Zalando Aktie: Steht die nächste Rally bevor?

Die Zalando-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer spannenden Ausgangslage. Während der Aktienkurs auf Xetra um 3,8 % auf 25,95 Euro fällt, bestätigt Jefferies-Analyst Frederick Wild das Rating "buy" und hält am Kursziel 35 Euro fest. Die aktuelle Zalando-Aktienanalyse zeigt, warum die Investmentbank trotz der Kursverluste optimistisch bleibt. Das Bruttowarenvolumen übertraf die Markterwartungen leicht, während die Bruttomarge etwas schwächer ausfiel. Positiv überraschten jedoch die Fulfillment-Kosten, die den negativen Margeneffekt auf operativer Ergebnisebene vollständig kompensierten. Gleichzeitig liefert das Unternehmen starke Wachstumszahlen. Der Quartalsumsatz stieg um 5,1 % auf 3,17 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 10,6 % auf 106,5 Millionen Euro. Besonders beeindruckend entwickelte sich das B2B-Geschäft mit einem Umsatzplus von nahezu 28 % und mehr als einer Verdoppelung des bereinigten operativen Ergebnisses. Allerdings zeigt der Nettoverlust von 18 Millionen Euro, dass noch nicht alle Probleme überwunden sind. Für Jefferies und Frederick Wild überwiegen dennoch die positiven Perspektiven. Gegenüber dem aktuellen Kurs signalisiert das Kursziel 35 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 34,9 %. Die entscheidende Frage lautet nun, ob Zalando das starke B2B-Wachstum, die steigende Logistikeffizienz und seine technologische Expansion in dauerhaft höhere Gewinne umsetzen kann. Gelingt dies, könnte die Aktie wieder deutlich attraktiver werden. Bleiben dagegen die Bruttomargen unter Druck, dürfte der Weg zur erhofften Erholung steinig bleiben. Jefferies setzt mit dem bestätigten Rating "buy" weiterhin auf die Chancen – Anleger sollten die Risiken dennoch nicht aus dem Warenkorb entfernen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026