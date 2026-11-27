Die Walmart-Aktie (ISIN US9311421039, WKN 860853, Symbol WMT, US-Symbol WMT) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Einzelhändler um 1,21 US-Dollar beziehungsweise 0,92 % auf 133,15 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 131,94 US-Dollar geschlossen.
Walmart-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 15: Black Friday dreht das Minus
Die Walmart-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 0,92 % auf 133,15 US-Dollar. Vorbörslich hatte der Einzelhändler noch im Minus gelegen, zum wichtigsten Einkaufstag des Jahres dreht die Aktie ins Plus.
Dow Jones Gewinner Nr. 15
Warum die Walmart-Aktie zulegt
Eine eigene Meldung von Walmart gibt es nicht. Die Walmart-Aktie profitiert vom Einkaufstag und von der breiten Erholung: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus.
Black Friday im Laden und online
Walmart hat die Rabattaktionen am 23. November online gestartet, in den Filialen begannen sie am Freitag um 6 Uhr Ortszeit. Der Cyber Monday folgt am 30. November.
Kehrtwende im Tagesverlauf
Vorbörslich lag die Aktie bei 131,16 US-Dollar (minus 0,59 %). Am Ende der Sitzung steht ein Plus von 0,92 %.
Solide Zahlen
Walmart hatte zuletzt einen Umsatz von 188,8 Milliarden US-Dollar gemeldet, ein Plus von 5,2 %, und die Gewinnprognose angehoben. Die Aktie fiel am Tag nach der Zahlenvorlage wegen eines schwächer als erwarteten Wachstums um 1 %.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn.
Einordnung
Ein Billionen-Konzern im Kundenstrom des Black Friday
Mit einem Börsenwert von rund 1,0 Billionen US-Dollar ist Walmart nach Berechnungen von Motley Fool das größte Konsumgüterunternehmen der Welt. Der Black Friday ist wichtig, aber nicht der Treiber der Aktie. Wichtiger sind die Zahlen zum Weihnachtsquartal und die Kaufkraft der Kunden: Die Inflation stieg im Oktober, die realen Konsumausgaben stagnierten.
FAQ
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Warum ist die Walmart-Aktie Dow Jones Gewinner?
Zum Black Friday und mit dem breiten Markt dreht die Aktie ins Plus. Eine neue Nachricht von Walmart gibt es nicht.
Wie hoch steht die Walmart-Aktie?
Laut Kursliste bei 133,15 US-Dollar, 0,92 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (131,94 US-Dollar).
Welche ISIN und WKN hat die Walmart-Aktie?
ISIN US9311421039, WKN 860853. Handelssymbol in Deutschland und in den USA WMT (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- ISIN
- US9311421039
- WKN
- 860853
- Handelssymbol
- WMT
- US-Handelssymbol
- WMT (Nasdaq)
- Kurs
- 133,15 US-Dollar (+0,92 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 15 am 27.11.2026 (19:11 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.