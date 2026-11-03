Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) erlebt einen turbulenten Handelstag! Während der europäische Online-Modehändler mit steigenden Umsätzen, einem wachsenden Kundenstamm und einer regelrechten Gewinnexplosion im Geschäftskundenbereich aufwartet, schicken Anleger die Aktie auf Talfahrt. Auf Xetra verliert Zalando 3,8 % auf 25,95 Euro. Doch ausgerechnet jetzt bleibt die Investmentbank Jefferies optimistisch. In seiner aktuellen Zalando-Aktienanalyse vom 3. November 2026 bestätigt Analyst Frederick Wild das Rating "buy" und hält am Kursziel 35 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 34,9 %. Allerdings verschweigt Frederick Wild die Schwachstellen der jüngsten Quartalszahlen keineswegs. Während das Bruttowarenvolumen die Erwartungen leicht übertraf, enttäuschte die Bruttomarge. Dass die operativen Ergebnisse dennoch vergleichsweise robust ausfielen, lag an einer positiven Überraschung bei den Logistikkosten. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Ist der Kursrutsch eine übertriebene Reaktion auf kurzfristigen Margendruck oder ein Warnsignal für die weitere Geschäftsentwicklung?
Zalando Aktie: Steht die nächste Rally bevor?
Warum Jefferies auf eine kräftige Erholung setzt
Zalando-Aktienanalyse: Jefferies bestätigt Rating "buy" und Kursziel 35 Euro
Die aktuelle Zalando-Aktienanalyse von Jefferies enthält eine differenzierte Botschaft. Analyst Frederick Wild bestätigt am 3. November 2026 das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 35 Euro. Im Mittelpunkt seiner Einschätzung stehen die gerade veröffentlichten Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Frederick Wild hebt hervor, dass das Bruttowarenvolumen leicht über den durchschnittlichen Analystenerwartungen gelegen habe. Gleichzeitig sei die Bruttomarge jedoch etwas schwächer ausgefallen als prognostiziert. Nach Einschätzung von Jefferies könnte diese Margenentwicklung bei Anlegern für Enttäuschung sorgen. Allerdings verweist Frederick Wild auf einen wichtigen positiven Faktor: Die Kosten für die Auftragsabwicklung entwickelten sich besser als erwartet und konnten die Belastung auf Ebene des operativen Ergebnisses vollständig ausgleichen. Damit zeigt die Zalando-Aktienanalyse von Jefferies, dass die operative Effizienz des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Profitabilität leistet. Das unveränderte Kursziel 35 Euro und das bestätigte Rating "buy" unterstreichen die weiterhin positive Gesamteinschätzung.
Frederick Wild: Bruttomarge enttäuscht – Logistikkosten retten das Ergebnis
Besonders interessant ist die Bewertung der Margenentwicklung durch Jefferies-Analyst Frederick Wild. Die öffentlich zugängliche Zusammenfassung seiner Research-Studie macht deutlich, dass das Bruttowarenvolumen die Markterwartungen leicht übertraf, während die Bruttomarge geringfügig dahinter zurückblieb. Letzteres dürfte nach Einschätzung von Frederick Wild negativ aufgenommen werden. Allerdings konnte Zalando diese Belastung durch niedrigere als erwartete Fulfillment-Kosten vollständig kompensieren. Damit sind insbesondere Aufwendungen für Lagerhaltung, Verpackung, Versand und die Abwicklung von Bestellungen gemeint. Für den Online-Modehändler ist diese Entwicklung entscheidend. Schon kleine Verbesserungen bei der Logistikeffizienz können angesichts des hohen Bestellvolumens erhebliche Auswirkungen auf das operative Ergebnis haben. Gleichzeitig zeigt die schwächere Bruttomarge, dass der Wettbewerbs- und Preisdruck im europäischen Online-Modehandel weiterhin eine Herausforderung darstellt. Jefferies sieht offenbar genügend positive Faktoren, um trotz dieser Risiken am Rating "buy" und am Kursziel 35 Euro festzuhalten.
Zalando steigert Quartalsumsatz auf 3,17 Milliarden Euro
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern wichtige Argumente für die positive Einschätzung von Jefferies. Zalando steigerte seinen Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 um 5,1 % auf rund 3,17 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen, also der Gesamtwert der über die Plattform abgewickelten Waren, erhöhte sich um 7,5 % auf 4,54 Milliarden Euro. Besonders erfreulich entwickelte sich das bereinigte operative Ergebnis. Das Adjusted EBIT stieg um 10,6 % auf 106,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 3,2 auf 3,4 %. Damit wuchs der bereinigte operative Gewinn schneller als der Umsatz. Allerdings sollte diese Entwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, dass Zalando unter dem Strich einen Nettoverlust von 18 Millionen Euro verbuchte, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 12,5 Millionen Euro erzielt worden war. Für die Zalando-Aktienanalyse von Jefferies ist deshalb die Unterscheidung zwischen bereinigtem operativem Ergebnis und tatsächlichem Nettogewinn besonders wichtig. Frederick Wild sieht positive operative Entwicklungen, während Anleger weiterhin auf eine nachhaltige Verbesserung der gesamten Ertragslage achten müssen.
63,2 Millionen Kunden: Zalando baut seine Marktstellung weiter aus
Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Zalando ist die enorme Reichweite seiner Plattform. Im dritten Quartal 2026 erreichte das Unternehmen mit 63,2 Millionen aktiven Kunden einen neuen Höchststand. Das entspricht einem Anstieg um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Bestellungen von 68,5 auf 73,8 Millionen. Auch der durchschnittliche Warenkorbwert entwickelte sich positiv und stieg auf 63,30 Euro. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Zalando trotz eines anspruchsvollen Konsumumfelds weiterhin zusätzliche Kunden gewinnt und mehr Bestellungen abwickelt. Besonders wichtig ist dabei die Integration von ABOUT YOU, durch die der Konzern seine Reichweite und sein Markenportfolio erweitert hat. Allerdings verursacht eine größere Plattform auch zusätzliche Anforderungen an Logistik, Technologie und Kundenservice. Entscheidend ist deshalb nicht allein das Wachstum der Kundenzahlen, sondern die Fähigkeit, diese Reichweite profitabel zu monetarisieren. Für Jefferies und Frederick Wild sind die bessere Kostenkontrolle und die operative Effizienz wichtige Faktoren, die eine höhere Bewertung der Zalando-Aktie unterstützen könnten.
Zalando B2B: Gewinn mehr als verdoppelt – das neue Wachstumsgeschäft boomt
Die vielleicht spannendste Entwicklung findet außerhalb des klassischen Online-Modehandels statt. Das Geschäftskundensegment B2B entwickelte sich im dritten Quartal 2026 außergewöhnlich stark. Der Umsatz stieg um nahezu 28 % auf 354,4 Millionen Euro. Noch beeindruckender war die Entwicklung des bereinigten operativen Ergebnisses. Das Adjusted EBIT sprang von 19,6 auf 42,2 Millionen Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 7,1 auf 11,9 %. Damit wird das B2B-Geschäft zu einem immer wichtigeren Gewinnmotor. Zalando bietet anderen Unternehmen unter anderem Softwarelösungen, Logistikdienstleistungen und Zugang zu seiner europäischen Handelsinfrastruktur an. Besonders die Softwareplattform SCAYLE und die Logistiklösung ZEOS eröffnen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Für Anleger ist diese Entwicklung deshalb interessant, weil Software- und Plattformdienstleistungen langfristig attraktive Margen ermöglichen können. Allerdings muss Zalando beweisen, dass sich die starke Dynamik dauerhaft fortsetzen lässt. Das B2B-Geschäft könnte zu einem wichtigen Argument für das Kursziel 35 Euro von Jefferies werden.
SCAYLE und ZEOS: Zalando erobert neue internationale Kunden
Mit seiner B2B-Strategie versucht Zalando, sich von einem klassischen Onlinehändler zu einem umfassenden Technologie- und Dienstleistungsanbieter zu entwickeln. Die Softwareeinheit SCAYLE konnte im dritten Quartal neue Großkunden gewinnen, darunter Unternehmen in den USA und Großbritannien. Auch die Logistikplattform ZEOS baute ihre Kundenbasis aus. Zu den neuen Partnern gehören unter anderem Lascana, LC Waikiki und Champion. Damit erschließt Zalando zusätzliche Umsatzquellen, die weniger unmittelbar vom eigenen Modeverkauf abhängig sind. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, vorhandene technologische Infrastruktur für weitere Geschäftskunden einzusetzen. Dadurch können Skaleneffekte entstehen, die langfristig die Profitabilität verbessern. Allerdings bleibt der Wettbewerb im Markt für E-Commerce-Software und Logistikdienstleistungen intensiv. Für die Zalando-Aktie wird entscheidend sein, ob das B2B-Geschäft seine hohen Wachstumsraten beibehalten und gleichzeitig attraktive Margen erzielen kann. Jefferies-Analyst Frederick Wild konzentriert sich in seiner aktuellen Einschätzung zwar insbesondere auf Bruttowarenvolumen, Bruttomarge und Fulfillment-Kosten, doch die starke B2B-Entwicklung verbessert die fundamentale Ausgangslage des Konzerns.
Künstliche Intelligenz: Zalando plant die nächste Shopping-Revolution
Auch technologisch versucht Zalando, neue Maßstäbe zu setzen. Mit dem Konzept "Zalando Extended" will das Unternehmen künftig Produkte anderer Onlinehändler in seine eigene Plattform integrieren, selbst wenn Zalando diese Artikel nicht unmittelbar selbst verkauft. Ab 2027 soll ein eigener KI-Agent den Einkauf für Kunden übernehmen können. Nutzer sollen dadurch Produkte aus zusätzlichen Onlinegeschäften erwerben können, ohne die Zalando-App verlassen zu müssen. Diese Strategie könnte die Reichweite des Angebots erheblich vergrößern und zusätzliche Transaktionen ermöglichen. Gleichzeitig könnte künstliche Intelligenz die Produktsuche vereinfachen und die Kundenbindung verbessern. Allerdings ist noch offen, wie schnell solche Funktionen wirtschaftlich erfolgreich werden. Neue technische Lösungen verursachen Entwicklungskosten und müssen von Kunden tatsächlich angenommen werden. Für die Zalando-Aktie entsteht damit eine zusätzliche langfristige Wachstumschance, deren finanzieller Beitrag derzeit schwer vorherzusagen ist. Das unveränderte Kursziel 35 Euro von Jefferies sollte deshalb nicht als Garantie verstanden werden, dass sämtliche technologischen Initiativen erfolgreich sein werden.
Jefferies bleibt optimistisch: Jahresprognose bestätigt
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die bestätigte Jahresprognose. Zalando erwartet für 2026 weiterhin ein Wachstum von Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 %. Das bereinigte EBIT soll zwischen 680 und 720 Millionen Euro erreichen. Gleichzeitig plant der Konzern Investitionsausgaben zwischen 240 und 300 Millionen Euro. Die Bestätigung dieser Prognose ist für Anleger ein wichtiges Signal. Sie zeigt, dass das Management trotz der schwächeren Bruttomarge weiterhin an seinen finanziellen Zielen festhält. Allerdings bleibt die Profitabilität eine entscheidende Herausforderung. Steigende Umsätze allein reichen nicht aus, wenn höhere Rabatte, Marketingausgaben oder Logistikkosten die Gewinnentwicklung belasten. Genau deshalb ist die Beobachtung von Jefferies-Analyst Frederick Wild so wichtig: Die besser als erwarteten Fulfillment-Kosten konnten die schwächere Bruttomarge auf operativer Ergebnisebene vollständig ausgleichen. Ob dieser positive Kosteneffekt nachhaltig ist, wird zu einer der wichtigsten Fragen für die kommenden Quartale.
Zalando-Aktie: Die größten Chancen und Risiken für Anleger
Für die Zalando-Aktie sprechen mehrere fundamentale Argumente. Erstens verfügt das Unternehmen über eine starke europäische Marktposition und mehr als 63 Millionen aktive Kunden. Zweitens wächst das B2B-Geschäft deutlich schneller als der Konzern insgesamt und verbessert seine Profitabilität erheblich. Drittens können effizientere Logistikprozesse die operativen Margen unterstützen. Viertens eröffnen ABOUT YOU, SCAYLE und ZEOS zusätzliche Möglichkeiten für internationales Wachstum. Fünftens könnten neue KI-Funktionen die Kundenbindung und die Attraktivität der Plattform erhöhen. Allerdings bestehen erhebliche Risiken. Die Bruttomarge steht unter Druck, der Wettbewerb im Online-Modehandel bleibt intensiv und die Konsumnachfrage ist von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Hinzu kommen Integrationskosten, technologische Investitionen und die Gefahr, dass das B2B-Wachstum hinter den hohen Erwartungen zurückbleibt. Besonders wichtig ist außerdem, dass Zalando im dritten Quartal trotz steigenden bereinigten operativen Ergebnisses einen Nettoverlust auswies. Jefferies und Frederick Wild bleiben mit dem Rating "buy" optimistisch, doch eine nachhaltige Kurserholung setzt überzeugende Fortschritte bei Umsatzqualität und Profitabilität voraus.
Zalando-Aktie bei 25,95 Euro: Wie realistisch sind 35 Euro?
Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 25,95 Euro liegt das Kursziel 35 Euro aus der Jefferies-Aktienanalyse um 9,05 Euro höher. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 34,9 %. Diese Differenz erscheint attraktiv, ist jedoch keine Garantie für eine entsprechende Kursentwicklung. Analyst Frederick Wild bestätigt das Rating "buy", obwohl die Bruttomarge die Erwartungen leicht verfehlt hat. Entscheidend ist seine Beobachtung, dass niedrigere Fulfillment-Kosten den negativen Effekt auf operativer Ergebnisebene vollständig ausgleichen konnten. Sollte Zalando seine Kostenstruktur weiter verbessern und gleichzeitig das profitable B2B-Geschäft ausbauen, könnte dies die Bewertung der Aktie unterstützen. Sollte dagegen der Margendruck zunehmen oder das Umsatzwachstum nachlassen, wären weitere Kursverluste möglich. Für Anleger ist deshalb wichtig, nicht ausschließlich auf das Kursziel 35 Euro zu schauen, sondern auch auf die tatsächliche Entwicklung der Gewinnmargen und des Cashflows. Die aktuelle Zalando-Aktienanalyse von Jefferies liefert Argumente für eine positive Einschätzung, ersetzt aber keine eigenständige Bewertung der Risiken.
Fazit: Zalando-Aktie – Jefferies sieht fast 35 % Kurspotenzial trotz Margensorgen
Die Zalando-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer spannenden Ausgangslage. Während der Aktienkurs auf Xetra um 3,8 % auf 25,95 Euro fällt, bestätigt Jefferies-Analyst Frederick Wild das Rating "buy" und hält am Kursziel 35 Euro fest. Die aktuelle Zalando-Aktienanalyse zeigt, warum die Investmentbank trotz der Kursverluste optimistisch bleibt. Das Bruttowarenvolumen übertraf die Markterwartungen leicht, während die Bruttomarge etwas schwächer ausfiel. Positiv überraschten jedoch die Fulfillment-Kosten, die den negativen Margeneffekt auf operativer Ergebnisebene vollständig kompensierten. Gleichzeitig liefert das Unternehmen starke Wachstumszahlen. Der Quartalsumsatz stieg um 5,1 % auf 3,17 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 10,6 % auf 106,5 Millionen Euro. Besonders beeindruckend entwickelte sich das B2B-Geschäft mit einem Umsatzplus von nahezu 28 % und mehr als einer Verdoppelung des bereinigten operativen Ergebnisses. Allerdings zeigt der Nettoverlust von 18 Millionen Euro, dass noch nicht alle Probleme überwunden sind. Für Jefferies und Frederick Wild überwiegen dennoch die positiven Perspektiven. Gegenüber dem aktuellen Kurs signalisiert das Kursziel 35 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 34,9 %. Die entscheidende Frage lautet nun, ob Zalando das starke B2B-Wachstum, die steigende Logistikeffizienz und seine technologische Expansion in dauerhaft höhere Gewinne umsetzen kann. Gelingt dies, könnte die Aktie wieder deutlich attraktiver werden. Bleiben dagegen die Bruttomargen unter Druck, dürfte der Weg zur erhofften Erholung steinig bleiben. Jefferies setzt mit dem bestätigten Rating "buy" weiterhin auf die Chancen – Anleger sollten die Risiken dennoch nicht aus dem Warenkorb entfernen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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