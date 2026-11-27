Die Xi-S&D-Aktie (ISIN: KR7317400000, KRX-Kürzel: 317400) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Bau- und Gebäudedienstleisters aus der GS-Gruppe schloss in Seoul bei 6.340 Won und damit 13,42 Prozent über dem Vortag.
Xi-S&D-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 13,42 Prozent – Bauwerte holen kräftig auf
Die Xi-S&D-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Die Bautochter der GS-Gruppe steigt um 13,42 Prozent auf 6.340 Won. Der Bausektor gewann in Seoul 5,53 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Xi S&D heute steigt
Eine Unternehmensmeldung als Auslöser haben wir nicht gefunden. Die Aktie folgte dem Bausektor, der im KOSPI 5,53 Prozent gewann, und dem Gesamtmarkt mit plus 4,34 Prozent. Xi S&D baut Wohnungen und über die Tochter Xi C&A Industrie- und Gewerbebauten. Analysten hatten im Sommer zwei Punkte hervorgehoben: den Start mehrerer Wohnungsbauprojekte mit steigenden Umsätzen ab dem zweiten Halbjahr und das Geschäft mit Rechenzentren, in dem das Unternehmen neun Projekte mit jeweils mehr als 20 Megawatt vorweisen kann.
Häufige Fragen zur Xi-S&D-Aktie
Warum ist die Xi-S&D-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Xi-S&D-Aktie stieg um 13,42 Prozent auf 6.340 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Bauwerte waren insgesamt gefragt.
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