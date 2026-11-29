Die Vonovia Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 17,79 Euro geschlossen, ein Plus von 1,22 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Vonovia Aktie 5,33 Prozent und landete damit auf Platz zehn der DAX-Gewinner. Rückenwind gaben sinkende Inflationsraten in Frankreich und Spanien. Auf Jahressicht steht trotzdem ein Minus von 32,23 Prozent.
Vonovia Aktie: Ziele gekappt, Kurs 5 Prozent höher in einer Woche – wie viel Zinsrisiko steckt im Wohnungsriesen?
Die Vonovia Aktie schließt die Woche bei 17,79 Euro und gehört zu den zehn besten DAX-Werten der Woche. Dabei hat der Wohnungskonzern Anfang November seine Erwartungen zurückgenommen. Höhere Finanzierungskosten bremsen, die Mieten steigen.
Vonovia SE · ISIN: DE000A1ML7J1 · WKN: A1ML7J · Handelssymbol: VNA (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): VONOY
Die Zahlen
Mieten rauf, Gewinn je Aktie runter
Operativ wächst Vonovia weiter. In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, das Vermietungsgeschäft legte um 3,5 Prozent zu, obwohl das Portfolio fast 5.000 Wohnungen kleiner ist. Unter dem Strich zeigt sich aber ein anderes Bild: Das bereinigte Vorsteuerergebnis sank, ebenso das Ergebnis je Aktie. Höhere Finanzierungskosten zehren am Gewinn.
Ende Oktober nahm Vonovia die Erwartungen zurück. Für 2026 rechnet der Konzern beim bereinigten EBITDA nur noch mit der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro. Das organische Mietwachstum soll 3,8 Prozent statt rund 4 Prozent erreichen. Für 2027 erwartet Vonovia ein leicht höheres EBITDA, für 2028 das untere Ende der Spanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro. Die Aktie geriet nach der Prognosesenkung deutlich unter Druck.
Vorstandschef Luka Mucic nutzte die Zahlenvorlage für eine deutliche Warnung vor den Berliner Plänen zur Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. Der Abbau der Schulden bleibe „oberste Priorität“.
Bei Vonovia entscheidet nicht die Miete, sondern der Zins. Jede Bewegung bei den Anleihezinsen schlägt direkt auf die Aktie durch.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Wo hat die Vonovia Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 17,79 Euro, ein Plus von 1,22 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A1ML7J1, WKN A1ML7J, Handelssymbol VNA.
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