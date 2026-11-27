Die Aktie von West Pharmaceutical Services (ISIN: US9553061055, WKN: 864330, Handelssymbol: WST) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,62 Prozent auf 366,90 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
West-Pharmaceutical-Aktie S&P 500 Verlierer: Verpackungsspezialist gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt
Die Aktie von West Pharmaceutical Services gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,62 Prozent auf 366,90 US-Dollar gibt der Zulieferer der Pharmaindustrie nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Gesundheitswerte im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Gesundheitswerte wie West Pharmaceutical bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
West liefert Verschlüsse und Systeme für Injektionspräparate. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur West-Pharmaceutical-Aktie
Warum ist die West-Pharmaceutical-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 1,62 Prozent auf 366,90 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US9553061055, WKN 864330, Handelssymbol WST.
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