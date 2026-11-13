Vossloh Aktie: Arrowstreet setzt immer aggressiver auf fallende Kurse - die gefährliche Serie geht weiter!

Die Vossloh-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Während der Kurs um 1,41 Prozent auf 48,82 Euro nachgibt, baut Arrowstreet Capital seine Netto-Leerverkaufsposition konsequent aus. Mit der jüngsten Anhebung von 1,42 Prozent auf 1,52 Prozent am 12. November 2026 erreicht das Engagement einen neuen Höchststand innerhalb der jüngsten gemeldeten Positionsentwicklung. Besonders bemerkenswert ist, dass die Short-Quote seit Mitte September von 0,60 Prozent auf inzwischen 1,52 Prozent gestiegen ist. Das entspricht einem Zuwachs von rund 153 Prozent und verdeutlicht die Entschlossenheit, mit der Arrowstreet seine Strategie verfolgt. Für Anleger ist diese Entwicklung ein ernst zu nehmendes Risikosignal, aber keineswegs ein Beweis für bevorstehende weitere Kursverluste. Sollte Vossloh seine operativen Perspektiven verbessern und mit positiven Geschäftsergebnissen überzeugen, könnte die ausgeweitete Short-Position für den Hedgefonds selbst zum Risiko werden. Bleiben dagegen fundamentale Belastungen bestehen oder enttäuscht die Geschäftsentwicklung, könnten die Börsen-Bären von ihrer Positionierung profitieren. Die kommenden Wochen werden deshalb besonders interessant. Arrowstreet setzt immer stärker auf fallende Kurse – doch an der Börse kann gerade eine große Wette schnell zum Problem werden, wenn sich die Erwartungen nicht erfüllen. Bei Vossloh ist damit für reichlich Spannung gesorgt!