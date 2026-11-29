Operativ wächst Vonovia weiter. In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, das Vermietungsgeschäft legte um 3,5 Prozent zu, obwohl das Portfolio fast 5.000 Wohnungen kleiner ist. Unter dem Strich zeigt sich aber ein anderes Bild: Das bereinigte Vorsteuerergebnis sank, ebenso das Ergebnis je Aktie. Höhere Finanzierungskosten zehren am Gewinn.

Ende Oktober nahm Vonovia die Erwartungen zurück. Für 2026 rechnet der Konzern beim bereinigten EBITDA nur noch mit der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro. Das organische Mietwachstum soll 3,8 Prozent statt rund 4 Prozent erreichen. Für 2027 erwartet Vonovia ein leicht höheres EBITDA, für 2028 das untere Ende der Spanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro. Die Aktie geriet nach der Prognosesenkung deutlich unter Druck.

Vorstandschef Luka Mucic nutzte die Zahlenvorlage für eine deutliche Warnung vor den Berliner Plänen zur Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. Der Abbau der Schulden bleibe „oberste Priorität“.