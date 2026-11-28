Warum ist die Vossloh Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie erholt sich mit dem Markt von einem Zwölfmonatstief. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Vossloh Aktie?

ISIN DE0007667107, WKN 766710, Handelssymbol VOS (Xetra).