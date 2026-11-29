In Landau in der Pfalz wird betoniert. Fundamente, Zufahrten, Entwässerung – der Bau der ersten kommerziellen Lithiumanlage von Vulcan Energy hat begonnen. Es ist das Herzstück eines Projekts, das Europa erstmals mit eigenem Lithium für Hunderttausende Elektroautos versorgen soll. An der Börse kommt davon wenig an. Die Vulcan Energy Aktie schloss am Freitag bei Tradegate bei 0,6145 Euro. Das waren zwar 6,3 Prozent mehr als am Vortag, an dem sie bei 0,5785 Euro ein Zwölf-Monats-Tief markiert hatte. Auf Jahressicht steht aber ein Minus von rund 82 Prozent, das Hoch lag bei 3,41 Euro.
Vulcan Energy Aktie: Minus 82 Prozent in einem Jahr – und in Landau wird jetzt Europas Lithium-Hoffnung gebaut
Die Vulcan Energy Aktie ist auf rund 60 Cent gefallen und hat in zwölf Monaten mehr als 80 Prozent verloren. Gleichzeitig hat in der Pfalz der Bau der Lithiumanlage für das 2,2-Milliarden-Euro-Projekt Lionheart begonnen – laut Unternehmen im Zeit- und Kostenplan. Die große Analyse: was auf der Baustelle passiert, warum der Kurs trotzdem fällt und welche Szenarien für die Vulcan Energy Aktie bis zum Produktionsstart 2028 zählen.
Die Baustelle
Lionheart: Aus dem Plan wird Beton
Operativ meldet Vulcan Fortschritt. Am Standort der Lithiumextraktionsanlage laufen die Tiefbauarbeiten. Nach Unternehmensangaben liegt Lionheart im Zeit- und im Kostenrahmen, mit dem Baustart seien die für 2026 gesetzten Meilensteine erreicht. Die erste Produktion ist für das zweite Halbjahr 2028 geplant. In der ersten Ausbaustufe sollen 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr entstehen – laut Vulcan genug für rund 500.000 Elektroautos.
Das Besondere ist das Verfahren. Vulcan fördert heißes Thermalwasser aus dem Oberrheingraben, gewinnt daraus Lithium und nutzt die Wärme zugleich für Strom und Fernwärme. Das Geld für die erste Phase steht: Das Finanzierungspaket über 2,2 Milliarden Euro wurde im Mai abgeschlossen, die Europäische Investitionsbank ist mit 250 Millionen Euro dabei.
Die Erweiterung
Landau-Ost und ein Partner aus Ludwigshafen
Parallel arbeitet Vulcan an der nächsten Stufe. Am 19. November erhielt das Unternehmen eine fünfjährige Lizenz zur Erkundung von Erdwärme und Lithium im Gebiet Landau-Ost, das direkt an Lionheart grenzt. Eine erste Ressourcenschätzung soll im ersten Quartal 2027 vorliegen, danach folgt eine Machbarkeitsstudie. Eine Option ist die Anbindung an die Lionheart-Anlagen.
Einen Tag zuvor hatten Vulcan und der Chemiekonzern BASF 3D-Seismik-Messungen in der Vorderpfalz für den Sommer 2027 angekündigt. BASF prüft, ob Erdwärme künftig Dampf für das Stammwerk Ludwigshafen liefern kann. Bohrungen oder Standorte sind noch nicht festgelegt.
Der Kurs
Warum die Börse nicht mitbaut
Drei Gründe drücken auf die Vulcan Energy Aktie. Erstens der Lithiumpreis: In China kostete Lithiumcarbonat am Freitag laut dem Preisdienst SMM 84.350 Yuan je Tonne, fast 29 Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Der chilenische Produzent SQM warnte Mitte November vor deutlich niedrigeren Verkaufspreisen. Für ein Unternehmen, das erst 2028 liefert, ist das zwar kein unmittelbarer Schaden – aber es senkt den Wert, den Anleger künftigen Erlösen beimessen.
Zweitens die Zeit. Bis zum Produktionsstart vergehen noch rund zwei Jahre ohne Lithiumumsatz, in denen Bau- und Zeitplanrisiken bestehen bleiben. Drittens die Aktionärsstruktur: Der Fondsanbieter VanEck hat seinen Stimmrechtsanteil zuletzt gesenkt – der VanEck ETF Trust fiel am 17. November von 3,62 auf 2,96 Prozent. Lithium-Fonds verkaufen, wenn Anleger Geld aus dem Sektor abziehen.
Auf der Baustelle wird Vulcan jeden Monat mehr wert. An der Börse zählt bis 2028 nur der Lithiumpreis.
Die Szenarien
Drei Wege für die Vulcan Energy Aktie
Der Bau bleibt im Plan
Jeder erreichte Meilenstein senkt das Projektrisiko. Bleibt Lionheart im Kostenrahmen und startet 2028, könnte die Börse den Abschlag schrittweise abbauen.
Kosten oder Zeitplan rutschen
Eine gesicherte Finanzierung schützt nicht vor Mehrkosten. Müsste Vulcan nachfinanzieren, wäre das beim aktuellen Kurs für Aktionäre schmerzhaft.
Der Lithiumpreis dreht
Erholt sich der Markt vor 2028, träfe Vulcans Produktionsstart auf ein freundlicheres Umfeld – und die Aktie wäre ein Hebel darauf.
Häufige Fragen zur Vulcan Energy Aktie
Was ist das Projekt Lionheart?
Das Kernprojekt von Vulcan Energy im Oberrheingraben. Aus Thermalwasser sollen pro Jahr 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid sowie Strom und Wärme gewonnen werden.
Wann beginnt die Lithiumproduktion?
Vulcan Energy plant die erste Produktion für das zweite Halbjahr 2028.
Warum fällt die Vulcan Energy Aktie?
Wegen des Einbruchs beim Lithiumpreis, der langen Zeit bis zum Produktionsstart und der Verkäufe aus Lithium-Fonds.
Wo liegt das Zwölf-Monats-Tief der Vulcan Energy Aktie?
Bei 0,5785 Euro, erreicht am 26. November 2026.
Stammdaten der Vulcan Energy Aktie
- Unternehmen
- Vulcan Energy Resources Limited
- ISIN
- AU0000066086
- WKN
- A2PV3A
- Handelssymbol
- VUL (Xetra, Frankfurt und Sydney)
- US-Handelssymbol
- VULNF (außerbörslich)
- Schlusskurs
- 0,6145 Euro
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs Tradegate vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: BASF (ISIN DE000BASF111, WKN BASF11, Handelssymbol BAS, US-Handelssymbol BASFY), SQM (ISIN US8336351056, WKN 895007, US-Handelssymbol SQM an der NYSE) und Standard Lithium (ISIN CA8536061010, WKN A2DJQP, Handelssymbol Frankfurt S5L, US-Handelssymbol SLI).
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