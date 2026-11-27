Warum ist die Zalando-Aktie gestiegen?

Großaktionär Povlsen kaufte für rund 5,2 Millionen Euro, dazu erholte sich der DAX um mehr als 2 Prozent und der Black Friday rückt das Weihnachtsgeschäft in den Fokus.

Welche ISIN hat die Zalando-Aktie?

Die ISIN lautet DE000ZAL1111, das Handelssymbol ZAL.

Welche Prognose hat Zalando für 2026?

Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.

Welches Kursziel haben Analysten für die Zalando-Aktie?

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut investing.com bei 35,48 Euro, die DZ Bank nennt 38 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.

Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Zalando-Aktie?

Bei 30,43 Euro.