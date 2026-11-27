Der Zcash Kurs steht nach einem schwachen Novemberverlauf erneut im Fokus: Am 26. November lag ZEC je nach Quelle und Uhrzeit zwischen rund 690 und 755 Dollar, auf Sicht von sieben Tagen steht ein Minus von etwa 25 Prozent (CoinMarketCap). Auslöser ist ein Vorschlag aus der Entwicklerszene: Das Team Zakura um Mitgründer Sean Bowe und Dev Ojha empfiehlt laut CoinDesk, neue Einzahlungen in den älteren Sapling-Pool früher zu stoppen. Dort liegen noch rund 400.000 ZEC, etwa 300 Millionen Dollar. Für Anleger von Krypto-Aktien ist Zcash über das Grayscale-Produkt und über Treasury-Firmen ein Thema, der Markt blickt zugleich auf den Bitcoin Kurs, der am Abend bei rund 59.830 Dollar notierte (crypto.news, 19:42 Uhr MEZ).
Zcash Kurs: 400.000 ZEC liegen im alten Sapling-Pool, Entwickler wollen neue Einzahlungen stoppen, ZEC verliert in sieben Tagen 25 Prozent – wie gefährlich ist das Altsystem?
Zcash-Entwickler wollen Einzahlungen in den älteren Sapling-Pool stoppen und Nutzer zum Umzug in den neuen Ironwood-Pool bewegen. Etwa 400.000 ZEC, rund 300 Millionen Dollar, liegen noch dort. Der Kurs von ZEC fiel in sieben Tagen um rund 25 Prozent.
Der Vorschlag
Was wollen die Zcash-Entwickler mit dem Sapling-Pool ändern?
Zcash kennt mehrere Abschirmungs-Pools für private Transaktionen. Das neuere System Ironwood, das auf der Technik Halo 2 beruht und rund 85 Prozent der privaten ZEC hält, gilt laut CoinDesk nicht als anfällig für den theoretischen Angriff, den die Entwickler beim älteren Sapling-Pool nicht ausschließen. Schritt eins wäre ein Netzwerk-Upgrade, das neue Einzahlungen in Sapling blockiert, Abhebungen in den Ironwood-Pool blieben möglich. Eine Sperre bestehender Guthaben wäre nur bei glaubwürdigen Hinweisen auf einen Angriff vorgesehen. Ein Aktivierungsdatum gibt es nicht. Die Entwickler nennen das Risiko selbst „hochgradig spekulativ", ein funktionierender Angriff wurde nicht gezeigt.
Der Kurs
Wie steht der Zcash Kurs nach dem Wochenverlust?
CoinMarketCap meldete für den 26. November einen Kurs von rund 690 bis 693 Dollar bei plus 8 Prozent in 24 Stunden, aber minus 25 Prozent in sieben Tagen. Tagesschwankungen von 692 bis 730 Dollar (TokenPost) und Liquidationen von Long-Positionen von rund 0,9 bis 1,15 Millionen Dollar an den Tiefs zeigen, wie nervös der Markt ist. Zudem verschoben laut CoinMarketCap Großanleger Zcash an Börsen, darunter angeblich 35,84 Millionen Dollar an Binance. Eine Einzahlung bei einer Börse belegt keinen Verkauf.
Die ETFs
Welche Rolle spielen ETFs und Krypto-Aktien beim Zcash Kurs?
Seit dem 25. August 2026 handelt der Grayscale Zcash Trust als ETF unter dem Kürzel ZCSH an der NYSE Arca, die Gebühr beträgt 2,5 Prozent, das Vermögen lag am Vortag der Umstellung bei mehr als 313 Millionen Dollar (The Block). Ein Antrag von Bitwise für einen weiteren Spot-ETF wird für den 18. November genannt, ist aber nur aus zweiter Hand belegt.
|Pool
|Rolle
|Stand
|Sapling
|älteres System
|rund 400.000 ZEC, etwa 300 Mio. $
|Ironwood
|neueres System (Halo 2)
|rund 85 % der privaten ZEC
Beträge gerundet; Quellen sprechen von ungefähren Werten.
Quelle: CoinDesk, 26.11.2026
Häufige Fragen zum Zcash Kurs
Wie hoch ist der Zcash Kurs? Am 26. November lag ZEC je nach Quelle zwischen rund 690 und 755 Dollar, ein Live-Kurs ist im Chart abrufbar.
Warum fällt Zcash? Genannt werden ein starker Wochenverlust, Liquidationen und die Diskussion um den Sapling-Pool. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Was ist der Sapling-Pool? Ein älteres System für abgeschirmte Transaktionen, in dem noch rund 400.000 ZEC liegen.
Gibt es einen Zcash-ETF? Ja, den Grayscale Zcash Trust (ZCSH) seit 25. August 2026.
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