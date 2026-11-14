Zinsschock an den Börsen: Renditen über 5 Prozent, Fed vor der Zinserhöhung – wer jetzt gewinnt und wer verliert

Dienstag – die Verbraucherpreise. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,3 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel legte um 0,3 Prozent zu und lag zum dritten Mal in Folge über der Prognose. Besonders deutlich zogen Lebensmittel und Wohnkosten an. Eine Jahresrate wurde wegen fehlender Vergleichsdaten aus dem Regierungsstillstand im Oktober 2025 nicht veröffentlicht. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte daraufhin eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel, Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan sprach sich für zwei weitere Zinsschritte aus.

Freitag – die Erzeugerpreise. Zum Vormonat stiegen sie zwar nur um 0,3 Prozent und damit etwas weniger als erwartet. Im Jahresvergleich kletterten sie aber auf 6,5 Prozent. Laut der Statistikbehörde BLS gingen mehr als 60 Prozent des Anstiegs auf Dienstleistungen zurück, angeführt von Lkw-Frachtpreisen. Solche Kosten landen erfahrungsgemäß mit Verzögerung bei den Verbrauchern.