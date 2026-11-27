Einmal ist ein Signal, viermal ist ein Plan. Die dänische Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Zalando-Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen steht, hat im November an vier Handelstagen Aktien des Berliner Online-Modehändlers gekauft. Jedes Mal lag das Volumen bei gut 5 Millionen Euro, zusammen sind es rund 20,6 Millionen Euro (eigene Rechnung). Unter den von der Redaktion ausgewerteten Pflichtmitteilungen ist das die größte Kaufserie eines Insiders im DAX in diesem Monat. Die Zalando Aktie schloss am Donnerstag bei 29,33 Euro.
Zalando Aktie: Povlsen kauft an vier Tagen für über 20 Millionen Euro – jedes Mal zwischen 28 und 29 Euro
Es ist eine der größten Kaufserien eines Insiders im DAX in diesem November: Die Gesellschaft von Zalando-Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen hat am 12., 13., 19. und 23. November jeweils für gut 5 Millionen Euro Aktien gekauft. Alle Käufe im Überblick und was das Muster über die Zalando Aktie verrät.
Die Stammdaten: Die Zalando Aktie trägt die ISIN DE000ZAL1111 und die WKN ZAL111. Das Handelssymbol lautet ZAL, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol ZLNDY gehandelt.
Die Insider Trades
Vier Kauftage im Überblick
12. November: rund 5,18 Millionen Euro
Zehn Teilgeschäfte an mehreren Handelsplätzen, Kurse zwischen 28,29 und 28,93 Euro. Größte Posten: 1,73 Millionen Euro über CBOE Europe und 1,53 Millionen Euro über Xetra.
13. November: rund 5,14 Millionen Euro
Neun Teilgeschäfte. Größter Block: 2,87 Millionen Euro über Xetra zu durchschnittlich 28,50 Euro.
19. November: rund 5,1 Millionen Euro
Neun Teilgeschäfte zu Durchschnittskursen zwischen 28,83 und 28,93 Euro.
23. November: rund 5,2 Millionen Euro
Zehn Teilgeschäfte, darunter 1,82 Millionen Euro über Xetra zu 28,92 Euro und 1,51 Millionen Euro über CBOE Europe zu 28,90 Euro.
Das Muster
Gleiche Größe, gleiches Niveau: so kauft ein Stratege
Zwei Dinge fallen auf. Erstens die Stückelung: viermal fast derselbe Betrag, verteilt auf viele Handelsplätze. So geht vor, wer eine größere Position aufbauen will, ohne den Kurs zu treiben. Zweitens das Preisband: Alle gemeldeten Durchschnittskurse liegen zwischen 28,29 und 28,93 Euro. Der Käufer hat also nicht auf Rücksetzer gewartet, sondern in einer engen Spanne konsequent zugegriffen.
Povlsen ist kein gewöhnlicher Insider. Dem Dänen gehört der Modekonzern Bestseller, er ist seit Jahren einer der wichtigsten Aktionäre von Zalando und sitzt im Aufsichtsrat. Wenn jemand mit dieser Nähe zum Geschäft kurz vor dem wichtigsten Verkaufswochenende des Jahres mehr als 20 Millionen Euro nachlegt, ist das ein starkes Bekenntnis.
Die Einordnung
Was für und was gegen den Rückenwind spricht
Bisher geht die Rechnung auf: Mit 29,33 Euro notiert die Aktie über allen Kaufkursen, zum 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro fehlen knapp 4 Prozent. Operativ ist das Bild gemischt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das Geschäft mit Firmenkunden wuchs kräftig, im Endkundengeschäft ging das Ergebnis zurück. Für 2026 peilt Zalando ein bereinigtes operatives Ergebnis von 680 bis 720 Millionen Euro an. Ob das gelingt, entscheidet das Weihnachtsquartal.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Zalando
Wer kauft Zalando-Aktien?
Die Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen steht.
Wie viel wurde gekauft?
An vier Tagen im November 2026 jeweils gut 5 Millionen Euro, zusammen rund 20,6 Millionen Euro.
Zu welchen Kursen wurde gekauft?
Die gemeldeten Durchschnittskurse lagen zwischen 28,29 und 28,93 Euro je Aktie.
Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?
ISIN DE000ZAL1111, WKN ZAL111, Handelssymbol ZAL, US-Handelssymbol ZLNDY.
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