen Bundesanleihe?
3,09 Prozent am 27.11.2026 laut Trading Economics, 106 Basispunkte mehr als vor einem Jahr.
Was ist das Schatz?
Als Schatz bezeichnen Marktteilnehmer die zweijährige Bundesschatzanweisung des Bundes, ein kurzlaufendes Referenzpapier.
Wie viele EZB-Erhöhungen sind eingepreist?
Laut LSEG-Daten zwei Schritte zu je 25 Basispunkten bis Juni 2027. Eine Prognose von aktiencheck.de ist das nicht.
Sind kurzlaufende Anleihen sicher?
Weniger kursempfindlich als lange, aber nicht risikofrei: Zinsänderungsrisiko besteht weiter. aktiencheck.de gibt keine Empfehlung ab.
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