Die Western-Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, Handelssymbol: WDC) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,87 Prozent, am Freitag um 7,22 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 23,31 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 85,18 Prozent.
Western-Digital-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Speicherspezialist zieht an – warum die Aktie um 11,9 Prozent steigt
Die Western-Digital-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,87 Prozent und einem Freitagsplus von 7,22 Prozent profitiert der Festplattenhersteller von der Chip-Erholung. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Chip-Rebound ohne Einzelnachricht
Western Digital steigt kräftig am Freitag, als sich der Chip-Rebound fortsetzte.
Der Chipindex gewann in der Woche 9,3 Prozent. Western Digital profitierte als Speicherwert von der Stimmung; eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden.
Chip-Rebound
Halbleiter führen die Wochenliste an.
Starker Freitag
7,22 Prozent an einem Tag.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Erholung bleibt fragil
Nach dem Monatsminus von gut 23 Prozent bleibt die Lage volatil.
Häufige Fragen zur Western-Digital-Aktie
Warum ist die Western-Digital-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 11,87 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US9581021055, WKN 863060, Handelssymbol WDC.
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