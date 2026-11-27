Walmart-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 15: Black Friday dreht das Minus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 3 Min.

Die Walmart-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 0,92 % auf 133,15 US-Dollar. Vorbörslich hatte der Einzelhändler noch im Minus gelegen, zum wichtigsten Einkaufstag des Jahres dreht die Aktie ins Plus.

Bild: Walmart Inc. (Pressebild)

Die Walmart-Aktie (ISIN US9311421039, WKN 860853, Symbol WMT, US-Symbol WMT) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Einzelhändler um 1,21 US-Dollar beziehungsweise 0,92 % auf 133,15 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 131,94 US-Dollar geschlossen. Walmart-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 15 +0,92 % Kurs nach Handelsschluss 133,15 USD Umsatz im jüngsten Quartal 188,8 Mrd. USD Umsatzwachstum im jüngsten Quartal +5,2 % Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; InvestingCube; Motley Fool Dow Jones Gewinner Nr. 15 Warum die Walmart-Aktie zulegt Eine eigene Meldung von Walmart gibt es nicht. Die Walmart-Aktie profitiert vom Einkaufstag und von der breiten Erholung: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Black Friday im Laden und online Walmart hat die Rabattaktionen am 23. November online gestartet, in den Filialen begannen sie am Freitag um 6 Uhr Ortszeit. Der Cyber Monday folgt am 30. November. 02 Kehrtwende im Tagesverlauf Vorbörslich lag die Aktie bei 131,16 US-Dollar (minus 0,59 %). Am Ende der Sitzung steht ein Plus von 0,92 %. 03 Solide Zahlen Walmart hatte zuletzt einen Umsatz von 188,8 Milliarden US-Dollar gemeldet, ein Plus von 5,2 %, und die Gewinnprognose angehoben. Die Aktie fiel am Tag nach der Zahlenvorlage wegen eines schwächer als erwarteten Wachstums um 1 %. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Ein Billionen-Konzern im Kundenstrom des Black Friday Mit einem Börsenwert von rund 1,0 Billionen US-Dollar ist Walmart nach Berechnungen von Motley Fool das größte Konsumgüterunternehmen der Welt. Der Black Friday ist wichtig, aber nicht der Treiber der Aktie. Wichtiger sind die Zahlen zum Weihnachtsquartal und die Kaufkraft der Kunden: Die Inflation stieg im Oktober, die realen Konsumausgaben stagnierten. Was für die Walmart-Aktie spricht Stabiles Umsatzwachstum von zuletzt 5,2 %.

Gewinnprognose angehoben.

Preisstärke bei sparsamen Kunden. Was gegen die Walmart-Aktie spricht Stagnierende reale Konsumausgaben.

Vorgeschlagene US-Zölle könnten Importware verteuern.

Ein Tagesplus sagt wenig über das Weihnachtsquartal. FAQ Häufige Fragen zur Walmart-Aktie Warum ist die Walmart-Aktie Dow Jones Gewinner? Zum Black Friday und mit dem breiten Markt dreht die Aktie ins Plus. Eine neue Nachricht von Walmart gibt es nicht.

Wie hoch steht die Walmart-Aktie? Laut Kursliste bei 133,15 US-Dollar, 0,92 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (131,94 US-Dollar).

Welche ISIN und WKN hat die Walmart-Aktie? ISIN US9311421039, WKN 860853. Handelssymbol in Deutschland und in den USA WMT (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Walmart Inc. ISIN US9311421039 WKN 860853 Handelssymbol WMT US-Handelssymbol WMT (Nasdaq) Kurs 133,15 US-Dollar (+0,92 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 15 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Walmart-Aktie als Dow Jones Gewinner am Black Friday Die Walmart-Aktie dreht im Lauf des Tages ins Plus. Das Geschäft steht gut da, interessant werden die Zahlen zum Weihnachtsgeschäft.

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