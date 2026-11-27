Warum ist die Western Digital Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

Wie hoch ist der Kurs der Western Digital Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 272,45 Dollar.

Was macht Western Digital?

Das Unternehmen stellt Festplatten für Rechenzentren und Endkunden her.