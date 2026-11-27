West-Pharmaceutical-Aktie S&P 500 Verlierer: Verpackungsspezialist gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:29 1 Min.

Die Aktie von West Pharmaceutical Services gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,62 Prozent auf 366,90 US-Dollar gibt der Zulieferer der Pharmaindustrie nach.

Die Aktie von West Pharmaceutical Services (ISIN: US9553061055, WKN: 864330, Handelssymbol: WST) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,62 Prozent auf 366,90 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. WST WST — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr WST — — — West Pharmaceutical im laufenden Handel -1,62 % Kurs im laufenden Handel 366,90 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gesundheitswerte im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Gesundheitswerte wie West Pharmaceutical bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht West liefert Verschlüsse und Systeme für Injektionspräparate. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die West-Aktie spricht Zulieferer der Pharmabranche: Breite Kundenbasis.

Stabile Nachfrage: Injektionspräparate. Was die West-Aktie belasten kann Rotation: Gesundheitswerte weniger gefragt.

Kundenabhängigkeit: Pharmakonzerne bestimmen die Nachfrage. Steckbrief der West-Pharmaceutical-Aktie Unternehmen: West Pharmaceutical Services, Inc.

ISIN: US9553061055 · WKN: 864330

Handelssymbol: WST (NYSE)

Branche: Pharmazulieferer Häufige Fragen zur West-Pharmaceutical-Aktie Warum ist die West-Pharmaceutical-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,62 Prozent auf 366,90 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US9553061055, WKN 864330, Handelssymbol WST. Fazit: Der S&P 500 Verlierer West Pharmaceutical ohne Nachricht Die Aktie gibt im starken Markt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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