Kaum eine Chip-Aktie schwankt derzeit so heftig wie diese. Am Montag sprang die Wolfspeed Aktie um fast 15 Prozent auf 22,06 Dollar, bis Mittwoch gab sie rund 19 Prozent wieder ab, und in der verkürzten Freitagssitzung ging es um 3,9 Prozent auf 18,63 Dollar nach oben. Vom 52-Wochen-Hoch bei 80,82 Dollar ist der Siliziumkarbid-Pionier aus North Carolina damit 77 Prozent entfernt. Hinter dem Zickzack steckt eine einfache Frage: Reichen ein Staatskredit und der Hunger der KI-Rechenzentren, um aus einem Sanierungsfall wieder eine Wachstumsgeschichte zu machen?
Wolfspeed Aktie: Plus 15, minus 19, plus 4 Prozent in einer Woche – 1,5 Milliarden Dollar vom Staat, doch die Börse traut dem Comeback nicht
Die Wolfspeed Aktie hat eine Achterbahnwoche hinter sich und schließt bei 18,63 Dollar – 77 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Dabei wächst der Umsatz erstmals wieder, Washington stellt einen Milliardenkredit in Aussicht und KI-Rechenzentren bestellen mehr Siliziumkarbid. Die große Analyse zur Wolfspeed Aktie.
Wolfspeed Inc. · ISIN: US97785W1062 · WKN: A41JEH · Handelssymbol: CR6 · US-Handelssymbol: WOLF
Die Zahlen
Der Umsatz wächst wieder – die Marge ist noch tiefrot
Anfang November legte Wolfspeed den Bericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Es war der erste seit dem Ende des Insolvenzverfahrens, der über den Erwartungen lag.
Der Umsatz erreichte 155 Millionen Dollar. Das sind zwar 21 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber 3,6 Prozent mehr als im Vorquartal – und mehr als die Mitte der eigenen Prognose von 140 bis 160 Millionen Dollar. Das Geschäft mit Leistungshalbleitern legte gegenüber dem Vorquartal um rund 10 Prozent auf knapp 117 Millionen Dollar zu. Schwach blieb der Verkauf von Rohmaterial, also von Wafern aus Siliziumkarbid: Hier sank der Erlös binnen Jahresfrist von 65 auf 38 Millionen Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag bei minus 13 Prozent, verbesserte sich aber um gut sieben Prozentpunkte.
Für das laufende Quartal stellt der Vorstand 155 bis 175 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht und eine bereinigte Bruttomarge nahe der Gewinnschwelle. Das am schnellsten wachsende Geschäft sind Chips für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Dieser Umsatz hat sich nach Unternehmensangaben binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.
Der Staat
Washington stellt 1,5 Milliarden Dollar in Aussicht
Der Kredit
Am 7. Oktober erhielt Wolfspeed vom US-Verteidigungsressort, das inzwischen Department of War heißt, eine vorläufige Zusage über einen Kredit von bis zu 1,5 Milliarden Dollar mit 30 Jahren Laufzeit. Endgültig ist sie noch nicht: Prüfung, Verträge und Genehmigungen stehen aus.
Der Preis
Im Gegenzug soll der Staat das Recht bekommen, bis zu 7,5 Prozent der Aktien zu erwerben. Für die Altaktionäre bedeutet das eine mögliche Verwässerung.
Der Zweck
Das Geld soll die Fertigung von Siliziumkarbid und Galliumnitrid in den USA stärken, unter anderem für Drohnen, Radare und Raketenabwehr. Der Finanzvorstand erwartet zudem deutlich niedrigere Zinskosten, weil teure Schulden abgelöst werden könnten.
Die Reaktion
Nachbörslich schoss die Wolfspeed Aktie damals um mehr als 20 Prozent auf fast 40 Dollar. Sieben Wochen später kostet sie weniger als die Hälfte.
Der Staat leiht Geld, die KI bestellt Chips – aber verdient ist mit beidem noch kein einziger Dollar.
Der Hintergrund
Vom Insolvenzgericht zurück an die Wall Street
Wolfspeed gilt als Erfinder der Siliziumkarbid-Technik. Der Werkstoff verträgt höhere Spannungen und Temperaturen als reines Silizium und spart in Elektroautos, Solaranlagen und Rechenzentren Strom. Doch der Bau einer riesigen Fabrik im Bundesstaat New York und die Flaute bei Elektroautos brachten das Unternehmen 2025 in die Insolvenz nach Chapter 11. Ende September 2025 kehrte es mit rund 70 Prozent weniger Schulden und neuen Aktien an die Börse zurück.
Seitdem verteidigt Wolfspeed sein Erbe auch vor Gericht. Im Juli 2026 verklagte der Konzern den Rivalen Navitas Semiconductor in Delaware wegen der Verletzung von fünf Patenten und verlangt ein Verkaufsverbot. Navitas weist die Vorwürfe zurück.
Navitas Semiconductor Corporation · ISIN: US63942X1063 · WKN: A3C5RC · Handelssymbol: 7J70 · US-Handelssymbol: NVTS
Die Analysten bleiben vorsichtig. Laut MarketBeat rät von fünf erfassten Häusern eines zum Kauf, drei raten zum Halten und eines zum Verkauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Wolfspeed Aktie
Warum schwankt die Wolfspeed Aktie so stark?
Der Börsenwert ist klein, die Verluste sind hoch und die Hoffnung auf den Staatskredit und das KI-Geschäft groß. Schon kleine Nachrichten bewegen den Kurs deshalb zweistellig.
Ist der Staatskredit sicher?
Nein. Es handelt sich um eine vorläufige Zusage über bis zu 1,5 Milliarden Dollar. Prüfung und endgültige Verträge stehen noch aus.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Der Bericht zum zweiten Geschäftsquartal wird Anfang Februar 2027 erwartet.
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