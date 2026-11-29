Zijin hat sein Lithiumgeschäft seit 2021 zusammengekauft. Das Portfolio besteht nach Unternehmensangaben aus zwei Salzseen und zwei Hartgesteinsminen mit Reserven von mehr als 18 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent: der Salzsee Lakkor Tso in Tibet, das Projekt Tres Quebradas in Argentinien, die Mine Xiangyuan in der Provinz Hunan und Manono in der Demokratischen Republik Kongo.

Der Konzern nennt Lithium seine dritte Wachstumssäule neben Gold und Kupfer. Das Ziel für 2026 lautet 120.000 Tonnen, für 2028 stellt Zijin 270.000 bis 320.000 Tonnen in Aussicht. Im dritten Quartal lag die Produktion bei 35.500 Tonnen, 30 Prozent mehr als im Vorquartal. Um das Jahresziel zu erreichen, braucht es im Schlussquartal rund 41.000 Tonnen.