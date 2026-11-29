Der Umsatz erreichte 155 Millionen Dollar. Das sind zwar 21 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber 3,6 Prozent mehr als im Vorquartal – und mehr als die Mitte der eigenen Prognose von 140 bis 160 Millionen Dollar. Das Geschäft mit Leistungshalbleitern legte gegenüber dem Vorquartal um rund 10 Prozent auf knapp 117 Millionen Dollar zu. Schwach blieb der Verkauf von Rohmaterial, also von Wafern aus Siliziumkarbid: Hier sank der Erlös binnen Jahresfrist von 65 auf 38 Millionen Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag bei minus 13 Prozent, verbesserte sich aber um gut sieben Prozentpunkte.

Für das laufende Quartal stellt der Vorstand 155 bis 175 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht und eine bereinigte Bruttomarge nahe der Gewinnschwelle. Das am schnellsten wachsende Geschäft sind Chips für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Dieser Umsatz hat sich nach Unternehmensangaben binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.