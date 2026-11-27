Wizz Air Aktie gibt nach: Warum der Billigflieger zu den FTSE 350 Verlierern am Mittag zählt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:34 2 Min.

Die Wizz Air Aktie verliert am Freitagmittag 1,49% und zählt zu den FTSE 350 Verlierern. Kostenausblick, Treibstoffrisiken und eine volatile Kursserie halten den Billigflieger unter Beobachtung.

Bild: Wizz Air Holdings Plc

Die Wizz Air Aktie gibt am Freitagmittag 1,49% auf 1.128,0 Pence nach und gehört damit zu den FTSE 350 Verlierern am Mittag. Der ungarische Billigflieger hat am Freitag keine neue Mitteilung zum Geschäft veröffentlicht. Der Kursrückgang fällt in ein Umfeld, in dem Anleger Airlines wegen Kosten und Ölpreis genau beobachten. Wizz Air Aktie: Was am Freitag bekannt ist Zum heutigen Kursverlust nennt kein Marktbericht eine konkrete Ursache. Wizz Air steht in der Verliererliste des FTSE 250 neben Mitchells & Butlers und Young & Co's Brewery. Der Gesamtmarkt legt dagegen zu: Der FTSE 100 steigt rund 0,7% auf etwa 10.680 Punkte, angetrieben von einem Sprung der Metallpreise. Der Ölpreis zieht leicht an, was für Fluggesellschaften grundsätzlich eine Belastung ist. Halbjahreszahlen vom 12. November: Kosten im Fokus Am 12. November hatte Wizz Air Ergebnisse für das zweite Geschäftsjahresquartal vorgelegt. Nach Angaben von Morningstar fiel die Wizz Air Aktie am Ergebnistag um etwa 4%, weil die Fluggesellschaft für das Geschäftsjahr 2027 einen Anstieg der Stückkosten ohne Treibstoff im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Die Zahlen zu Gewinn und Passagieren fallen in den Berichten unterschiedlich aus, die Kostenbotschaft ist dagegen eindeutig. Die Verschuldung bleibt hoch: Berichten zufolge liegt sie bei rund 5,2 Mrd. Euro. Die Airline zahlt keine Dividende. Iran-Konflikt und Treibstoff: Der Gewinnwarnung vom März Wie empfindlich die Wizz Air Aktie auf Energiepreise und Geopolitik reagiert, zeigte sich im März. Damals senkte die Airline ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026, weil der Konflikt im Nahen Osten Flüge verhinderte und den Treibstoff verteuerte. Der Konzern bezifferte die Belastung auf 50 Mio. Euro beim Nettoergebnis, die Aktie sackte zeitweise um bis zu 7,8% ab. Kursverlauf der Wizz Air Aktie: Schwankungen im November Wizz Air Aktie im Überblick Datum Kurs in Pence Schlusskurs 2.11.2026 1.027 Schlusskurs 9.11.2026 1.131 Schlusskurs 18.11.2026 1.128 19.11.2026 (zuletzt gehandelt) 1.102 Schlusskurs 23.11.2026 1.132 27.11.2026 Mittag 1.128 (-1,49%) Quelle : LSE, Morningstar, Global Banking & Finance; Stand 27.11.2026 Mittag Auffällig ist die schmale Handelsspanne seit Anfang November: Nach einem Anstieg auf über 1.130 Pence pendelt die Aktie seither um diese Marke. Die Coronation Fund Managers meldeten zuletzt, dass sie mit 5,07% der Stimmrechte die Schwelle von 5% überschritten haben. Der Marktwert liegt bei rund 1,17 Mrd. Pfund. Risiken für die Wizz Air Aktie Treibstoffpreise und Nahost-Konflikt belasten die Kosten.

Die Stückkosten ohne Treibstoff sollen im neuen Jahr steigen.

Die Verschuldung ist hoch.

Triebwerksprobleme haben die Flotte zuletzt eingeschränkt. Fazit zur Wizz Air Aktie Die Wizz Air Aktie fällt am Mittag ohne erkennbaren Einzelanlass. Der Kostenausblick und die Abhängigkeit vom Ölpreis bleiben die Themen, die Anleger beschäftigen. Dies ist keine Anlageempfehlung.

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