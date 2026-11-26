Zurich Insurance Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Analystenlob stützt den Versicherer

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Zurich Insurance Aktie schließt am Donnerstag 1,22 Prozent höher bei 645,20 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Eine zuversichtliche Studie des Brokerhauses Octavian und der feste Markt geben Rückenwind.

Die Zurich Insurance Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des größten Schweizer Versicherers schließt 1,22 Prozent höher bei 645,20 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 7,80 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. ZFIN ZFIN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr ZFIN — — — SMI-Gewinner am Abend Warum die Zurich Insurance Aktie gestiegen ist Zwei Kräfte wirkten zusammen: der feste Gesamtmarkt und eine positive Stimme aus der Analystengemeinde. Das Schweizer Brokerhaus Octavian hat sich laut cash.ch am Donnerstagmorgen zuversichtlicher zur Zurich Insurance Aktie geäußert und seine Einschätzung angehoben. Der Börsen-Ticker von cash.ch nennt die Studie ausdrücklich als Stütze für den Kurs. Dazu kam die Marktstimmung: Nach der Wende an der Wall Street waren Finanzwerte am Donnerstag gefragt. Zurich Insurance Aktie am Donnerstag +1,22 % Schlusskurs der Zurich Insurance Aktie 645,20 CHF Bruttoprämien Schaden und Unfall nach neun Monaten 42,1 Mrd. USD geschätzte SST-Solvenzquote per Ende September 271 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), Zurich Insurance Zurich Insurance Aktie: Wachstum auf Rekordniveau Operativ läuft es für den Konzern. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Milliarden US-Dollar. Zurich zeigte sich zuversichtlich, alle Ziele des bis 2027 laufenden Dreijahresprogramms zu übertreffen. Die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley ist abgeschlossen. Was die Zurich Insurance Aktie bremsen kann Unwetter: Die Katastrophenschadenquote stieg in den ersten neun Monaten auf 3,2 Prozent nach 1,4 Prozent im Vorjahr.

Kapital: Die Beazley-Übernahme dürfte die Solvenzquote nach Unternehmensangaben um etwa 30 Prozentpunkte senken.

Integration: Der Zukauf muss sich erst im Ergebnis beweisen. Ausblick: Wie geht es mit der Zurich Insurance Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Zurich gilt als defensiver Wert mit verlässlicher Ausschüttung. Dass die Zurich Insurance Aktie an einem Tag zulegt, an dem andere defensive Titel zurückfallen, spricht für die Wirkung der Studie. Stammdaten der genannten Unternehmen Zurich Insurance Group AG: ISIN CH0011075394, WKN 579919, Handelssymbol ZURN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ZURVY (OTC-ADR)

Beazley: von Zurich übernommen

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