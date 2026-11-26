Vossloh Aktie: SDAX Gewinner am Abend – nach dem Jahrestief folgt die Gegenbewegung

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Vossloh Aktie steigt am Donnerstag um 5,22 Prozent auf 45,94 Euro und zählt zu den fünf stärksten SDAX Gewinnern. Vor einer Woche hatte der Bahntechnikkonzern ein Zwölfmonatstief markiert.

Halbiert in neun Monaten, jetzt ein Lebenszeichen: Die Vossloh Aktie gewinnt am Donnerstag 5,22 Prozent auf 45,94 Euro und ist fünftgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Morgen lag das Plus noch bei 1,4 Prozent, am Mittag bei 2,8 Prozent. Die Käufer kamen im Tagesverlauf. Schlusskurs der Vossloh Aktie auf Xetra 45,94 € Tagesgewinn, Platz 5 der SDAX Gewinner +5,22 % 52-Wochen-Tief vom 20. November 2026 43,48 € 52-Wochen-Hoch vom 4. Februar 2026 86,50 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; finanzen.ch; Vossloh AG, Neunmonatsbericht 2026 Der Auslöser Warum steigt die Vossloh Aktie heute? Eine Meldung aus Werdohl liegt nicht vor. Die Vossloh Aktie profitiert von der Erholung des Gesamtmarktes, in der Anleger gezielt nach stark gefallenen Titeln suchten. Kaum ein Wert im SDAX erfüllt dieses Kriterium so deutlich: Vom Jahreshoch bei 86,50 Euro Anfang Februar ging es bis zum 20. November auf 43,48 Euro abwärts, ein Minus von fast 50 Prozent. Seit diesem Tief stabilisiert sich der Kurs. Der Anstieg vom Donnerstag ist der bislang kräftigste Erholungsversuch und macht den Bahntechnikkonzern zum SDAX Gewinner. Der Hintergrund Volle Auftragsbücher, schwächeres Ergebnis Vossloh liefert Schienenbefestigungen, Weichen und Betonschwellen und pflegt Gleise mit eigenen Schleifzügen. Der Auftragsbestand ist hoch, das Ergebnis hält damit nicht Schritt: Nach neun Monaten 2026 lag das EBIT bei 56,6 Millionen Euro nach 76,2 Millionen Euro im Vorjahr. Vossloh verweist unter anderem auf Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation der Sateba-Übernahme von 13,6 Millionen Euro. Den Jahresausblick hat der Vorstand bestätigt und für das Schlussquartal eine Belebung angekündigt. Was für die Vossloh Aktie spricht Hoher Auftragsbestand und bestätigter Jahresausblick

Investitionen in die Schiene sind in Europa politisch gewollt

Der Kurs hat sich seit dem Tief vom 20. November gefangen Was Anleger bedenken sollten Das operative Ergebnis liegt deutlich unter Vorjahr

Die angekündigte Belebung im vierten Quartal muss erst eintreten

Ein Tag Erholung bricht keinen Abwärtstrend Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Vossloh Aktie Warum ist Vossloh heute SDAX Gewinner?

Die Aktie erholt sich mit dem Markt von einem Zwölfmonatstief. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Wie weit ist die Vossloh Aktie vom Hoch entfernt?

Mit 45,94 Euro notiert sie rund 47 Prozent unter dem Jahreshoch von 86,50 Euro. Vossloh Aktie: ISIN DE0007667107, WKN 766710, Börsenkürzel VOS. Fazit zur Vossloh Aktie Die Vossloh Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner, weil ein ausverkaufter Wert auf einen freundlichen Markt trifft. Für mehr als eine technische Erholung muss das Schlussquartal die versprochene Belebung liefern.

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