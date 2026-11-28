Die Kaufserie geht weiter, und sie ist größer als gedacht. Am Freitag veröffentlichte Zalando neue Pflichtmitteilungen der Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen steht. Sie betreffen den 24. November: Allein über Xetra kaufte die Gesellschaft an diesem Tag Aktien für 1,40 Millionen Euro, über weitere Handelsplätze kamen mindestens 1,22 Millionen Euro hinzu. Zusammen mit bereits gemeldeten Käufen am 16. und 17. November summiert sich die Serie seit dem 12. November auf mindestens rund 28,7 Millionen Euro (eigene Rechnung).
Zalando Aktie: Povlsen kauft weiter – an mindestens sieben Tagen für fast 29 Millionen Euro
Die Kaufserie von Zalando-Großaktionär Anders Holch Povlsen ist größer als bisher bekannt. Neue Pflichtmitteilungen zeigen einen weiteren Kauftag am 24. November, dazu Käufe am 16. und 17. November. Zusammen kommen mindestens 28,7 Millionen Euro zusammen. Was das für die Zalando Aktie bedeutet.
Die Stammdaten: Die Zalando Aktie trägt die ISIN DE000ZAL1111 und die WKN ZAL111. Das Handelssymbol lautet ZAL, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol ZLNDY gehandelt.
Die Insider Trades
Sieben Kauftage im Überblick
12. und 13. November: rund 10,3 Millionen Euro
Jeweils gut 5 Millionen Euro, Kurse zwischen 28,29 und 28,93 Euro.
16. November: mindestens 2,17 Millionen Euro
Über Xetra 0,95 Millionen Euro zu 28,10 Euro, außerbörslich 1,23 Millionen Euro zu 28,09 Euro.
17. November: mindestens 3,29 Millionen Euro
Über Xetra zu durchschnittlich 28,33 Euro.
19. und 23. November: rund 10,3 Millionen Euro
Jeweils rund 5,1 bis 5,2 Millionen Euro, Kurse knapp unter 29 Euro.
24. November: mindestens 2,62 Millionen Euro
Xetra 1,40 Millionen Euro zu 29,09 Euro, CBOE Europe 0,84 Millionen Euro zu 29,15 Euro, dazu weitere Plattformen.
Die Einordnung
Der Käufer zahlt inzwischen mehr
Bemerkenswert ist die Preisentwicklung innerhalb der Serie. Am 16. November kaufte die Povlsen-Gesellschaft noch zu gut 28 Euro, am 24. November schon zu gut 29 Euro. Der Großaktionär lässt sich vom steigenden Kurs nicht abschrecken, er kauft weiter. Die Aktie schloss am 24. November auf Xetra bei 29,07 Euro, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 30,43 Euro.
Povlsen gehört der dänische Modekonzern Bestseller, er sitzt im Aufsichtsrat von Zalando. Wer mit diesem Einblick an sieben von neun Handelstagen nachkauft, hält die Aktie offenkundig für unterbewertet. Für Kleinanleger bleibt ein Unterschied: Ein strategischer Großaktionär kann auch andere Ziele verfolgen als eine kurzfristige Rendite, etwa mehr Einfluss.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Zalando
Wer kauft Zalando-Aktien?
Die Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen steht.
Wie viel wurde bisher gekauft?
Seit dem 12. November an mindestens sieben Handelstagen für mindestens rund 28,7 Millionen Euro (eigene Rechnung).
Was ist neu?
Am 27. November wurden Käufe vom 24. November gemeldet, mindestens 2,6 Millionen Euro zu Kursen um 29 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?
ISIN DE000ZAL1111, WKN ZAL111, Handelssymbol ZAL, US-Handelssymbol ZLNDY.
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