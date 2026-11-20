Wall Street geht angeschlagen in den Dezember: Der S&P 500 und der Dow Jones sind laut CNBC am Freitag, 20. November 2026, in ein Korrekturgebiet gerutscht, also mindestens zehn Prozent unter ihr Rekordhoch (Update von 12:55 Uhr New Yorker Zeit, vorläufig). Zugleich preist der Markt laut CME FedWatch eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember mit 93,9 Prozent ein. Vor dieser Entscheidung stehen in der Woche vom 30. November bis 4. Dezember 2026 mehrere US-Daten an, darunter der Arbeitsmarktbericht für November am Freitag, 4. Dezember. Wie viel Zinsangst bereits im S&P 500 steckt, zeigt der Blick auf die Termine.
US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember: JOLTS, ADP und ISM vorab – wie viel Zinserhöhung steckt vor der Fed-Sitzung im S&P 500?
Der S&P 500 ist laut CNBC in die Korrektur gerutscht, die Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember ist zu rund 94 Prozent eingepreist. Die Datenwoche vom 30. November bis 4. Dezember mit JOLTS, ADP, ISM und dem Arbeitsmarktbericht könnte die Debatte um 25 oder 50 Basispunkte entscheiden.
Datenwoche
Welche US-Daten stehen vor der Fed-Sitzung an?
Die Fed hat die Zinsen im Oktober gehalten; Gouverneurin Lisa Cook sagte laut StockTitan am 20. November in Chile, sie habe damals eine Erhöhung bevorzugt. Der Markt blickt daher auf jede Zahl, die über das Tempo der Straffung entscheidet.
|Tag
|Uhrzeit
|Termin
|Mo 30.11.
|15:45
|Chicago-Einkaufsmanagerindex November
|Di 1.12.
|15:45
|Einkaufsmanagerindex Industrie (zweite Veröffentlichung)
|Di 1.12.
|16:00
|Bauausgaben Oktober; JOLTS (offene Stellen) Oktober
|Mi 2.12.
|14:15
|ADP-Beschäftigung November
|Mi 2.12.
|16:00
|ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November
|Mi 2.12.
|22:00
|Salesforce: Ergebnis drittes Quartal
|Do 3.12.
|14:30
|Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
|Do 3.12.
|16:00
|Auftragseingang Industrie Oktober
|Fr 4.12.
|14:30
|Arbeitsmarktbericht November
|Fr 4.12.
|16:00
|Uni Michigan Verbraucherstimmung (erste Umfrage Dezember); ISM Dienstleistungen November
Uhrzeiten in deutscher Ortszeit; New Yorker Zeit sechs Stunden früher. Prognosewerte lagen in der Vorschau nicht vor.
Quelle: Dow-Jones-Wochenvorschau (finanzen.at), 20.11.2026 14:54 Uhr
Der Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember ist der letzte große US-Datenpunkt vor der Fed-Entscheidung am 9. Dezember. Die Vorschau nennt keine Prognosewerte; sie werden üblicherweise erst kurz vor den Terminen veröffentlicht. Daneben dürfte der JOLTS-Bericht am 1. Dezember zeigen, wie viele Stellen noch offen sind, und der ADP-Bericht am 2. Dezember gibt einen ersten Hinweis auf die Beschäftigung im November.
Stimmung
Wie nervös ist Wall Street vor den Daten?
Die Lage ist angespannt: Nach CNBC lag der VIX am Freitagmorgen (07:52 Uhr New Yorker Zeit) bei 30,99, dem höchsten Stand seit März. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notierte laut CNBC (05:45 Uhr New Yorker Zeit) bei 4,989 Prozent und war damit um 6 Basispunkte gefallen, weil Anleger in sichere Anlagen flüchteten. Die Nasdaq-100-Futures lagen vorbörslich 1,9 Prozent im Minus, die S&P-500-Futures 1 Prozent. Gegen 13:01 Uhr New Yorker Zeit notierte der S&P-500-ETF SPY laut StockTitan 2,22 Prozent tiefer, der Nasdaq-100-ETF QQQ 3,87 Prozent. Die Chipwerte standen im Zentrum: Micron verlor 13,01 Prozent, Broadcom 11,85 Prozent, AMD 11,31 Prozent und Nvidia 7,17 Prozent. Einen verlässlichen Schlusskurs der Indizes konnten wir für diesen Beitrag nicht belegen.
Das Zusammenspiel ist heikel: Starke Arbeitsmarktdaten könnten die Erwartung einer größeren Zinserhöhung stärken, schwache Zahlen die Sorge um die Konjunktur. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte laut früheren Berichten 50 statt 25 Basispunkte ins Spiel gebracht. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; eine belegte Prognose, wie der Markt auf einzelne Daten reagiert, gibt es nicht.
Beobachten
Was sollten Anleger jetzt im Blick behalten?
JOLTS (1. Dezember, 16:00 Uhr) und ADP (2. Dezember, 14:15 Uhr) als Vorboten.
ISM verarbeitendes Gewerbe am 2. Dezember um 16:00 Uhr und Salesforce-Zahlen um 22:00 Uhr.
Den Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember um 14:30 Uhr.
Die Fed-Entscheidung am 9. Dezember.
Häufige Fragen zum US-Arbeitsmarktbericht
Wann kommt der US-Arbeitsmarktbericht für November? Am Freitag, 4. Dezember 2026, um 14:30 Uhr MEZ.
Wie wahrscheinlich ist eine Zinserhöhung am 9. Dezember? Laut CME FedWatch zu 93,9 Prozent für 25 Basispunkte (Stand 20.11.2026, 10:35 Uhr GMT).
Ist der S&P 500 in der Korrektur? Laut CNBC ja (Update 12:55 Uhr New Yorker Zeit, vorläufig).
Wo steht der VIX? Bei 30,99 am 20.11.2026 um 07:52 Uhr New Yorker Zeit.
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