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Wall Street nach historischem Ausverkauf: Halbleiteraktien verlieren über 10% - Ist der Tiefpunkt schon nahe?

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 13:14 2 Min. Julius Bär Holding

Die Wall Street erlebt einen dramatischen Ausverkauf: Rund 2,8 Billionen USD an Börsenwert verschwinden, Halbleiteraktien brechen um mehr als 10% ein und der VIX explodiert um 70%. Doch Julius Bär sieht in der extremen Marktpanik erste Anzeichen einer möglichen Bodenbildung - steht eine kräftige Gegenbewegung bevor?

Bild: Unsplash

US-Aktien erlitten gestern einen der größten Kursverluste innerhalb eines Börsentages überhaupt, so die Experten von Julius Bär. Die Anleger würden den KI-Investitionszyklus neu bewerten und aggressiv Risiken abbauen. Zwar sei der Schaden, technisch gesehen, erheblich. Doch die extreme Volatilität und Signale einer Kapitulation würden darauf hindeuten, dass die Märkte möglicherweise näher an einem wichtigen Tiefpunkt lägen, als viele befürchten würden. Die Vorsicht gebietet es jedoch, zu überlegen, ob man sich von dem KI-Trade, wie wir ihn kennen, verabschieden sollte, so Christian Gattiker, Head of Research bei Julius Bär. Der gestrige Wertverlust von 2,8 Billionen US-Dollar am Aktienmarkt sei bemerkenswert gewesen, und zwar eher wegen der Heftigkeit der Reaktion als wegen ihres Auslösers. Die Wahlergebnisse seien weitgehend bekannt gewesen, und die Bedenken hinsichtlich der Regulierung künstlicher Intelligenz (KI) hätten sich bereits seit Monaten aufgebaut. Was sich geändert habe, sei die Positionierung der Anleger gewesen. Eine Neubewertung des KI-Ausbaus, kombiniert mit Hebeleffekten, Zwangsverkäufen und der Kapitulation von Privatanlegern, habe eine Korrektur in eine umfassende Liquidationswelle verwandelt. Halbleiter hätten den Rückgang angeführt: Der Semiconductor Sector Index (SOX) sei um mehr als 10% gefallen, während der Nasdaq um rund 6% nachgegeben habe und der Volatilitätsindex VIX um etwa 70% in die Höhe geschossen sei. Grundsätzlich scheinen die Befürchtungen, dass die USA die KI-Entwicklung erheblich einschränken könnten, nach wie vor übertrieben zu sein, so die Experten von Julius Bär. Die strategische Bedeutung der KI, die wirtschaftlichen Vorteile von Investitionen in Rechenzentren und das Fehlen konkreter Vorschläge zur Einstellung bestehender Projekte sprächen gegen die pessimistischsten Szenarien. Noch wichtiger sei, dass die makroökonomischen Daten weiterhin weitgehend positiv seien. Das technische Bild verdiene jedoch besondere Aufmerksamkeit. Der NASDAQ 100 sei unter seine Tiefststände vom Juli und seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gefallen, wobei sich eine wichtige Unterstützung bei etwa 26.000 Punkten abzeichne, was den dreifachen Höchstständen von 2025 entspreche. Der SOX zeige ein ähnliches Muster bei etwa 8.500. Beim S&P 500 verlagere sich der Fokus auf den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Frühere Korrekturen in diesem Jahr seien kurzzeitig unter dieses Niveau gefallen, bevor sich dauerhafte Tiefststände etabliert hätten. Unterdessen habe die Marktstimmung Extreme erreicht. Das Put-Call-Verhältnis habe Berichten zufolge 1,0 überschritten, und der VIX habe sich über seine gesamte Terminkurve hinausbewegt - Niveaus, die historisch eher mit Panik als mit Selbstzufriedenheit assoziiert würden. Könnten die Märkte weiter fallen? Sicherlich. Doch die Geschichte lege nahe, dass solche Volatilitätsspitzen eher in der Nähe ausgeprägter Tiefststände auftreten würden als zu Beginn lang anhaltender Bärenmärkte. Das Basisszenario von Julius Bär bleibe, dass die Märkte in die Endphase einer Kapitulation eintreten würden, auch wenn die Bestätigung möglicherweise einen letzten Ausverkauf erfordere, bevor sich eine nachhaltigere Erholung abzeichne.

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