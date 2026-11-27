West-Japan-Railway-Aktie: Bahnbetreiber verliert im Nikkei 225

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die West-Japan-Railway-Aktie fällt im Nikkei 225 um 3,16 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die West-Japan-Railway-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 3,16 Prozent auf 18,40 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. WEJ WEJ — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr WEJ — — — Nikkei 225 Verlierer Was die West-Japan-Railway-Aktie belastet Einen konkreten Anlass konnte ich nicht belegen. Binnenwerte wie Bahnbetreiber standen zuletzt im Schatten der KI-getriebenen Index-Bewegungen. Ob das heute den Rückgang erklärt, ist nicht nachgewiesen. West-Japan-Railway-Aktie bei comdirect am Morgen -3,16 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Der comdirect-Kurs stammt aus der Frühphase des Handels; das Tokioter Schlussbild kann abweichen. Als Nikkei 225 Verlierer liegt die West-Japan-Railway-Aktie heute gegen die Tendenz des Index.

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