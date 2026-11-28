Die West-Pharmaceutical-Services-Aktie (ISIN: US9553061055, WKN: 864330, Handelssymbol: WST) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 6,18 Prozent, am Freitag 1,82 Prozent. Der S&P 500 gewann in derselben Woche 5,6 Prozent.
West-Pharmaceutical-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Medizintechnik-Zulieferer verliert – was hinter dem Minus von 6,2 Prozent steckt
Die West-Pharmaceutical-Services-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 6,18 Prozent schwächelt der Zulieferer der Pharmaindustrie in einer Woche, in der der Gesamtmarkt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
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Die Gründe für den Kursverlust
Gegen den Markttrend
In der besten Börsenwoche seit April 2025 gehörte West zu den wenigen Werten im Minus.
Rund 95 Prozent der Indexwerte legten in der Woche zu, der Aufschwung wurde von Technologie und Chips getragen. West Pharmaceutical gehörte zu den Ausnahmen. Eine Unternehmensmeldung, die das Minus erklärt, haben wir nicht gefunden. Möglich ist, dass Anleger Mittel aus defensiven Werten abzogen; belegt ist das nicht.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Schwacher Monat
Auch auf Monatssicht im Minus.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Relative Schwäche, offene Ursache
West liefert Verpackung und Injektionssysteme für Arzneimittel. Das Wochenminus ist vor allem relativ zum Markt auffällig.
Häufige Fragen zur West-Pharmaceutical-Aktie
Warum ist die West-Pharmaceutical-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 6,18 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US9553061055, WKN 864330, Handelssymbol WST.
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