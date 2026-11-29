Während westliche Lithium-Entwickler um jede Million ringen, baut ein chinesischer Bergbaukonzern in aller Ruhe eine der größten Lithiumproduktionen der Welt auf. Zijin Mining, bekannt für Gold und Kupfer, förderte 2025 gerade einmal 25.500 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent. In den ersten neun Monaten 2026 waren es 79.000 Tonnen. Die Zijin Mining Aktie schloss am 27. November in Hongkong bei 24,76 Hongkong-Dollar, ein Tagesplus von 6,6 Prozent. Vom Hoch bei 46,98 Dollar Ende Januar ist sie dennoch 47 Prozent entfernt.
Zijin Mining Aktie: 79.000 Tonnen Lithium in neun Monaten – der Gold- und Kupferkonzern wächst im Preissturz zum Lithium-Schwergewicht
Zijin Mining hat seine Lithiumproduktion binnen eines Jahres vervielfacht und will 2026 auf 120.000 Tonnen kommen. Die Zijin Mining Aktie liegt trotzdem 47 Prozent unter dem Januar-Hoch. Was der Konzern vorhat und was das für den Lithiummarkt bedeutet. Die große Analyse.
Die Strategie
Zwei Salzseen, zwei Minen – und ein Ziel für 2028
Zijin hat sein Lithiumgeschäft seit 2021 zusammengekauft. Das Portfolio besteht nach Unternehmensangaben aus zwei Salzseen und zwei Hartgesteinsminen mit Reserven von mehr als 18 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent: der Salzsee Lakkor Tso in Tibet, das Projekt Tres Quebradas in Argentinien, die Mine Xiangyuan in der Provinz Hunan und Manono in der Demokratischen Republik Kongo.
Der Konzern nennt Lithium seine dritte Wachstumssäule neben Gold und Kupfer. Das Ziel für 2026 lautet 120.000 Tonnen, für 2028 stellt Zijin 270.000 bis 320.000 Tonnen in Aussicht. Im dritten Quartal lag die Produktion bei 35.500 Tonnen, 30 Prozent mehr als im Vorquartal. Um das Jahresziel zu erreichen, braucht es im Schlussquartal rund 41.000 Tonnen.
Der Schlüssel
Manono: Der Kongo liefert
Der größte Hebel liegt in Afrika. In Manono ging die Aufbereitungsanlage im Mai 2026 in Betrieb, die erste Stufe der Weiterverarbeitung soll im Dezember 2026 fertig werden. Für das Anlaufjahr sind rund 30.000 Tonnen eingeplant; im Vollbetrieb soll das Projekt nach Angaben des Branchendienstes SMM eine Kapazität von 130.000 Tonnen pro Jahr erreichen.
Dazu kommen niedrige Kosten bei den Salzseen. Für die erste Ausbaustufe von Tres Quebradas mit 20.000 Tonnen nennt Zijin Barkosten von 2.914 US-Dollar je Tonne. Auf diesem Niveau bleibt die Förderung auch nach dem Preisverfall profitabel – ein Unterschied zu vielen Projekten, die noch gebaut werden sollen.
Zijin kann sich den Ausbau leisten, weil Gold und Kupfer ihn bezahlen. Für reine Lithiumwerte ist das die unbequemste Art von Konkurrenz.
Die Zahlen
Rekordgewinn, schwacher Kurs
Der Konzern verdiente in den ersten neun Monaten 57,53 Milliarden Yuan, 52 Prozent mehr als im Vorjahr. Im dritten Quartal waren es 18,36 Milliarden Yuan – ein Plus von 26 Prozent zum Vorjahr, aber knapp 4 Prozent weniger als im zweiten Quartal. Der Börsenwert liegt bei rund 658 Milliarden Hongkong-Dollar.
Die Aktie markierte am 20. November bei 22,30 Dollar ein Zwölfmonatstief und hat sich seither um rund 11 Prozent erholt. Für das Lithiumgeschäft hat sich das Umfeld seit dem Frühjahr gedreht: Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou schloss am 26. November bei 81.520 Yuan je Tonne, rund 61 Prozent unter dem Hoch vom 13. Mai. Jede zusätzliche Tonne aus Manono trifft damit auf einen Markt, der bereits unter Druck steht.
Die Szenarien
Drei Wege für die Zijin Mining Aktie
Ziel erreicht, Preise stabil
Schafft Zijin die 120.000 Tonnen und fängt sich der Lithiumpreis, wird die dritte Säule 2027 erstmals ein ganzes Jahr zum Ergebnis beitragen.
Mehr Menge, weniger Preis
Wächst das Angebot schneller als die Nachfrage, drückt Zijins eigener Ausbau auf die Erlöse. Als Anbieter mit niedrigen Kosten träfe das den Konzern weniger als Wettbewerber.
Gold und Kupfer geben den Takt vor
Der größte Teil des Gewinns stammt weiter aus den beiden Hauptmetallen. Deren Preise dürften den Aktienkurs stärker bewegen als das Lithium.
Häufige Fragen zur Zijin Mining Aktie
Ist Zijin Mining eine Lithium-Aktie?
Nur zum Teil. Der Konzern verdient sein Geld vor allem mit Gold und Kupfer, baut Lithium aber gezielt als drittes Standbein auf.
Wie viel Lithium produziert Zijin Mining?
In den ersten neun Monaten 2026 waren es 79.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent. Das Jahresziel beträgt 120.000 Tonnen.
Was ist das Manono-Projekt?
Eine Lithium-Hartgesteinslagerstätte in der Demokratischen Republik Kongo. Die Aufbereitung läuft seit Mai 2026, die Weiterverarbeitung soll im Dezember starten.
Wo wird die Zijin Mining Aktie gehandelt?
Die H-Aktie notiert in Hongkong (Symbol 2899). In Frankfurt lautet das Kürzel FJZ, in den USA ZIJMF.
Stammdaten der Zijin Mining Aktie
- Unternehmen
- Zijin Mining Group Co., Ltd.
- ISIN
- CNE100000502
- WKN
- A0M4ZR
- Handelssymbol
- 2899 (Hongkong)
- Handelssymbol Frankfurt
- FJZ
- US-Handelssymbol
- ZIJMF
- Schlusskurs
- 24,76 Hongkong-Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs Hongkong vom 27. November 2026 (H-Aktie)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.