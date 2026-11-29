Im dritten Quartal setzte Wacker Chemie 1,47 Milliarden Euro um, nach 1,34 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Höhere Verkaufspreise und das Effizienzprogramm PACE trieben das Ergebnis. Bis 2028 sollen jährlich mehr als 300 Millionen Euro eingespart werden. Das Geschäft mit hochreinem Polysilizium für die Halbleiterindustrie lief weiter gut, im Solargeschäft blieb die Lage angespannt.

Die Jahresziele für 2026 bestätigte der Vorstand, beim EBITDA rechnet Wacker nun mit der oberen Hälfte der Zielspanne. Die Nettofinanzschulden sollen zum Jahresende nur noch rund 200 Millionen Euro betragen statt bisher rund 500 Millionen Euro.