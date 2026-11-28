Western-Digital-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Speicherspezialist zieht an – warum die Aktie um 11,9 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Western-Digital-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,87 Prozent und einem Freitagsplus von 7,22 Prozent profitiert der Festplattenhersteller von der Chip-Erholung. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Western-Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, Handelssymbol: WDC) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,87 Prozent, am Freitag um 7,22 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 23,31 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 85,18 Prozent. WDC WDC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr WDC — — — Western-Digital-Wochenplus +11,87 % Western Digital am Freitag +7,22 % Western Digital auf Monatssicht -23,31 % Western Digital auf Jahressicht +85,18 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Chip-Rebound ohne Einzelnachricht Western Digital steigt kräftig am Freitag, als sich der Chip-Rebound fortsetzte. Der Chipindex gewann in der Woche 9,3 Prozent. Western Digital profitierte als Speicherwert von der Stimmung; eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. 01 Chip-Rebound Halbleiter führen die Wochenliste an. 02 Starker Freitag 7,22 Prozent an einem Tag. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung bleibt fragil Nach dem Monatsminus von gut 23 Prozent bleibt die Lage volatil. Was für die Western-Digital-Aktie spricht Sektorrückenwind: Chipwerte erholen sich.

Jahresbilanz: Plus von 85 Prozent. Was die Western-Digital-Aktie belasten kann Hohe Schwankung: Starke Ausschläge.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Western-Digital-Aktie Unternehmen: Western Digital Corporation

ISIN: US9581021055 · WKN: 863060

Handelssymbol: WDC (Nasdaq)

Branche: Datenspeicher Häufige Fragen zur Western-Digital-Aktie Warum ist die Western-Digital-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 11,87 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US9581021055, WKN 863060, Handelssymbol WDC. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Western Digital Die Western-Digital-Aktie gewinnt im Sog der Chip-Rally. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

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