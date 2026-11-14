Jahrelang galt an den Börsen eine einfache Regel: Die nächste Zinsbewegung geht nach unten. Diese Woche hat die Regel endgültig auf den Kopf gestellt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte am Freitag zeitweise auf 5,17 Prozent, den höchsten Stand seit Oktober. Die US-Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 6,5 Prozent zum Vorjahr, so stark wie seit November 2022 nicht mehr. Und an den Märkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember als nahezu ausgemacht – offen ist nur noch, wie groß sie ausfällt. Für Anleger ist das eine Zeitenwende. Der Zinsschock teilt die Börse in Gewinner und Verlierer.
Zinsschock an den Börsen: Renditen über 5 Prozent, Fed vor der Zinserhöhung – wer jetzt gewinnt und wer verliert
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt auf 5,17 Prozent, die US-Erzeugerpreise klettern um 6,5 Prozent und die US-Notenbank steuert auf eine Zinserhöhung im Dezember zu. Der Zinsschock spaltet die Börse: Allianz, Deutsche Bank und Coca-Cola gewinnen, Vonovia, Tech-Aktien und der Immobilienmarkt leiden. Die große Analyse zur Zinswende: Was die Inflationsdaten bedeuten, welche Aktien profitieren, welche verlieren und welche Termine Anleger jetzt kennen müssen.
Die Daten
Inflation, die nicht weichen will: die Woche der unangenehmen Zahlen
Dienstag – die Verbraucherpreise. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,3 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel legte um 0,3 Prozent zu und lag zum dritten Mal in Folge über der Prognose. Besonders deutlich zogen Lebensmittel und Wohnkosten an. Eine Jahresrate wurde wegen fehlender Vergleichsdaten aus dem Regierungsstillstand im Oktober 2025 nicht veröffentlicht. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte daraufhin eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel, Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan sprach sich für zwei weitere Zinsschritte aus.
Freitag – die Erzeugerpreise. Zum Vormonat stiegen sie zwar nur um 0,3 Prozent und damit etwas weniger als erwartet. Im Jahresvergleich kletterten sie aber auf 6,5 Prozent. Laut der Statistikbehörde BLS gingen mehr als 60 Prozent des Anstiegs auf Dienstleistungen zurück, angeführt von Lkw-Frachtpreisen. Solche Kosten landen erfahrungsgemäß mit Verzögerung bei den Verbrauchern.
Die Zeit des billigen Geldes ist vorbei – jetzt sortiert der Zins die Börse.
Das große Bild
Warum die Zinswende alles verändert
Zinsen sind die Schwerkraft der Finanzmärkte. Steigen sie, wird jede Zukunftshoffnung weniger wert – und jede sichere Rendite wieder attraktiv.
Wer heute mit einer zehnjährigen US-Staatsanleihe mehr als 5 Prozent Rendite ohne Kursrisiko erhält, verlangt von Aktien eine deutlich höhere Gewinnaussicht als zu Zeiten von Nullzinsen. Das trifft vor allem Unternehmen, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen: Technologie- und Wachstumswerte. Gleichzeitig verteuern höhere Zinsen Kredite für Immobilienkäufer, Unternehmen und Staaten.
Die Folgen sind schon sichtbar. Der Zinssatz für 30-jährige US-Hypotheken liegt bei 7,21 Prozent, die Verkäufe bestehender Häuser fielen im Oktober um 5,5 Prozent. Der Leitzins der Fed liegt derzeit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Fed-Chef Kevin Warsh steht vor der Wahl: Die Inflation hartnäckig bekämpfen – oder das Risiko eingehen, dass sie sich festsetzt.
Auch Europa kann sich dem nicht entziehen. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält eine Zinserhöhung der EZB im Dezember für nötig. Die deutsche Inflationsrate lag im Oktober bei 2,8 Prozent, die Großhandelspreise stiegen aber um 8,8 Prozent zum Vorjahr – ein Warnsignal für die kommenden Monate.
Die Gewinner
Banken, Versicherer, Konsumriesen: wer vom Zinsschock profitiert
Banken: Höhere Zinsen bedeuten höhere Zinserträge. Die Deutsche Bank gewann in der Woche 6,28 Prozent und zählte zu den größten DAX Gewinnern, auch die Commerzbank legte gut 4 Prozent zu.
Versicherer: Die Allianz stieg um 5,94 Prozent auf ein Rekordhoch. Versicherer legen ihre Kapitalanlagen bei steigenden Zinsen zu höheren Renditen an, das stützt die Ergebnisse auf Jahre.
Defensive Konsumwerte: Als am Freitag die Renditen stiegen, flüchteten Anleger in Getränke und Supermärkte. Coca-Cola markierte mit 99,28 Dollar ein Rekordhoch, Walmart und Procter & Gamble legten zu. Auch der Zahlungsdienstleister Visa war gefragt, weil sein Gebührengeschäft von hohen Zinsen kaum belastet wird.
Die Verlierer
Immobilien, Tech, Autos: wer unter dem Zinsschock leidet
Immobilienwerte: Kaum eine Aktie reagiert so empfindlich auf Zinsen wie Vonovia. Nach den US-Inflationsdaten verlor sie am Dienstag 1,57 Prozent. Höhere Zinsen verteuern die Refinanzierung und drücken auf die Immobilienbewertungen. Auf Jahressicht hat die Aktie mehr als ein Drittel verloren.
Technologiewerte: Die Nasdaq verlor am Freitag 0,91 Prozent. Der Zinsdruck traf auf eine ohnehin nervöse KI-Branche: Nvidia büßte in der Woche 12,75 Prozent ein, Cisco fiel am Freitag trotz Rekordzahlen um 6,24 Prozent.
Hoch verschuldete Zykliker: Die Autobauer BMW und Volkswagen gehörten zu den DAX Verlierern der Woche. Höhere Finanzierungskosten treffen Hersteller und Kunden gleichermaßen.
Häufige Fragen zum Zinsschock
Warum steigen die Anleiherenditen so stark?
Weil die Inflation in den USA hartnäckig bleibt. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober stärker als erwartet, die Erzeugerpreise lagen 6,5 Prozent über dem Vorjahr. Anleger erwarten deshalb höhere Leitzinsen.
Wird die Fed die Zinsen erhöhen?
Am Markt gilt eine Zinserhöhung am 9. Dezember als wahrscheinlich. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte sogar einen Schritt um einen halben Prozentpunkt ins Spiel.
Welche Aktien profitieren von steigenden Zinsen?
Typischerweise Banken und Versicherer wie Deutsche Bank und Allianz sowie defensive Konsumwerte. Diese Woche erreichte zum Beispiel Coca-Cola ein Rekordhoch.
Welche Aktien leiden unter steigenden Zinsen?
Vor allem Immobilienwerte wie Vonovia, hoch bewertete Technologiewerte und hoch verschuldete Unternehmen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.