Bemerkenswert ist die Preisentwicklung innerhalb der Serie. Am 16. November kaufte die Povlsen-Gesellschaft noch zu gut 28 Euro, am 24. November schon zu gut 29 Euro. Der Großaktionär lässt sich vom steigenden Kurs nicht abschrecken, er kauft weiter. Die Aktie schloss am 24. November auf Xetra bei 29,07 Euro, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 30,43 Euro.

Povlsen gehört der dänische Modekonzern Bestseller, er sitzt im Aufsichtsrat von Zalando. Wer mit diesem Einblick an sieben von neun Handelstagen nachkauft, hält die Aktie offenkundig für unterbewertet. Für Kleinanleger bleibt ein Unterschied: Ein strategischer Großaktionär kann auch andere Ziele verfolgen als eine kurzfristige Rendite, etwa mehr Einfluss.