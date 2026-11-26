Die Zalando Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Handelssymbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) dreht kräftig nach oben. Am Donnerstagabend steht das Papier des Berliner Onlinemodehändlers bei 29,49 Euro, ein Plus von 3,55 Prozent. Damit gehört Zalando zu den DAX Gewinnern am Abend. Am Mittwoch war die Zalando-Aktie noch um 2 Prozent auf 28,48 Euro gefallen.
Zalando Aktie: DAX Gewinner am Abend – Povlsen kauft für 5,2 Millionen, morgen ist Black Friday, knackt der Modehändler jetzt das Jahreshoch?
Die Zalando Aktie gehört am Donnerstagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 3,55 Prozent auf 29,49 Euro. Großaktionär Anders Holch Povlsen hat kräftig zugekauft, und vor dem Black Friday rückt das Weihnachtsgeschäft in den Fokus. Was hinter dem Anstieg der Zalando Aktie steckt.
Der Auslöser
Insiderkauf und Black Friday: warum die Zalando Aktie steigt
Wenn der Großaktionär Millionen investiert, horchen Anleger auf – besonders kurz vor dem wichtigsten Verkaufstag des Jahres.
Anders Holch Povlsen, eine dem Aufsichtsrat nahestehende Person, hat am 23. November über seine Beteiligungsgesellschaft Zalando-Aktien für rund 5,2 Millionen Euro gekauft. Die Preise lagen zwischen 28,90 und 28,97 Euro, die Meldungen folgten am Mittwoch. Am Freitag steht zudem der Black Friday an, der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft, das traditionell das wichtigste Quartal für Onlinehändler prägt. Dazu kam die breite Erholung im DAX, die auch die Zalando Aktie mitzog.
Insiderkauf
Großaktionär Povlsen investiert rund 5,2 Millionen Euro.
Black Friday
Am Freitag startet das wichtige Weihnachtsgeschäft.
Prognose bestätigt
Zalando erwartet 680 bis 720 Millionen Euro bereinigtes EBIT.
Analysten optimistisch
18 von 24 Analysten empfehlen den Kauf.
Die Fundamentaldaten
Wachstum mit Schwächen: das Schlussquartal entscheidet
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro und lag leicht über den Erwartungen, das bereinigte EBIT wuchs um rund 10 Prozent. Unter dem Strich stand allerdings ein kleiner Verlust je Aktie. Für 2026 bestätigte Zalando ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro. Von 24 Analysten empfehlen 18 den Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,48 Euro. Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 38 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Zalando Aktie: 30,43 Euro im Visier
Charttechnisch nähert sich die Zalando Aktie der Marke von 30 Euro, darüber wartet das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro. Ein Ausbruch würde ein neues Jahreshoch bedeuten. Nach unten hat sich die Zone um 28,18 Euro im November mehrfach als Unterstützung bewährt.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Warum ist die Zalando Aktie heute DAX Gewinner?
Großaktionär Anders Holch Povlsen hat für rund 5,2 Millionen Euro zugekauft, und vor dem Black Friday rückt das Weihnachtsgeschäft in den Fokus.
Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?
Die ISIN lautet DE000ZAL1111, die WKN ZAL111, das Handelssymbol ZAL. In den USA wird ein ADR unter ZLNDY gehandelt.
Welche Gewinnprognose hat Zalando für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
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