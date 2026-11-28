Für Europas größten Online-Modehändler gibt es kein wichtigeres Wochenende. Zalando wirbt in seiner Black-Friday-Woche mit bis zu 70 Prozent Rabatt auf rund 450.000 Artikel. Die Zalando Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 29,83 Euro, ein Plus von 1,70 Prozent – und damit haarscharf unter der Marke von 30 Euro, die Charttechniker als nächste Hürde nennen.
Zalando Aktie: 450.000 Artikel im Angebot, Großaktionär kauft nach – der Black Friday wird zum Härtetest bei 30 Euro
Zalando lockt zum Black Friday mit Rabatten bis 70 Prozent, der größte Aktionär stockt auf, die Aktie steht vor einer wichtigen Marke. Was das wichtigste Wochenende des Jahres für den Kurs bedeutet.
Zalando SE · ISIN: DE000ZAL1111 · WKN: ZAL111 · Handelssymbol: ZAL · US-Handelssymbol: ZLNDY
Die Lage
Ein Aktionär, der Farbe bekennt
Rückenwind kommt von prominenter Seite. Großaktionär Anders Holch Povlsen hat über seine Beteiligungsgesellschaft kurz vor dem Black Friday für knapp 1,2 Millionen Euro Aktien nachgekauft. Gemessen an seinem Gesamtanteil ist das wenig, als Signal aber deutlich: Der Mann, der den Modehandel so gut kennt wie kaum ein anderer, kauft zu aktuellen Kursen.
Die Aktie hatte sich schon im Ausverkauf Mitte November als widerstandsfähig erwiesen. Während der DAX in einer Woche mehr als sieben Prozent verlor, gab Zalando nicht einmal ein Prozent ab. Der Abstand zum KI-Handel, der viele Indexschwergewichte durchschüttelt, wirkt hier als Schutz.
Hohe Rabatte füllen den Warenkorb, aber nicht automatisch die Kasse. Für die Aktie zählt nicht, wie viel Zalando verkauft, sondern was nach Retouren und Nachlässen übrig bleibt.
Der Test
Umsatz ist leicht, Marge ist schwer
In den USA haben die Verbraucher am Black Friday online so viel ausgegeben wie nie. Für Europa liegen vergleichbare Tageszahlen noch nicht vor. Die Kauflaune jenseits des Atlantiks ist ein freundliches Vorzeichen, mehr nicht. Zalando selbst veröffentlicht erfahrungsgemäß keine Tagesumsätze.
Das Unternehmen hat seine Prognose für das bereinigte EBIT 2026 von 680 bis 720 Millionen Euro bestätigt. Das Geschäft mit Dienstleistungen für andere Händler wächst kräftig. Das klassische Privatkundengeschäft muss dagegen erst zeigen, dass es wieder profitabler wird – auch nach der Übernahme eines Hamburger Wettbewerbers. Die nächsten Termine: die Überprüfung der DAX-Zusammensetzung am 3. Dezember und die Jahreszahlen am 11. März 2027.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Wo steht die Zalando Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 29,83 Euro (plus 1,70 Prozent).
Warum ist der Black Friday für Zalando so wichtig?
Die Woche rund um den Black Friday zählt zu den umsatzstärksten des Jahres und prägt das Schlussquartal.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 11. März 2027.
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