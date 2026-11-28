Zalando Aktie: 450.000 Artikel im Angebot, Großaktionär kauft nach – der Black Friday wird zum Härtetest bei 30 Euro

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 15:14 3 Min.

Zalando lockt zum Black Friday mit Rabatten bis 70 Prozent, der größte Aktionär stockt auf, die Aktie steht vor einer wichtigen Marke. Was das wichtigste Wochenende des Jahres für den Kurs bedeutet.

Bild: Zalando SE

Für Europas größten Online-Modehändler gibt es kein wichtigeres Wochenende. Zalando wirbt in seiner Black-Friday-Woche mit bis zu 70 Prozent Rabatt auf rund 450.000 Artikel. Die Zalando Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 29,83 Euro, ein Plus von 1,70 Prozent – und damit haarscharf unter der Marke von 30 Euro, die Charttechniker als nächste Hürde nennen. Zalando SE · ISIN: DE000ZAL1111 · WKN: ZAL111 · Handelssymbol: ZAL · US-Handelssymbol: ZLNDY Xetra-Schluss am 27. November, plus 1,70 Prozent 29,83 € Artikel im Black-Friday-Angebot rund 450.000 bestätigte Prognose für das bereinigte EBIT 2026 680–720 Mio. € charttechnische Hürde 30 € Quelle : Xetra-Schlusskurs 27.11.2026; Zalando, bestätigte Prognose 2026; Angebotsseite vom 27.11.2026 Die Lage Ein Aktionär, der Farbe bekennt Rückenwind kommt von prominenter Seite. Großaktionär Anders Holch Povlsen hat über seine Beteiligungsgesellschaft kurz vor dem Black Friday für knapp 1,2 Millionen Euro Aktien nachgekauft. Gemessen an seinem Gesamtanteil ist das wenig, als Signal aber deutlich: Der Mann, der den Modehandel so gut kennt wie kaum ein anderer, kauft zu aktuellen Kursen. Die Aktie hatte sich schon im Ausverkauf Mitte November als widerstandsfähig erwiesen. Während der DAX in einer Woche mehr als sieben Prozent verlor, gab Zalando nicht einmal ein Prozent ab. Der Abstand zum KI-Handel, der viele Indexschwergewichte durchschüttelt, wirkt hier als Schutz. Der Test Umsatz ist leicht, Marge ist schwer In den USA haben die Verbraucher am Black Friday online so viel ausgegeben wie nie. Für Europa liegen vergleichbare Tageszahlen noch nicht vor. Die Kauflaune jenseits des Atlantiks ist ein freundliches Vorzeichen, mehr nicht. Zalando selbst veröffentlicht erfahrungsgemäß keine Tagesumsätze. Das Unternehmen hat seine Prognose für das bereinigte EBIT 2026 von 680 bis 720 Millionen Euro bestätigt. Das Geschäft mit Dienstleistungen für andere Händler wächst kräftig. Das klassische Privatkundengeschäft muss dagegen erst zeigen, dass es wieder profitabler wird – auch nach der Übernahme eines Hamburger Wettbewerbers. Die nächsten Termine: die Überprüfung der DAX-Zusammensetzung am 3. Dezember und die Jahreszahlen am 11. März 2027. Was für die Zalando Aktie spricht Bestätigte Gewinnprognose, Insiderkauf des Großaktionärs, wachsendes Geschäft mit Händlerservices und geringe Abhängigkeit vom KI-Handel. Was dagegen spricht Rabattschlachten drücken die Marge, die Konsumlaune in Europa ist verhalten, und die Marke von 30 Euro ist noch nicht überwunden. Häufige Fragen zur Zalando Aktie Wo steht die Zalando Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 29,83 Euro (plus 1,70 Prozent). Warum ist der Black Friday für Zalando so wichtig?

Die Woche rund um den Black Friday zählt zu den umsatzstärksten des Jahres und prägt das Schlussquartal. Wann kommen die Jahreszahlen?

Am 11. März 2027. Fazit: Gute Ausgangslage, offene Bilanz Die Zalando Aktie geht mit Rückenwind in das wichtigste Wochenende des Jahres. Ob die 30 Euro fallen, hängt weniger vom Andrang ab als von der Marge. Erste Hinweise darauf gibt es frühestens mit einem Handelsupdate oder den Jahreszahlen.

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