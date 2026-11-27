Die KI-Werte, die den Novemberabverkauf angeführt hatten, führten laut Chronicle die Erholung an. Die Tesla Aktie gewann 5,2 Prozent auf 400,00 Dollar, die Amazon Aktie 4,0 Prozent auf 254,12 Dollar, getragen vom Black-Friday-Geschäft, HP 3,3 Prozent auf 32,17 Dollar. Der VIX lag am 20. November noch bei 35,89 Punkten und Ende Oktober bei 19,42. In Frankfurt schloss der DAX bei 25.441,24 Punkten, plus 0,90 Prozent, mit einem Wochenplus von 2,6 Prozent; der MDAX gewann 1,51 Prozent auf 29.705,60 Punkte (dpa-AFX, 27.11.2026, 17:50 Uhr MEZ). Ob die Erholung hält, ist offen; die Redaktion gibt dazu keine Prognose.