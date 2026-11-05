Vonovia Aktie: Vier Hedgefonds wetten auf den Absturz - doch ein Shortseller bekommt kalte Füße!

Die Vonovia-Aktie steht erneut im Mittelpunkt eines spannenden Kräftemessens zwischen optimistischen Anlegern und mächtigen Hedgefonds. Während der Aktienkurs um 0,558 Prozent auf 17,12 Euro steigt, sorgt eine bemerkenswerte Veränderung bei den Leerverkaufspositionen für Aufmerksamkeit: Citadel Advisors LLC hat seine Short-Position am 4. November 2026 von 0,62 auf 0,57 Prozent reduziert. Doch von einer allgemeinen Kapitulation der Shortseller kann keine Rede sein. Mit Two Sigma Investments, D. E. Shaw und BlackRock Financial Management setzen weitere bedeutende Finanzinvestoren auf fallende Kurse. Steht die Vonovia-Aktie vor einer überraschenden Erholung oder behalten die skeptischen Hedgefonds am Ende recht?