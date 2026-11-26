Die Zurich Insurance Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des größten Schweizer Versicherers schließt 1,22 Prozent höher bei 645,20 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 7,80 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte.
Zurich Insurance Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Analystenlob stützt den Versicherer
Die Zurich Insurance Aktie schließt am Donnerstag 1,22 Prozent höher bei 645,20 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Eine zuversichtliche Studie des Brokerhauses Octavian und der feste Markt geben Rückenwind.
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SMI-Gewinner am Abend
Warum die Zurich Insurance Aktie gestiegen ist
Zwei Kräfte wirkten zusammen: der feste Gesamtmarkt und eine positive Stimme aus der Analystengemeinde.
Das Schweizer Brokerhaus Octavian hat sich laut cash.ch am Donnerstagmorgen zuversichtlicher zur Zurich Insurance Aktie geäußert und seine Einschätzung angehoben. Der Börsen-Ticker von cash.ch nennt die Studie ausdrücklich als Stütze für den Kurs. Dazu kam die Marktstimmung: Nach der Wende an der Wall Street waren Finanzwerte am Donnerstag gefragt.
Zurich Insurance Aktie: Wachstum auf Rekordniveau
Operativ läuft es für den Konzern. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Milliarden US-Dollar. Zurich zeigte sich zuversichtlich, alle Ziele des bis 2027 laufenden Dreijahresprogramms zu übertreffen. Die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley ist abgeschlossen.
Ausblick: Wie geht es mit der Zurich Insurance Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner Zurich gilt als defensiver Wert mit verlässlicher Ausschüttung. Dass die Zurich Insurance Aktie an einem Tag zulegt, an dem andere defensive Titel zurückfallen, spricht für die Wirkung der Studie.
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