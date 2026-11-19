Besonders aufschlussreich ist die Entwicklung der Netto-Leerverkaufsposition über mehrere Wochen. Am 23. September 2026 lag das gemeldete Engagement von Arrowstreet noch bei 0,70 Prozent des Vossloh-Aktienkapitals. Bis zum 30. September erhöhte der Hedgefonds seine Position auf 0,80 Prozent. Am 12. Oktober folgte eine weitere Anhebung auf 0,91 Prozent, bevor am 22. Oktober bereits 1,02 Prozent erreicht wurden. Nur vier Tage später, am 26. Oktober, stieg die Position auf 1,10 Prozent. Am 29. Oktober folgten 1,20 Prozent und am 3. November schließlich 1,30 Prozent. Anschließend setzte sich die Entwicklung mit 1,42 Prozent am 9. November und 1,52 Prozent am 12. November fort. Mit der jüngsten Erhöhung auf 1,62 Prozent am 18. November erreicht die Position ihren höchsten Wert innerhalb dieser gemeldeten Entwicklung. Seit dem 23. September hat Arrowstreet seine Netto-Leerverkaufsposition damit um 0,92 Prozentpunkte beziehungsweise rund 131,4 Prozent ausgeweitet. Das Engagement hat sich folglich mehr als verdoppelt. Diese kontinuierliche Aufstockung ist deutlich aussagekräftiger als eine einzelne Positionsveränderung, weil sie eine über mehrere Wochen anhaltende Ausweitung des gemeldeten Nettoengagements dokumentiert.