Steht die Workday-Aktie (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) vor einem nachhaltigen Comeback oder droht dem amerikanischen Softwarekonzern eine weitere Wachstumsverlangsamung? In seiner aktuellen Workday-Aktienanalyse vom 25. November 2026 senkt JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee das Kursziel von 225 auf 215 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "overweight". Gegenüber dem jüngsten Referenzkurs von 180,44 USD (+0,7%) ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 19,2 Prozent. Besonders bemerkenswert: Die Kurszielsenkung erfolgt trotz zweistelligen Umsatzwachstums, steigender operativer Margen und einer angehobenen Jahresprognose. Gleichzeitig setzt Workday mit seiner strategischen Partnerschaft mit Anthropic und dem Ausbau autonomer KI-Agenten auf eine grundlegende Transformation seines Geschäftsmodells. Doch während künstliche Intelligenz erhebliche Wachstumschancen eröffnet, könnte sie langfristig auch die traditionellen Abonnementmodelle der Softwareindustrie infrage stellen. Hat die Wall Street das Potenzial von Workday unterschätzt oder ist die vorsichtigere Bewertung durch JPMorgan gerechtfertigt?
Workday Aktie: Wird 2027 das Jahr der großen Trendwende?
JPMorgan senkt Kursziel
JPMorgan bleibt bullish: Samik Chatterjee bestätigt Rating "overweight"
Die aktuelle Workday-Aktienanalyse von JPMorgan liefert ein differenziertes Signal. Analyst Samik Chatterjee reduziert das bisherige Kursziel von 225 auf 215 USD, was einer Abwärtskorrektur um 4,4 Prozent entspricht. Gleichzeitig hält JPMorgan am Rating "overweight" fest und signalisiert damit weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Der Finanznachrichtendienst StreetInsider bestätigte am 25. November 2026 die entsprechende Anlageempfehlung. Die vollständigen Bewertungsannahmen und Gewinnschätzungen von Samik Chatterjee gehen aus der öffentlich verfügbaren Meldung allerdings nicht hervor. Einen wichtigen Ansatzpunkt für die fundamentale Beurteilung der Aktienanalyse liefern die unmittelbar zuvor veröffentlichten Quartalszahlen. Während Workday seine Profitabilität deutlich steigern konnte, stellt das Management für das vierte Quartal ein langsameres Wachstum der Abonnementerlöse in Aussicht. Dieses Spannungsfeld zwischen steigender Ertragskraft und nachlassender Wachstumsdynamik dürfte für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein.
2,7 Milliarden USD Quartalsumsatz: Workday wächst trotz anspruchsvollem Marktumfeld
Mit seinen am 24. November 2026 veröffentlichten Ergebnissen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 unterstreicht Workday die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,2 Prozent auf 2,705 Milliarden USD. Besonders erfreulich entwickelte sich das strategisch wichtige Abonnementgeschäft mit einem Umsatzplus von 12,8 Prozent auf 2,532 Milliarden USD. Rund 94 Prozent der gesamten Quartalserlöse stammen damit aus wiederkehrenden Abonnementeinnahmen. Für Anleger ist diese Umsatzstruktur von erheblicher Bedeutung, da langfristige Softwareverträge eine vergleichsweise gute Planbarkeit der Geschäftsentwicklung ermöglichen. Workday ist bei zahlreichen international tätigen Unternehmen tief in die Personalverwaltung, Finanzplanung und betriebswirtschaftlichen Prozesse integriert. Ein Wechsel zu konkurrierenden Softwarelösungen kann mit erheblichen Kosten und organisatorischen Herausforderungen verbunden sein. Diese strukturelle Kundenbindung bildet ein wichtiges fundamentales Argument für die langfristige Investmentstory hinter dem Kursziel 215 USD von JPMorgan.
Gewinnsprung um 22 Prozent: Workday zündet den Profitabilitätsturbo
Noch bemerkenswerter als das Umsatzwachstum erscheint die Entwicklung der Profitabilität. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 2,32 auf 2,82 USD und damit um 21,6 Prozent. Das nach US-Rechnungslegungsstandards ausgewiesene operative Ergebnis erhöhte sich von 259 auf 329 Millionen USD. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich gleichzeitig von 28,5 auf 31,4 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass Workday zunehmend in der Lage ist, zusätzliche Umsätze in überproportional steigende operative Gewinne zu übersetzen. Allerdings sollten Anleger die erheblichen Unterschiede zwischen den ausgewiesenen und den bereinigten Ergebnissen berücksichtigen. Nach US-Rechnungslegungsstandards belief sich die operative Marge lediglich auf 12,1 Prozent. Unter anderem belasten aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungsaufwendungen das ausgewiesene Ergebnis. Für eine nachhaltige Neubewertung der Workday-Aktie dürfte entscheidend sein, ob der Softwarekonzern langfristig auch seine unbereinigte Profitabilität deutlich steigern kann.
27,5 Milliarden USD Vertragsbestand: Workday verfügt über ein gewaltiges Umsatzpolster
Ein weiteres wichtiges Argument für die langfristige Investmentstory von Workday ist der umfangreiche Bestand vertraglich vereinbarter Abonnementerlöse. Zum Ende des dritten Quartals erreichte dieser rund 27,55 Milliarden USD und lag damit 6,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Die innerhalb der kommenden zwölf Monate erwarteten Abonnementerlöse aus dem Vertragsbestand erhöhten sich sogar um 12,3 Prozent auf 9,22 Milliarden USD. Diese Entwicklung verschafft Workday eine vergleichsweise solide Grundlage für die weitere Umsatzplanung. Allerdings verdient das schwächere Wachstum des gesamten Vertragsbestands besondere Aufmerksamkeit. Sollte sich die Dynamik bei langfristigen Neuabschlüssen weiter abschwächen, könnte dies perspektivisch auch das Umsatzwachstum belasten. Für die fundamentale Beurteilung der Workday-Aktienanalyse von JPMorgan ist deshalb nicht allein die Höhe des bestehenden Vertragsvolumens entscheidend, sondern insbesondere dessen zukünftige Wachstumsrate.
Jahresprognose angehoben: Warum die Wall Street trotzdem nervös bleibt
Workday erhöhte nach den jüngsten Quartalszahlen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2027. Das Unternehmen erwartet nun Abonnementerlöse von 9,958 Milliarden USD und eine bereinigte operative Marge von 31,5 Prozent. Während diese Prognose ein solides Gesamtjahreswachstum von 13 Prozent bei den Abonnementerlösen vorsieht, rechnet das Management für das vierte Quartal lediglich mit einem entsprechenden Wachstum von 10 Prozent. Damit zeichnet sich gegenüber dem dritten Quartal eine Verlangsamung ab. Besonders bei Softwareunternehmen, deren Börsenbewertung stark von langfristigen Wachstumserwartungen abhängt, können bereits moderate Veränderungen der Wachstumsdynamik erhebliche Auswirkungen haben. Workday muss deshalb beweisen, dass die nachlassende Umsatzdynamik durch steigende Margen und neue KI-Produkte ausgeglichen werden kann. Aus redaktioneller Sicht liefert diese Entwicklung einen möglichen Erklärungsansatz für die vorsichtigeren Kursziele mehrerer Analysehäuser. Ob Samik Chatterjee seine Kurszielsenkung konkret damit begründet, lässt sich ohne die vollständige JPMorgan-Originalstudie jedoch nicht abschließend feststellen.
KI-Offensive nimmt Fahrt auf: Über 2.200 Kunden setzen bereits auf Workday-KI
Die möglicherweise wichtigste langfristige Wachstumschance von Workday liegt in der Integration künstlicher Intelligenz in unternehmenskritische Geschäftsprozesse. Mittlerweile haben mehr als 2.200 Bestandskunden mindestens ein KI-Produkt des Softwarekonzerns erworben. Gegenüber dem vorherigen Quartal entspricht dies einem Anstieg um nahezu 25 Prozent. Unternehmen können künstliche Intelligenz beispielsweise zur Automatisierung administrativer Aufgaben, zur Personalplanung, zur Analyse finanzieller Entwicklungen und zur Unterstützung komplexer Managemententscheidungen einsetzen. Besonders interessant sind die neuen Autopilot Agents, die wiederkehrende Aufgaben in den Bereichen Personalwesen, Finanzen und IT automatisiert bearbeiten sollen. Workday-Finanzvorstand Zane Rowe sieht darin eine „attraktive Chance für die Zukunft“. Für Workday eröffnet sich damit die Möglichkeit, das bisherige Abonnementgeschäft durch zusätzliche KI-basierte Erlösquellen zu erweitern. Entscheidend bleibt jedoch, wie erfolgreich sich die neuen Anwendungen monetarisieren lassen und welchen tatsächlichen Beitrag sie künftig zum Umsatz und Gewinn leisten.
Strategische Allianz mit Anthropic: Workday setzt auf die nächste KI-Revolution
Für erhebliche Wachstumsfantasie sorgt die strategische Partnerschaft zwischen Workday und dem KI-Spezialisten Anthropic. Die fortschrittlichen Fähigkeiten der Claude-Modellfamilie sollen mit den KI-Agenten von Sana und den in Workday verfügbaren Unternehmensdaten verbunden werden. Dadurch könnten komplexe Aufgaben in der Personalverwaltung und im Finanzmanagement zunehmend automatisiert abgewickelt werden. Darüber hinaus sollen die KI-Funktionen von Sana innerhalb verbreiteter Anwendungen und Plattformen wie Microsoft Copilot, Microsoft Teams, Slack und Google Gemini verfügbar werden. Das Ziel besteht darin, künstliche Intelligenz unmittelbar in die bestehenden Arbeitsabläufe der Unternehmen einzubinden. Workday verfügt dabei über einen potenziell wertvollen Wettbewerbsvorteil: den Zugang zu strukturierten Unternehmensdaten und etablierten Geschäftsprozessen. Allerdings wachsen gleichzeitig die technologischen Möglichkeiten konkurrierender Softwareanbieter. Microsoft, Oracle, SAP und zahlreiche spezialisierte KI-Unternehmen dürften künftig um dieselben Investitionsbudgets kämpfen. Die erfolgreiche Vermarktung der neuen KI-Lösungen könnte damit zu einer entscheidenden Voraussetzung für das Erreichen des Kursziels 215 USD von JPMorgan werden.
KI als Bedrohung? Warum das traditionelle Softwaregeschäft unter Druck geraten könnte
Bei aller Begeisterung über die neuen technologischen Möglichkeiten sollten Anleger die strukturellen Risiken der künstlichen Intelligenz nicht unterschätzen. Traditionelle Unternehmenssoftware wird häufig anhand der Anzahl der Nutzer oder Mitarbeiter abgerechnet. Sollten Unternehmen durch KI-gestützte Automatisierung künftig mit weniger Personal auskommen, könnten etablierte nutzerbasierte Abonnementmodelle unter Druck geraten. Gleichzeitig könnten neue KI-Anwendungen bestimmte Funktionen klassischer Unternehmenssoftware übernehmen. Für Workday ergibt sich daraus die Herausforderung, sein bisheriges Geschäftsmodell durch zusätzliche nutzungs- oder leistungsabhängige Erlösmodelle zu ergänzen. Auch die Kosten für den Betrieb komplexer KI-Systeme könnten die Profitabilität beeinflussen. Aus redaktioneller Sicht liegt hierin eines der größten langfristigen Risiken für die Workday-Aktie. Der Konzern muss beweisen, dass künstliche Intelligenz nicht nur die Produktivität seiner Kunden erhöht, sondern auch zusätzliche wirtschaftliche Erträge für Workday selbst ermöglicht.
691 Millionen USD freier Cashflow: Workday verfügt über erhebliche finanzielle Schlagkraft
Die finanzielle Entwicklung liefert weitere positive Argumente für die Workday-Aktie. Der freie Cashflow erhöhte sich im dritten Quartal von 550 auf 691 Millionen USD, was einem Wachstum von 25,6 Prozent entspricht. Gleichzeitig kaufte der Softwarekonzern eigene Aktien im Gesamtwert von 750 Millionen USD zurück. Zum Quartalsende verfügte Workday über liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere von rund 5,64 Milliarden USD. Diese finanzielle Ausstattung ermöglicht zusätzliche Investitionen in Forschung, künstliche Intelligenz und strategische Übernahmen. Aktienrückkäufe können darüber hinaus die Anzahl ausstehender Aktien reduzieren und dadurch den Gewinn je Aktie unterstützen. Allerdings überstieg das Rückkaufvolumen im jüngsten Quartal den erwirtschafteten freien Cashflow. Auch die erheblichen aktienbasierten Mitarbeitervergütungen und die jüngste Anleiheemission sollten bei der Beurteilung der finanziellen Entwicklung berücksichtigt werden. Für Aktionäre bleibt entscheidend, ob das Management die verfügbaren Mittel langfristig wertsteigernd einsetzen kann.
Workday-Aktienanalysen im Vergleich: Guggenheim sieht sogar 52 Prozent Kurspotenzial
Die Einschätzungen der Wall Street fallen nach den jüngsten Quartalszahlen ausgesprochen unterschiedlich aus. Auf Grundlage des Referenzkurses von 180,44 USD ergeben sich für ausgewählte aktuelle Analystenkursziele folgende rechnerische Kurspotenziale:
Guggenheim (24.11.2026): Kaufempfehlung, Kursziel 275 USD, Aufwärtspotenzial 52,4 Prozent.
Bernstein (25.11.2026): Mark Moerdler, positive Anlageeinschätzung, Kursziel 239 USD, Aufwärtspotenzial 32,5 Prozent.
Wells Fargo (25.11.2026): Michael Turrin, positive Anlageeinschätzung, Kursziel 225 USD, Aufwärtspotenzial 24,7 Prozent.
Oppenheimer (25.11.2026): Brian Schwartz, positive Anlageeinschätzung, Kursziel 220 USD, Aufwärtspotenzial 21,9 Prozent.
JPMorgan (25.11.2026): Samik Chatterjee, Rating "overweight", Kursziel 215 USD, Aufwärtspotenzial 19,2 Prozent.
Deutsche Bank (25.11.2026): Brad Zelnick, Halteempfehlung, Kursziel 195 USD, Aufwärtspotenzial 8,1 Prozent.
Morgan Stanley (25.11.2026): Adam Wood, negative Anlageeinschätzung, Kursziel 175 USD, Abwärtspotenzial 3,0 Prozent.
Die unterschiedlichen Bewertungen verdeutlichen die Unsicherheit über die langfristigen Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf das Geschäftsmodell von Workday.
Fazit: Workday-Aktie vor dem großen KI-Comeback?
Die Workday-Aktienanalyse von JPMorgan vom 25. November 2026 signalisiert trotz einer vorsichtigeren Bewertung weiterhin Zuversicht. Samik Chatterjee senkt das Kursziel von 225 auf 215 USD und bestätigt das Rating "overweight". Beim Referenzkurs von 180,44 USD (+0,7%) ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 19,2 Prozent beziehungsweise 34,56 USD je Aktie. Steigende Abonnementerlöse, verbesserte operative Margen, ein wachsender freier Cashflow und die strategische KI-Offensive liefern wichtige fundamentale Argumente für Workday. Dem stehen eine nachlassende Umsatzdynamik, zunehmender Wettbewerbsdruck und mögliche strukturelle Veränderungen traditioneller Software-Abonnementmodelle gegenüber. Entscheidend dürfte sein, ob Workday seine KI-Innovationen in zusätzliches profitables Wachstum übersetzen kann. Die Workday-Aktie bleibt damit eine spannende Investmentstory zwischen technologischer Revolution und fundamentaler Bewährungsprobe.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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