Ein Lebenszeichen nach neun Monaten Talfahrt: Die Vossloh Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 6,89 Prozent und ist vierzehntgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag stieg sie um 1,31 Prozent auf rund 46,54 Euro. Am 20. November hatte der Bahntechnikkonzern bei 43,48 Euro ein Zwölfmonatstief markiert.
Vossloh Aktie SDAX Gewinner der Woche: Halbiert seit Februar, jetzt sieben Prozent Plus – beginnt hier die Bodenbildung?
Die Vossloh Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Bahntechnikkonzern gewinnt 6,89 Prozent, eine Woche nach dem Zwölfmonatstief. Volle Auftragsbücher stehen einem schwächeren Ergebnis gegenüber. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Vossloh Aktie sich fängt
Eine Meldung aus Werdohl liegt nicht vor. Die Vossloh Aktie profitiert von der Markterholung, in der Anleger gezielt nach stark gefallenen Titeln suchten. Kaum ein Wert im SDAX erfüllt dieses Kriterium so deutlich: Vom Jahreshoch bei 86,50 Euro ging es bis zum 20. November um fast 50 Prozent abwärts. Der kräftigste Erholungstag war der Donnerstag mit einem Plus von 5,22 Prozent. Seit dem Tief hat der SDAX Gewinner der Woche rund sieben Prozent zugelegt.
Einordnung
Volle Auftragsbücher, schwächeres Ergebnis
Vossloh liefert Schienenbefestigungen, Weichen und Betonschwellen und pflegt Gleise mit eigenen Schleifzügen. Der Auftragsbestand ist hoch, das Ergebnis hält damit nicht Schritt: Nach neun Monaten 2026 lag das EBIT bei 56,6 Millionen Euro nach 76,2 Millionen Euro im Vorjahr. Vossloh verweist unter anderem auf Abschreibungen aus der Übernahme des Schwellenherstellers Sateba. Den Jahresausblick hat der Vorstand bestätigt und für das Schlussquartal eine Belebung angekündigt.
Häufige Fragen zur Vossloh Aktie
Warum ist die Vossloh Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Sie erholt sich mit dem Markt von einem Zwölfmonatstief. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Vossloh Aktie?
ISIN DE0007667107, WKN 766710, Handelssymbol VOS (Xetra).
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