Die Zurich Insurance Aktie zählt am Freitagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des größten Schweizer Versicherers 0,43 Prozent höher bei 648,00 Franken. Es ist der dritte Gewinntag in Folge nach plus 0,19 Prozent am Mittwoch und plus 1,22 Prozent am Donnerstag. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte.
Zurich Insurance Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – dritter Gewinntag in Folge
Die Zurich Insurance Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,43 Prozent auf 648,00 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Der Versicherer legt den dritten Tag in Folge zu.
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SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Zurich Insurance Aktie zulegt
Die Zurich Insurance Aktie steigt in guten wie in schlechten Börsentagen. Das ist ihre Stärke in dieser Woche.
Am Mittwoch gewann der Titel, als der Markt fiel. Am Donnerstag stützte laut cash.ch eine zuversichtliche Studie eines Schweizer Brokerhauses den Kurs. Am Freitag folgt die Aktie dem freundlichen Gesamtmarkt: Die Börsen in Asien schließen die Woche fester, die US-Futures deuten auf einen klar höheren Start an der Wall Street. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Zurich Insurance Aktie: 1,7 Prozent in zwei Tagen
Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 637,40 Franken hat die Zurich Insurance Aktie 1,7 Prozent gewonnen. Das Fundament ist das Geschäft: In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Milliarden US-Dollar. Zurich zeigte sich zuversichtlich, alle Ziele des bis 2027 laufenden Dreijahresprogramms zu übertreffen.
Ausblick: Wie geht es mit der Zurich Insurance Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner Zurich gilt als defensiver Wert mit verlässlicher Ausschüttung. Entscheidend für die Zurich Insurance Aktie wird, wie reibungslos die Integration von Beazley gelingt.
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