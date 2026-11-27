Zurich Insurance Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – dritter Gewinntag in Folge

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Zurich Insurance Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,43 Prozent auf 648,00 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Der Versicherer legt den dritten Tag in Folge zu.

Die Zurich Insurance Aktie zählt am Freitagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des größten Schweizer Versicherers 0,43 Prozent höher bei 648,00 Franken. Es ist der dritte Gewinntag in Folge nach plus 0,19 Prozent am Mittwoch und plus 1,22 Prozent am Donnerstag. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. ZFIN ZFIN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr ZFIN — — — SMI-Gewinner am Morgen Warum die Zurich Insurance Aktie zulegt Die Zurich Insurance Aktie steigt in guten wie in schlechten Börsentagen. Das ist ihre Stärke in dieser Woche. Am Mittwoch gewann der Titel, als der Markt fiel. Am Donnerstag stützte laut cash.ch eine zuversichtliche Studie eines Schweizer Brokerhauses den Kurs. Am Freitag folgt die Aktie dem freundlichen Gesamtmarkt: Die Börsen in Asien schließen die Woche fester, die US-Futures deuten auf einen klar höheren Start an der Wall Street. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Zurich Insurance Aktie am Freitagmorgen +0,43 % Kurs der Zurich Insurance Aktie um 09.14 Uhr 648,00 CHF Bruttoprämien Schaden und Unfall nach neun Monaten 42,1 Mrd. USD geschätzte SST-Solvenzquote per Ende September 271 % Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr), Zurich Insurance Zurich Insurance Aktie: 1,7 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 637,40 Franken hat die Zurich Insurance Aktie 1,7 Prozent gewonnen. Das Fundament ist das Geschäft: In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Milliarden US-Dollar. Zurich zeigte sich zuversichtlich, alle Ziele des bis 2027 laufenden Dreijahresprogramms zu übertreffen. Was die Zurich Insurance Aktie bremsen kann Unwetter: Die Katastrophenschadenquote stieg in den ersten neun Monaten auf 3,2 Prozent nach 1,4 Prozent im Vorjahr.

Kapital: Die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley dürfte die Solvenzquote nach Unternehmensangaben um etwa 30 Prozentpunkte senken.

Zinsen: Vor dem Entscheid der US-Notenbank im Dezember herrscht Unsicherheit über die Zinsentwicklung. Ausblick: Wie geht es mit der Zurich Insurance Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Zurich gilt als defensiver Wert mit verlässlicher Ausschüttung. Entscheidend für die Zurich Insurance Aktie wird, wie reibungslos die Integration von Beazley gelingt. Stammdaten der genannten Unternehmen Zurich Insurance Group AG: ISIN CH0011075394, WKN 579919, Handelssymbol ZURN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ZURVY (OTC-ADR)

Beazley: von Zurich übernommen

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