Die Western Digital Aktie (US-Handelssymbol: WDC) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 272,45 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,55 Prozent. Der Festplattenhersteller liefert Speicher für KI-Rechenzentren.
Western Digital Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Festplattenwerte bleiben schwankungsanfällig
Die Western Digital Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 272,45 Dollar und zählt mit minus 0,55 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was den Speicherwert belastet.
Kursgrund
Warum die Western Digital Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Western Digital Aktie folgt den Speicherwerten, die im November stark schwankten: Am 4. November fiel sie um 6 Prozent, als Anleger nach den US-Zwischenwahlen Rechenzentrums- und Speicherwerte verkauften. Zuvor und danach gab es mehrfach zweistellige Erholungssprünge.
Häufige Fragen zur Western Digital Aktie
Warum ist die Western Digital Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Western Digital Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 272,45 Dollar.
Was macht Western Digital?
Das Unternehmen stellt Festplatten für Rechenzentren und Endkunden her.
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