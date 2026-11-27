Die West-Japan-Railway-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 3,16 Prozent auf 18,40 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
West-Japan-Railway-Aktie: Bahnbetreiber verliert im Nikkei 225
Die West-Japan-Railway-Aktie fällt im Nikkei 225 um 3,16 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.
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Nikkei 225 Verlierer
Was die West-Japan-Railway-Aktie belastet
Einen konkreten Anlass konnte ich nicht belegen. Binnenwerte wie Bahnbetreiber standen zuletzt im Schatten der KI-getriebenen Index-Bewegungen. Ob das heute den Rückgang erklärt, ist nicht nachgewiesen.
Als Nikkei 225 Verlierer liegt die West-Japan-Railway-Aktie heute gegen die Tendenz des Index.
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