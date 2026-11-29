Operativ meldet Vulcan Fortschritt. Am Standort der Lithiumextraktionsanlage laufen die Tiefbauarbeiten. Nach Unternehmensangaben liegt Lionheart im Zeit- und im Kostenrahmen, mit dem Baustart seien die für 2026 gesetzten Meilensteine erreicht. Die erste Produktion ist für das zweite Halbjahr 2028 geplant. In der ersten Ausbaustufe sollen 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr entstehen – laut Vulcan genug für rund 500.000 Elektroautos.

Das Besondere ist das Verfahren. Vulcan fördert heißes Thermalwasser aus dem Oberrheingraben, gewinnt daraus Lithium und nutzt die Wärme zugleich für Strom und Fernwärme. Das Geld für die erste Phase steht: Das Finanzierungspaket über 2,2 Milliarden Euro wurde im Mai abgeschlossen, die Europäische Investitionsbank ist mit 250 Millionen Euro dabei.