Xi-S&D-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 13,42 Prozent – Bauwerte holen kräftig auf

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 1 Min.

Die Xi-S&D-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Die Bautochter der GS-Gruppe steigt um 13,42 Prozent auf 6.340 Won. Der Bausektor gewann in Seoul 5,53 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.

Die Xi-S&D-Aktie (ISIN: KR7317400000, KRX-Kürzel: 317400) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Bau- und Gebäudedienstleisters aus der GS-Gruppe schloss in Seoul bei 6.340 Won und damit 13,42 Prozent über dem Vortag. 317400 317400 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 317400 — — — Tagesplus der Xi-S&D-Aktie +13,42 % Schlusskurs in Seoul 6.340 KRW Bausektor im KOSPI +5,53 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Xi S&D heute steigt Eine Unternehmensmeldung als Auslöser haben wir nicht gefunden. Die Aktie folgte dem Bausektor, der im KOSPI 5,53 Prozent gewann, und dem Gesamtmarkt mit plus 4,34 Prozent. Xi S&D baut Wohnungen und über die Tochter Xi C&A Industrie- und Gewerbebauten. Analysten hatten im Sommer zwei Punkte hervorgehoben: den Start mehrerer Wohnungsbauprojekte mit steigenden Umsätzen ab dem zweiten Halbjahr und das Geschäft mit Rechenzentren, in dem das Unternehmen neun Projekte mit jeweils mehr als 20 Megawatt vorweisen kann. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Kein eigener Auslöser: Der Anstieg folgt dem Sektor.

Zinsen: Höhere Leitzinsen belasten den Wohnungsbau.

Gewinnrückgang: Der Gewinn je Aktie lag zuletzt deutlich unter dem Vorjahr. Häufige Fragen zur Xi-S&D-Aktie Warum ist die Xi-S&D-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Xi-S&D-Aktie stieg um 13,42 Prozent auf 6.340 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Bauwerte waren insgesamt gefragt. Fazit: Erholung mit dem Sektor Die Xi-S&D-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Der Titel profitiert von der Erholung der Bauwerte. Mittelfristig zählen Wohnungsbaustarts und Aufträge für Rechenzentren.

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