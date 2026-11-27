Wie hoch ist der XRP Kurs aktuell?

Am 27. November 2026 um 06:10 Uhr MEZ lag er bei 0,9626 Dollar (CoinGecko), plus 0,5 Prozent in 24 Stunden.

Was ist die Escrow-Freigabe bei XRP?

Ripple gibt monatlich eine Milliarde XRP aus einem Treuhandkonto frei, üblicherweise werden rund 700 Millionen erneut gesperrt.

Wie viel Geld floss zuletzt in XRP-ETFs?

Am 25. November waren es netto 4,07 Millionen Dollar, der erste Zufluss im November.

Wie hängt XRP mit dem Bitcoin Kurs zusammen?

Beide reagieren auf Fed-Erwartungen und ETF-Flüsse, XRP dabei oft stärker.