Der XRP Kurs notiert am Freitag bei rund 0,96 Dollar (CoinGecko, 06:10 Uhr MEZ), kaum verändert zum Vortag, aber gut 26 Prozent unter dem Schlusskurs vom 4. November von 1,305 Dollar. Am Mittwoch kam erstmals im November frisches Geld in die US-Spot-ETFs auf XRP. Zugleich rückt ein Termin näher, der Anleger beschäftigt: Am 1. Dezember gibt Ripple routinemäßig eine Milliarde XRP aus dem Escrow frei. Für den Kryptomarkt, in dem Bitcoin um 61.500 Dollar pendelt, und für Krypto-Aktien wie Coinbase ist die Frage, wer dieses Angebot aufnimmt.
XRP Kurs: Erster ETF-Zufluss im November, eine Milliarde XRP aus dem Escrow am 1. Dezember – wer fängt das neue Angebot auf?
Der XRP Kurs hält sich bei rund 0,96 Dollar, nach dem Tief von 0,86 Dollar am 21. November. Die XRP-ETFs verzeichneten am 25. November den ersten Zufluss im Monat, doch schon am 1. Dezember kommt neues Angebot aus dem Ripple-Escrow.
Der Zufluss
Was bedeutet der erste XRP-ETF-Zufluss im November?
Am 25. November floss laut SoSoValue unter zehn Krypto-ETF-Kategorien nur bei XRP Geld herein: netto 4,07 Millionen Dollar.
Der gesamte Betrag ging in den Fonds XRPZ von Franklin Templeton, der laut Tradingnews 4,34 Millionen XRP zu durchschnittlich 0,938 Dollar erwarb. Es war der erste positive Tag im November und der erste seit dem 29. Oktober. Die Summe ist klein; der Monat steht bis zum 25. November bei einem Netto-Abfluss von 29,19 Millionen Dollar. Seit dem Start der Produkte am 13. November 2025 summieren sich die Zuflüsse laut Bitcoinworld auf 1,79 Milliarden Dollar bei einem Fondsvermögen von rund 1,04 Milliarden Dollar; der größte Fonds ist der von Bitwise mit 368,18 Millionen Dollar. Im Vergleich dazu zeigen Bitcoin-ETFs am selben Tag einen vorläufigen Abfluss von 123,4 Millionen Dollar.
Die Bewegung
Warum sprang der XRP Kurs am 23. November?
Der Kurs war am 21. November auf 0,86 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit November 2024. Zwei Tage später schoss er von 0,9112 auf 1,026 Dollar. Dabei wurden laut Tradingnews 425,48 Millionen Dollar an Positionen liquidiert, davon 361,12 Millionen Dollar auf der Short-Seite. Anschließend fiel das offene Interesse in XRP-Derivaten von 3,83 auf 1,74 Milliarden Dollar, und die Finanzierungsraten wurden leicht negativ. Das ist der typische Abdruck eines Short-Squeeze, dem die Käufer danach ausgingen. Am 26. November lag der Kurs bei 0,9503 Dollar (CoinPaprika, 14:20 UTC), die Tagesspanne reichte von 0,8882 bis 0,9634 Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Kurs
|0,9626 $
|27.11., 06:10 MEZ
|Jahrestief der Woche
|0,86 $
|21.11.
|Schluss
|1,305 $
|04.11.
|ETF-Zufluss
|+4,07 Mio. $
|25.11.
|ETF-Zuflüsse seit Start
|1,79 Mrd. $
|25.11.
|Escrow-Freigabe
|1 Mrd. XRP
|01.12., 00:00 UTC
Preise in US-Dollar. Zeitpunkte nach Angabe der Quellen.
Quelle: Tradingnews, Bitcoinworld, SoSoValue, Finfly/CoinGecko
Das Angebot
Wie groß ist der Druck aus dem Ripple-Escrow?
Ripple gibt am 1. Dezember um 00:00 UTC eine Milliarde XRP aus dem Escrow frei. Üblich ist, dass rund 700 Millionen XRP erneut gesperrt werden und 300 Millionen XRP in den Umlauf gelangen (Tradingnews). Bei einem Kurs von knapp 0,96 Dollar entspricht das einem möglichen Angebot von rund 290 Millionen Dollar, rechnerisch eine Redaktionsschätzung. Zum Vergleich: Der ETF-Zufluss vom Mittwoch betrug nur 4,07 Millionen Dollar. Die Quelle verweist auf Argumente der Gegenseite: Der Ripple-Stablecoin RLUSD hat mehr als 2,8 Milliarden Dollar Marktwert, und Ripple hat von der US-Behörde OCC eine nationale Bankcharta erhalten. Das sind Einschätzungen der Quelle.
Die Krypto-Aktien
Was bedeutet der XRP Kurs für Coinbase und Co.?
Die Coinbase Aktie lebt vom Handelsvolumen, auch bei XRP. Je flacher die Umsätze der Kryptowährungen, desto weniger verdient die Börse. Wer Krypto-Aktien beobachtet, achtet deshalb auf ETF-Flüsse und Liquidationen, nicht nur auf Quartalszahlen. Eine Wende bei XRP wäre ein Frühindikator für die Stimmung bei Altcoins insgesamt.
Häufige Fragen zum XRP Kurs
Wie hoch ist der XRP Kurs aktuell?
Am 27. November 2026 um 06:10 Uhr MEZ lag er bei 0,9626 Dollar (CoinGecko), plus 0,5 Prozent in 24 Stunden.
Was ist die Escrow-Freigabe bei XRP?
Ripple gibt monatlich eine Milliarde XRP aus einem Treuhandkonto frei, üblicherweise werden rund 700 Millionen erneut gesperrt.
Wie viel Geld floss zuletzt in XRP-ETFs?
Am 25. November waren es netto 4,07 Millionen Dollar, der erste Zufluss im November.
Wie hängt XRP mit dem Bitcoin Kurs zusammen?
Beide reagieren auf Fed-Erwartungen und ETF-Flüsse, XRP dabei oft stärker.
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