Die Wall Street hat die turbulente Thanksgiving-Woche mit kräftigen Gewinnen beendet: Die Nasdaq gewann in der verkürzten Black-Friday-Sitzung am Freitag, 27. November 2026, 2,30 Prozent auf 24.129,50 Punkte, der S&P 500 1,60 Prozent auf 7.297,49 Punkte und der Dow Jones 1,18 Prozent oder 592 Punkte auf 50.774,94 Punkte. Der Volatilitätsindex VIX fiel auf 24,01 Punkte (The Company Chronicle, Stand etwa 13:30 Uhr New Yorker Zeit, 19:30 Uhr MEZ). Die Börse schloss um 13 Uhr New Yorker Zeit; der Vergleichstag ist Mittwoch, weil Donnerstag Feiertag war.
Wall Street: Nasdaq springt um 2,3 Prozent, VIX fällt auf 24 – ist die KI-Erholung nach dem November-Absturz nachhaltig?
In der verkürzten Black-Friday-Sitzung legten Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones kräftig zu. Seit dem Tief vom 20. November liegt die Nasdaq 6,7 Prozent im Plus, der November bleibt dennoch im Minus. Was Anleger jetzt beachten.
Wochenbilanz
Wie stark ist die Erholung – und wo steht die Wall Street im November?
Seit den Schlusstiefs vom 20. November liegt der S&P 500 5,6 Prozent, die Nasdaq 6,7 Prozent und der Dow Jones 5,5 Prozent im Plus. Für den November insgesamt bleibt dennoch eine Bilanz im Minus: S&P 500 minus 3,7 Prozent, Nasdaq minus 5,1 Prozent, Dow Jones minus 1,9 Prozent. Die Rekordhochs vom 6. Oktober liegen noch entfernt: Der S&P 500 notiert 6,7 Prozent unter seinem Hoch von 7.818,93 Punkten, die Nasdaq 12,6 Prozent unter 27.599,79 Punkten (The Company Chronicle).
|Index
|Schlusskurs
|Tag
|seit 20.11.
|November
|Nasdaq Composite
|24.129,50
|+2,30 %
|+6,7 %
|−5,1 %
|S&P 500
|7.297,49
|+1,60 %
|+5,6 %
|−3,7 %
|Dow Jones
|50.774,94
|+1,18 %
|+5,5 %
|−1,9 %
|Russell 2000
|2.750,30
|+1,71 %
|–
|–
Vergleich zum Mittwoch, 25.11.2026; Donnerstag war Thanksgiving.
Quelle: The Company Chronicle, Stand ca. 13:30 Uhr New Yorker Zeit
Treiber
Was treibt die Rally – und welche Aktien führen sie an?
Die KI-Werte, die den Novemberabverkauf angeführt hatten, führten laut Chronicle die Erholung an. Die Tesla Aktie gewann 5,2 Prozent auf 400,00 Dollar, die Amazon Aktie 4,0 Prozent auf 254,12 Dollar, getragen vom Black-Friday-Geschäft, HP 3,3 Prozent auf 32,17 Dollar. Der VIX lag am 20. November noch bei 35,89 Punkten und Ende Oktober bei 19,42. In Frankfurt schloss der DAX bei 25.441,24 Punkten, plus 0,90 Prozent, mit einem Wochenplus von 2,6 Prozent; der MDAX gewann 1,51 Prozent auf 29.705,60 Punkte (dpa-AFX, 27.11.2026, 17:50 Uhr MEZ). Ob die Erholung hält, ist offen; die Redaktion gibt dazu keine Prognose.
Welche Termine stehen an – was sollten Anleger beobachten?
Im Blick stehen die Fed-Sitzung am 9. Dezember, die Inflationsdaten zum Wochenstart und der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember. Die Termine gehen aus unseren Marktkalendern hervor, die Quellen für diesen Artikel nennen sie nicht.
Häufige Fragen zur Wall-Street-Erholung
Wie haben Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones geschlossen?
Nasdaq 24.129,50 Punkte (+2,30 %), S&P 500 7.297,49 Punkte (+1,60 %), Dow Jones 50.774,94 Punkte (+1,18 %) am 27.11.2026.
Wie steht der November?
S&P 500 minus 3,7 Prozent, Nasdaq minus 5,1 Prozent, Dow Jones minus 1,9 Prozent.
Was bedeutet der VIX von 24?
Der VIX misst die erwartete Schwankung des S&P 500. Er fiel von 28,29 auf 24,01 Punkte, liegt aber über dem Stand von Ende Oktober (19,42).
Welche Aktien führten die Rally an?
Laut Chronicle unter anderem die Tesla Aktie (+5,2 %), die Amazon Aktie (+4,0 %) und HP (+3,3 %).
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