Im September holte sich Wildcat Resources 60 Millionen Australische Dollar zu 0,305 Dollar je Aktie. Am 27. November 2026 wurde die Wildcat Resources Aktie in Sydney bei rund 0,20 Dollar gehandelt – etwa ein Drittel tiefer und 70 Prozent unter dem Zwölfmonatshoch von 0,67 Dollar. Dabei hat das Unternehmen in diesem Herbst genau das geliefert, was ein Entwickler liefern soll: eine Machbarkeitsstudie und mehr Erz. Das Problem liegt nicht im Boden der Pilbara, sondern am Lithiummarkt.
Wildcat Resources Aktie: 70 Prozent unter dem Hoch, 774 Millionen Baukosten – wer finanziert Australiens nächste große Lithium-Mine?
Die Wildcat Resources Aktie kostet nur noch rund 0,20 Australische Dollar. Gleichzeitig wächst die Ressource, und die Machbarkeitsstudie für Tabba Tabba weist 1,5 Milliarden Dollar Kapitalwert aus. Doch der Spodumenpreis liegt klar unter der Annahme der Studie. Die große Analyse.
Das Projekt
Tabba Tabba: groß genug für die erste Liga
Tabba Tabba liegt nahe der Hafenstadt Port Hedland in Westaustralien und gehört Wildcat zu 100 Prozent. Die Machbarkeitsstudie sieht den Abbau von 48,3 Millionen Tonnen Erz und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 543.000 Tonnen Spodumenkonzentrat (SC5.5) vor. Der Kapitalwert nach Steuern liegt bei rund 1,5 Milliarden Australischen Dollar, die interne Verzinsung bei 28,4 Prozent, die Amortisationszeit bei 3,8 Jahren.
Zwei Zahlen aus der Studie verdienen besondere Aufmerksamkeit. Erstens die Kosten: Die Investitionen bis zum Produktionsstart sind mit 774 Millionen Dollar veranschlagt, in der Vorstudie waren es noch 687 Millionen. Zweitens die Preisannahme: Die Wirtschaftlichkeit ist mit 1.500 US-Dollar je Tonne Konzentrat (SC6) gerechnet. Die Investitionsentscheidung peilt Wildcat für das erste Halbjahr 2027 an, die Produktion soll im Jahr darauf beginnen.
Die Nachricht
Bolt Cutter bringt weitere 14,8 Millionen Tonnen
Am 23. November legte Wildcat die erste Ressourcenschätzung für Bolt Cutter Central vor: 14,8 Millionen Tonnen mit 1,0 Prozent Lithiumoxid. Die Gesamtressource des Unternehmens steigt damit auf 88,3 Millionen Tonnen bei gleichem Gehalt. Das verlängert die Perspektive über die bisher geplante Mine hinaus.
Weniger erfreulich war eine Personalie: Am 22. Oktober trat der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Jeff Elliott, zurück. Das operative Geschäft führt weiterhin AJ Saverimutto.
Die Baukosten betragen rund das Zweieinhalbfache des Börsenwerts. Ohne Partner oder Abnehmer mit tiefen Taschen ist Tabba Tabba für Wildcat allein kaum zu stemmen.
Die Rechnung
Spotpreis ein Viertel unter der Studie
Spodumenkonzentrat (SC6) kostete zuletzt etwa 1.120 US-Dollar je Tonne – rund 25 Prozent weniger als die 1.500 Dollar, mit denen die Studie rechnet, und 62 Prozent weniger als im Mai. Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou schloss am 26. November bei 81.520 Yuan je Tonne. Wie hart das Umfeld für australische Produzenten ist, zeigte in derselben Woche ein Wettbewerber: Er kündigte an, seine Lithiummine nach den Dezember-Lieferungen vorübergehend stillzulegen.
Wildcat hat einen Trumpf, der zugleich ein Risiko ist: 100 Prozent der künftigen Produktion sind noch nicht vertraglich gebunden. Das lässt Raum für einen strategischen Partner, der Abnahme und Finanzierung verbindet. Es bedeutet aber auch, dass bislang niemand unterschrieben hat. Der Börsenwert liegt bei gut 300 Millionen Australischen Dollar.
Die Szenarien
Drei Wege für die Wildcat Resources Aktie
Partner und Bauentscheidung
Gewinnt Wildcat einen Abnehmer, der sich an der Finanzierung beteiligt, kann die Investitionsentscheidung im ersten Halbjahr 2027 fallen. Die freie Produktion wäre dann das stärkste Argument.
Entscheidung verschoben
Bleibt der Spodumenpreis unter der Studienannahme, liegt ein Aufschub nahe. Die Kasse aus der September-Platzierung verschafft dafür Zeit.
Übernahmeziel
Große, baureife Lagerstätten in Westaustralien sind selten. Ob ein Wettbewerber im Preistief zugreift, ist offen – Hinweise darauf gibt es nicht.
Häufige Fragen zur Wildcat Resources Aktie
Was ist Tabba Tabba?
Ein Lithium-Hartgesteinsprojekt nahe Port Hedland in Westaustralien. Wildcat Resources hält 100 Prozent und plant dort durchschnittlich 543.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr.
Wann fällt die Investitionsentscheidung?
Das Unternehmen peilt das erste Halbjahr 2027 an. Die Produktion soll im Jahr darauf starten.
Warum ist die Wildcat Resources Aktie so stark gefallen?
Der Spodumenpreis hat seit Mai rund 62 Prozent verloren und liegt unter der Annahme der Machbarkeitsstudie. Zudem ist die Finanzierung des Baus offen.
Wo wird die Wildcat Resources Aktie gehandelt?
An der ASX in Sydney (Symbol WC8). In Frankfurt lautet das Kürzel GJP, in den USA WDCTF.
Stammdaten der Wildcat Resources Aktie
- Unternehmen
- Wildcat Resources Limited
- ISIN
- AU0000096828
- WKN
- A2P97F
- Handelssymbol
- WC8 (ASX Sydney)
- Handelssymbol Frankfurt
- GJP
- US-Handelssymbol
- WDCTF
- Kurs
- rund 0,20 Australische Dollar
Stand: 27.11.2026, Kurs ASX vom 27. November 2026
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