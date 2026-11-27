Die Workday-Aktienanalyse von JPMorgan vom 25. November 2026 signalisiert trotz einer vorsichtigeren Bewertung weiterhin Zuversicht. Samik Chatterjee senkt das Kursziel von 225 auf 215 USD und bestätigt das Rating "overweight". Beim Referenzkurs von 180,44 USD (+0,7%) ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 19,2 Prozent beziehungsweise 34,56 USD je Aktie. Steigende Abonnementerlöse, verbesserte operative Margen, ein wachsender freier Cashflow und die strategische KI-Offensive liefern wichtige fundamentale Argumente für Workday. Dem stehen eine nachlassende Umsatzdynamik, zunehmender Wettbewerbsdruck und mögliche strukturelle Veränderungen traditioneller Software-Abonnementmodelle gegenüber. Entscheidend dürfte sein, ob Workday seine KI-Innovationen in zusätzliches profitables Wachstum übersetzen kann. Die Workday-Aktie bleibt damit eine spannende Investmentstory zwischen technologischer Revolution und fundamentaler Bewährungsprobe.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.