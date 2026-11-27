Zwei Dinge fallen auf. Erstens die Stückelung: viermal fast derselbe Betrag, verteilt auf viele Handelsplätze. So geht vor, wer eine größere Position aufbauen will, ohne den Kurs zu treiben. Zweitens das Preisband: Alle gemeldeten Durchschnittskurse liegen zwischen 28,29 und 28,93 Euro. Der Käufer hat also nicht auf Rücksetzer gewartet, sondern in einer engen Spanne konsequent zugegriffen.

Povlsen ist kein gewöhnlicher Insider. Dem Dänen gehört der Modekonzern Bestseller, er ist seit Jahren einer der wichtigsten Aktionäre von Zalando und sitzt im Aufsichtsrat. Wenn jemand mit dieser Nähe zum Geschäft kurz vor dem wichtigsten Verkaufswochenende des Jahres mehr als 20 Millionen Euro nachlegt, ist das ein starkes Bekenntnis.