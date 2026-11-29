Die Wacker Chemie Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 76,35 Euro geschlossen, ein Plus von 1,33 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Wacker Chemie Aktie 1,26 Prozent und blieb damit hinter der Erholung des MDAX zurück. Chemiewerte waren in dieser Woche weniger gefragt als Rüstung, Autos und Immobilien.
Wacker Chemie Aktie: Umsatz fast 10 Prozent höher, Schuldenprognose mehr als halbiert – bringen die US-Zölle die Wende beim Polysilizium?
Die Wacker Chemie Aktie schließt die Woche bei 76,35 Euro. Im dritten Quartal hat der Münchner Konzern Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Prognose für die Schulden deutlich gesenkt. Anfang Dezember treten US-Schutzmaßnahmen für Polysilizium in Kraft.
Wacker Chemie AG · ISIN: DE000WCH8881 · WKN: WCH888 · Handelssymbol: WCH (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): WKCMF
Die Zahlen
Höhere Preise und ein Sparprogramm
Im dritten Quartal setzte Wacker Chemie 1,47 Milliarden Euro um, nach 1,34 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Höhere Verkaufspreise und das Effizienzprogramm PACE trieben das Ergebnis. Bis 2028 sollen jährlich mehr als 300 Millionen Euro eingespart werden. Das Geschäft mit hochreinem Polysilizium für die Halbleiterindustrie lief weiter gut, im Solargeschäft blieb die Lage angespannt.
Die Jahresziele für 2026 bestätigte der Vorstand, beim EBITDA rechnet Wacker nun mit der oberen Hälfte der Zielspanne. Die Nettofinanzschulden sollen zum Jahresende nur noch rund 200 Millionen Euro betragen statt bisher rund 500 Millionen Euro.
Die USA
Mindestpreise und Zölle ab Dezember
Einen möglichen Wendepunkt bringen die USA. Ein Dekret von US-Präsident Trump sieht Mindesteinfuhrpreise für Polysilizium und daraus gefertigte Produkte vor, dazu einen pauschalen Zoll von 15 Prozent auf verarbeitete Produkte. Die Maßnahmen sollen Anfang Dezember in Kraft treten. Davon könnte Wacker profitieren, denn der Konzern produziert neben Deutschland auch in Charleston im US-Bundesstaat Tennessee. Die Auswirkungen der US-Handelsverfahren sind laut Unternehmen aber noch nicht abschließend absehbar.
Wacker ist zudem Großaktionär des Waferherstellers Siltronic (ISIN: DE000WAF3001 · WKN: WAF300 · Handelssymbol: WAF).
Wacker hat seine Kosten im Griff. Für eine echte Erholung braucht der Konzern aber höhere Preise beim Solar-Polysilizium, und die hängen an Washington.
Häufige Fragen zur Wacker Chemie Aktie
Wo hat die Wacker Chemie Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 76,35 Euro, ein Plus von 1,33 Prozent.
Wann treten die US-Maßnahmen für Polysilizium in Kraft?
Anfang Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000WCH8881, WKN WCH888, Handelssymbol WCH.
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