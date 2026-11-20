Wall Street geht angeschlagen in den Dezember: Der S&P 500 und der Dow Jones sind laut CNBC am Freitag, 20. November 2026, in ein Korrekturgebiet gerutscht, also mindestens zehn Prozent unter ihr Rekordhoch (Update von 12:55 Uhr New Yorker Zeit, vorläufig). Zugleich preist der Markt laut CME FedWatch eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember mit 93,9 Prozent ein. Vor dieser Entscheidung stehen in der Woche vom 30. November bis 4. Dezember 2026 mehrere US-Daten an, darunter der Arbeitsmarktbericht für November am Freitag, 4. Dezember. Wie viel Zinsangst bereits im S&P 500 steckt, zeigt der Blick auf die Termine.