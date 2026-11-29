Tabba Tabba liegt nahe der Hafenstadt Port Hedland in Westaustralien und gehört Wildcat zu 100 Prozent. Die Machbarkeitsstudie sieht den Abbau von 48,3 Millionen Tonnen Erz und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 543.000 Tonnen Spodumenkonzentrat (SC5.5) vor. Der Kapitalwert nach Steuern liegt bei rund 1,5 Milliarden Australischen Dollar, die interne Verzinsung bei 28,4 Prozent, die Amortisationszeit bei 3,8 Jahren.

Zwei Zahlen aus der Studie verdienen besondere Aufmerksamkeit. Erstens die Kosten: Die Investitionen bis zum Produktionsstart sind mit 774 Millionen Dollar veranschlagt, in der Vorstudie waren es noch 687 Millionen. Zweitens die Preisannahme: Die Wirtschaftlichkeit ist mit 1.500 US-Dollar je Tonne Konzentrat (SC6) gerechnet. Die Investitionsentscheidung peilt Wildcat für das erste Halbjahr 2027 an, die Produktion soll im Jahr darauf beginnen.