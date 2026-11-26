Warum ist die Zalando Aktie heute DAX Gewinner?

Großaktionär Anders Holch Povlsen hat für rund 5,2 Millionen Euro zugekauft, und vor dem Black Friday rückt das Weihnachtsgeschäft in den Fokus.

Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?

Die ISIN lautet DE000ZAL1111, die WKN ZAL111, das Handelssymbol ZAL. In den USA wird ein ADR unter ZLNDY gehandelt.

Welche Gewinnprognose hat Zalando für 2026?

Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.