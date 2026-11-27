Wenn der größte Einzelaktionär Millionen in die eigene Aktie steckt und am nächsten Tag der wichtigste Verkaufstag des Jahres beginnt, schauen Anleger genau hin. Die Zalando-Aktie (Handelssymbol ZAL, ISIN DE000ZAL1111) stand am Donnerstagabend bei 29,49 Euro, ein Plus von 3,55 Prozent, und gehörte zu den DAX-Gewinnern. Am Black Friday entscheidet sich nun, ob der Berliner Modehändler das Weihnachtsgeschäft für den Sprung über das Jahreshoch nutzen kann.
Zalando-Aktie: Povlsen kauft für 5,2 Millionen Euro – reicht der Black Friday für das Jahreshoch?
Zalando-Aktie am Black Friday im Fokus: Großaktionär Povlsen kaufte für rund 5,2 Millionen Euro, die Aktie schloss am Donnerstagabend bei 29,49 Euro nahe dem 52-Wochen-Hoch von 30,43 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zalando SE
- ISIN
- DE000ZAL1111
- Handelssymbol
- ZAL
- Index
- DAX
- Sitz
- Berlin
Stand: 26.11.2026, Xetra, 17:29 Uhr
Die Ausgangslage ist spannend: Die Zalando-Aktie notiert knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 30,43 Euro, die Gewinnprognose steht, doch das dritte Quartal brachte unter dem Strich einen kleinen Verlust je Aktie.
Der Auslöser
Warum ist die Zalando-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Anders Holch Povlsen, der dem Aufsichtsrat nahesteht, hat am 23. November über seine Beteiligungsgesellschaft Zalando-Aktien für rund 5,2 Millionen Euro gekauft, zu Preisen zwischen 28,90 und 28,97 Euro. Die Pflichtmeldung folgte am Mittwoch. Hinzu kam die breite Erholung am deutschen Aktienmarkt: Der DAX legte am Donnerstag um 2,08 Prozent zu, auch die Zalando-Aktie machte den Rückschlag vom Mittwoch (minus 2 Prozent auf 28,48 Euro) mehr als wett. Ein Insiderkauf ist ein Signal, aber kein Beleg für die weitere Kursrichtung.
Insiderkauf
Povlsen investierte rund 5,2 Millionen Euro zu Kursen um 29 Euro.
Black Friday
Am Freitag, 27. November, startet das Weihnachtsgeschäft, das für Onlinehändler traditionell das wichtigste Quartal prägt.
Prognose bestätigt
Zalando erwartet für 2026 ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
Die Zahlen
Wie solide ist das Geschäft hinter der Zalando-Aktie?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro und lag leicht über den Erwartungen. Das bereinigte EBIT wuchs um rund 10 Prozent. Unter dem Strich stand dennoch ein Verlust von 0,07 Euro je Aktie, erwartet worden war ein Gewinn von 0,18 Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern die Spanne von 680 bis 720 Millionen Euro beim bereinigten EBIT. Damit ruht viel Gewicht auf dem Schlussquartal, in dem Rabattaktionen wie der Black Friday Umsatz bringen, aber auch auf die Marge drücken können.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Donnerstagabend
|29,49 € (+3,55 %)
|Schlusskurs Mittwoch
|28,48 € (–2,03 %)
|52-Wochen-Hoch
|30,43 €
|Unterstützungszone im November
|rund 28,18 €
|Umsatz im dritten Quartal
|3,17 Mrd. € (+5,1 %)
|Bereinigtes EBIT 2026 (Prognose)
|680–720 Mio. €
Kurse Xetra bzw. laut investing.com vom 26.11.2026; Analystenwerte sind Einschätzungen Dritter.
Quelle: Zalando, EQS-DD, investing.com, Kursliste der Redaktion
Die Experten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Zalando-Aktie?
Die Analysten sind mehrheitlich zuversichtlich. Laut investing.com vom 26. November raten 18 von 24 erfassten Experten zum Kauf, 6 zum Halten, keiner zum Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,48 Euro. Die DZ Bank sieht den fairen Wert nach einer dpa-AFX-Meldung vom 24. November bei 38 Euro. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Die Marken
Wo liegen die wichtigen Marken der Zalando-Aktie?
Charttechnisch nähert sich die Zalando-Aktie der runden Marke von 30 Euro, darüber wartet das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro. Ein Schlusskurs darüber wäre ein neues Jahreshoch. Nach unten hat sich die Zone um 28,18 Euro im November mehrfach als Unterstützung gezeigt. Entscheidend ist, ob die Erholung am Black Friday bei hohen Umsätzen und stabilen Margen bestätigt wird.
Häufige Fragen zur Zalando-Aktie
Warum ist die Zalando-Aktie gestiegen?
Großaktionär Povlsen kaufte für rund 5,2 Millionen Euro, dazu erholte sich der DAX um mehr als 2 Prozent und der Black Friday rückt das Weihnachtsgeschäft in den Fokus.
Welche ISIN hat die Zalando-Aktie?
Die ISIN lautet DE000ZAL1111, das Handelssymbol ZAL.
Welche Prognose hat Zalando für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
Welches Kursziel haben Analysten für die Zalando-Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut investing.com bei 35,48 Euro, die DZ Bank nennt 38 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Zalando-Aktie?
Bei 30,43 Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.