West-Pharmaceutical-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Medizintechnik-Zulieferer verliert – was hinter dem Minus von 6,2 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 2 Min.

Die West-Pharmaceutical-Services-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 6,18 Prozent schwächelt der Zulieferer der Pharmaindustrie in einer Woche, in der der Gesamtmarkt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.

Die West-Pharmaceutical-Services-Aktie (ISIN: US9553061055, WKN: 864330, Handelssymbol: WST) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 6,18 Prozent, am Freitag 1,82 Prozent. Der S&P 500 gewann in derselben Woche 5,6 Prozent. WST WST — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr WST — — — West-Wochenminus, Platz 1 der Verlierer -6,18 % West am Freitag -1,82 % West auf Monatssicht -8,06 % S&P 500 in der Woche +5,6 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026; Tastylive Die Gründe für den Kursverlust Gegen den Markttrend In der besten Börsenwoche seit April 2025 gehörte West zu den wenigen Werten im Minus. Rund 95 Prozent der Indexwerte legten in der Woche zu, der Aufschwung wurde von Technologie und Chips getragen. West Pharmaceutical gehörte zu den Ausnahmen. Eine Unternehmensmeldung, die das Minus erklärt, haben wir nicht gefunden. Möglich ist, dass Anleger Mittel aus defensiven Werten abzogen; belegt ist das nicht. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Schwacher Monat Auch auf Monatssicht im Minus. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Relative Schwäche, offene Ursache West liefert Verpackung und Injektionssysteme für Arzneimittel. Das Wochenminus ist vor allem relativ zum Markt auffällig. Was für die West-Pharmaceutical-Aktie spricht Geschäftsmodell: Zulieferer für die Pharmaindustrie.

Jahresbilanz: Plus von gut 32 Prozent auf Jahressicht. Was die West-Pharmaceutical-Aktie belasten kann Relative Schwäche: Der Markt lief davon.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der West-Pharmaceutical-Aktie Unternehmen: West Pharmaceutical Services, Inc.

ISIN: US9553061055 · WKN: 864330

Handelssymbol: WST (NYSE)

Branche: Medizintechnik, Pharmazulieferer Häufige Fragen zur West-Pharmaceutical-Aktie Warum ist die West-Pharmaceutical-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 6,18 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US9553061055, WKN 864330, Handelssymbol WST. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche West Pharmaceutical Die West-Pharmaceutical-Aktie verliert gegen den Markttrend. Die Ursache ist offen.

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