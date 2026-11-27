Weir-Group-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Bergbauausrüster steigt um 3,9 Prozent – Miners-Rally zieht die Zulieferer mit

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Weir-Group-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Als Ausrüster der Minenbranche profitiert Weir von der Stärke der Bergbauwerte.

Weir-Group-Aktie bei Tradegate, 26,60 Euro (14:06 Uhr) +3,91 % Kursgewinn je Aktie +1,00 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 12.374 Euro Die Weir-Group-Aktie legt am Freitag bei Tradegate um 3,91 Prozent auf 26,60 Euro zu und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der letzte Kurs stammt von 14:06 Uhr. WEIR WEIR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr WEIR — — — Die Hintergründe Zulieferer im Sog der Minen Alliance News berichtete, Bergbauwerte hätten am Freitag bei höheren Metallpreisen zugelegt. Weir liefert Pumpen, Mühlen und Verschleißteile an Minen und hängt damit an den Investitionen von Bergbaukonzernen. Steigende Metallpreise stützen die Investitionsbereitschaft der Kunden. Das erklärt, warum die Weir-Group-Aktie mit den Bergbauwerten gewinnt. Was dagegen spricht Die Metallpreisrally ist jung und fragil.

Das Minen-Investitionsgeschäft ist zyklisch. Steckbrief Unternehmen Weir Group plc Symbol London WEIR Kurs 26,60 Euro Veränderung +3,91 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 14:06 Uhr Warum steigt die Weir-Group-Aktie?

Wahrscheinlich im Sog der Bergbauwerte bei höheren Metallpreisen. Was macht Weir?

Der Konzern liefert Ausrüstung für die Minenindustrie.

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